7 способов сломать посудомоечную машину банальными вещами

После мытья посуды машину нужно оставлять открытой для предотвращения плесени и неприятного запаха. Хотя это бывает неудобно из-за крышки, которая может мешаться на кухне, и все же необходимая мера. Кроме того, дать высохнуть — это еще не окончательный результат. Чтобы стойки и полки внутренней конструкции не покрывались ржавчиной, после просушки нужно покрыть их силиконом, который продается во многих хозяйственных магазинах.