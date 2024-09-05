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Posted 5 сентября, 14:59

Published 5 сентября, 14:59

Modified 6 сентября, 06:46

Updated 6 сентября, 06:46

7 способов сломать посудомоечную машину банальными вещами

7 способов сломать посудомоечную машину банальными вещами

5 сентября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
Посудомоечные машины часто ломаются после истечения гарантийного срока. Многим кажется, что это из-за невского качества бытовых приборов.

Однако среди очевидных проблем, влияющих на ее работоспособность, являются правильное использование машинки. Так что же может вывести ее из строя и сократить срок службы?

1. Не соскребаете остатки пищи с посуды

Хотя в современной посудомоечной машине предварительное ополаскивание посуды не требуется, перед загрузкой посуды все же следует соскребать твердые или большие остатки еды. Если вы не удалите их, фильтр быстро засорится и сломается.

2. Используете слишком много моющего средства

Посудомоечная машина — это высокоточный прибор, который рассчитывает на определенное количество мыла и его тип для выполнения цикла стирки. Выбор неправильного типа моющего средства или добавление слишком большого количества мыла в посудомоечную машину приводит к чрезмерному образованию пены. В лучшем случае вся посуда будет покрыта пятнами. В худшем — на кухне будет мыльный потоп.

3. Не очищаете сливной фильтр

Вы удивитесь, но в посудомоечной машине как и в стиральной — тоже есть фильтр. Если вы только что узнали об этом, вам предстоит глубокая чистка, потому что он обычно состоит из двух отдельных решеток, который предотвращает попадание крупных частиц или мусора в канализацию.

«Система фильтрации необходима для того, чтобы посудомоечная машина работала эффективно. Я рекомендую фактически каждый раз после каждой мойки промывать его. Если не хочется делать это каждый день, делайте хотя бы раз в неделю. Это нужно делать с определенной периодичностью», — делится автор блога Roman Che TV.

Если вы не будете регулярно снимать и чистить эти решетки, это приведет к появлению неприятных запахов и к плохо вымытой посуды. А пренебрегая чисткой на протяжении долгого времени, это может даже повредить посудомоечную машину.

4. Не моете посудомоечную машину

Посудомоечная машина способна мыть посуду до чистоты, но только внутри нее обычно полно плесени и других загрязнений, которые следует удалять, чтобы не разносить по посуде.

Откройте машину, снимите подставки и сотрите плесень влажной тряпкой. Для удаления стойкой грязи вам может понадобиться чистящее средство, например отбеливатель.

5. Не оставляете ее открытой

После мытья посуды машину нужно оставлять открытой для предотвращения плесени и неприятного запаха. Хотя это бывает неудобно из-за крышки, которая может мешаться на кухне, и все же необходимая мера. Кроме того, дать высохнуть — это еще не окончательный результат. Чтобы стойки и полки внутренней конструкции не покрывались ржавчиной, после просушки нужно покрыть их силиконом, который продается во многих хозяйственных магазинах.

6. Используете машинку недостаточно

Перерыв в работе посудомоечной машины и мытье посуды раковины не бережет вашу машину, а приводит к поломке. Нерегулярное наполнение посудомоечной машины горячей водой может привести к образованию избыточного налета и оседания мусора.

7. Вы не удаляете отложения

При появлении налета его необходимо удалить. Лучший способ — запустить цикл с кислотой, такой как белый уксус или лимонный сок.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Уборка#Посуда#Полезные советы#Дом и сад#Посудомоечная машина
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