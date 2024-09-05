7 способов сломать посудомоечную машину банальными вещами

Posted 5 сентября, 14:59
Published 5 сентября, 14:59
Modified 6 сентября, 06:46
Updated 6 сентября, 06:46
Однако среди очевидных проблем, влияющих на ее работоспособность, являются правильное использование машинки. Так что же может вывести ее из строя и сократить срок службы?
Хотя в современной посудомоечной машине предварительное ополаскивание посуды не требуется, перед загрузкой посуды все же следует соскребать твердые или большие остатки еды. Если вы не удалите их, фильтр быстро засорится и сломается.
Посудомоечная машина — это высокоточный прибор, который рассчитывает на определенное количество мыла и его тип для выполнения цикла стирки. Выбор неправильного типа моющего средства или добавление слишком большого количества мыла в посудомоечную машину приводит к чрезмерному образованию пены. В лучшем случае вся посуда будет покрыта пятнами. В худшем — на кухне будет мыльный потоп.
Вы удивитесь, но в посудомоечной машине как и в стиральной — тоже есть фильтр. Если вы только что узнали об этом, вам предстоит глубокая чистка, потому что он обычно состоит из двух отдельных решеток, который предотвращает попадание крупных частиц или мусора в канализацию.
«Система фильтрации необходима для того, чтобы посудомоечная машина работала эффективно. Я рекомендую фактически каждый раз после каждой мойки промывать его. Если не хочется делать это каждый день, делайте хотя бы раз в неделю. Это нужно делать с определенной периодичностью», — делится автор блога Roman Che TV.
Если вы не будете регулярно снимать и чистить эти решетки, это приведет к появлению неприятных запахов и к плохо вымытой посуды. А пренебрегая чисткой на протяжении долгого времени, это может даже повредить посудомоечную машину.
Посудомоечная машина способна мыть посуду до чистоты, но только внутри нее обычно полно плесени и других загрязнений, которые следует удалять, чтобы не разносить по посуде.
Откройте машину, снимите подставки и сотрите плесень влажной тряпкой. Для удаления стойкой грязи вам может понадобиться чистящее средство, например отбеливатель.
После мытья посуды машину нужно оставлять открытой для предотвращения плесени и неприятного запаха. Хотя это бывает неудобно из-за крышки, которая может мешаться на кухне, и все же необходимая мера. Кроме того, дать высохнуть — это еще не окончательный результат. Чтобы стойки и полки внутренней конструкции не покрывались ржавчиной, после просушки нужно покрыть их силиконом, который продается во многих хозяйственных магазинах.
Перерыв в работе посудомоечной машины и мытье посуды раковины не бережет вашу машину, а приводит к поломке. Нерегулярное наполнение посудомоечной машины горячей водой может привести к образованию избыточного налета и оседания мусора.
При появлении налета его необходимо удалить. Лучший способ — запустить цикл с кислотой, такой как белый уксус или лимонный сок.
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