Кладем зубную пасту прямо в лимон — говорят, это лучшее средство для чистки

Posted 3 сентября, 16:10
Published 3 сентября, 16:10
Modified 3 сентября, 16:57
Updated 3 сентября, 16:57
Вопросом как почистить эффективно и бюджетно плиту и сантехнику — задается каждая хозяйка. Несмотря на проверенные способы из соли, уксуса и соды, блогеры придумывают новые советы, которые, с их слов, работают отлично.
Автор канал «Полезные советы» делится необычным лайфхаком, который можно использовать чистки плиты, ванной и душа.
Необходимо взять 2 лимона, разрезать каждый из них на 4 части и положить в чашу для блендера. Добавить 1 стакан воды и измельчить. В получившийся состав добавить одну столовую ложку зубной пасты с освежающим эффектом, еще один стакан воды и взбить состав венчиком.
Для того чтобы использовать это средство по назначению, необходимо взять мелкое ситечко и процедить состав, отделив таким образом кожуру и цедру от жидкости. Теперь у вас получилось домашнее рабочее средство для очищения.
Блогеру данное средство удобнее всего использовать в пулевизаторе, поэтому она перелила его в небольшую емкость.
«Или можно просто наливать немного средства на поверхность, которую вы хотите почистить и распределять его губкой», — рассказывает блогер.
Данное средство отлично подходит для очистки плиты после готовки, для душевой кабины и ванной для чистки от мыльного налета
«Пахнет данное средство очень приятно, поэтому запах в доме будет просто потрясающий», — делится впечатлением.
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