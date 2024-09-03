Кладем зубную пасту прямо в лимон — говорят, это лучшее средство для чистки

Необходимо взять 2 лимона, разрезать каждый из них на 4 части и положить в чашу для блендера. Добавить 1 стакан воды и измельчить. В получившийся состав добавить одну столовую ложку зубной пасты с освежающим эффектом, еще один стакан воды и взбить состав венчиком.