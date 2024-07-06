Как удалить царапины с нержавеющей стали — холодильника, плиты, посуды и мойки

Posted 6 июля, 13:17
Published 6 июля, 13:17
Modified 10 сентября, 03:33
Updated 10 сентября, 03:33
Холодильники, посудомоечные машины, кухонная посуда, раковины и столешницы из чаще всего производят из нержавеющей стали. Этот метал состоит из смеси железа, хрома, никеля и других элементов. Хром делает нержавеющую сталь устойчивой к ржавчине, воздействию тепла и бактерий.
Однако, несмотря на свою прочность, нержавеющая сталь не устойчива к царапинам. Грубое обращение, абразивные материалы или жесткие методы очистки могут повредить ее. Если вы не удалите царапины, в них могут начать размножаться бактерии.
Наиболее распространенной причиной появления царапин является неправильная чистка. Использование абразивных чистящих средств или агрессивных химикатов может оставить царапины на приборах и кухонной посуде. Также изделия из нержавеющей стали могут поцарапаться при трении о другие предметы и в следствии физического износа.
Легкие царапины проявляются в виде тонких линий или незначительных потертостей, видимых при ярком освещении. Они едва заметны на ощупь, даже если провести по ним пальцами. Такие царапины встречаются в местах интенсивного использования. Их легко удалить с помощью купленного в магазине неабразивного чистящего средства, зубной пасты или пищевой соды.
Глубокие царапины видны и могут быть ощутимы, если провести по ним пальцами, а для их удаления требуются более серьезные методы.
Перед удалением царапин ознакомьтесь с руководством пользователя изделия, чтобы определить тип отделки. Нержавеющая сталь бывает блестящей, матовой или окрашенной. Если прибор имеет защитное покрытие, может потребоваться специальная полироль для нержавеющей стали, чтобы удалить или скрыть царапины.
Методы для удаления царапин с непокрытой эмалью нержавеющей стали:
В случае глубоких царапин очистите поверхность с помощью средства для мытья посуды с водой и тщательно высушите ее. Затем воспользуйтесь приобретенным в магазине набором для удаления царапин из нержавеющей стали.
Если вы не нашли в продаже подобное средство, воспользуйтесь домашними методами:
Чтобы предотвратить появление царапин в будущем:
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