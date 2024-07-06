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Posted 6 июля, 13:17

Published 6 июля, 13:17

Modified 10 сентября, 03:33

Updated 10 сентября, 03:33

Как удалить царапины с нержавеющей стали — холодильника, плиты, посуды и мойки

Как удалить царапины с нержавеющей стали — холодильника, плиты, посуды и мойки

6 июля 2024, 13:17
Фото: 1MI
Как удалить царапины с нержавеющей стали — холодильника, плиты, посуды и мойки
Нержавеющая сталь — гладкий и прочный металл, который часто используют для производства бытовых приборов и сантехники. Как сделать так, чтобы на них не было царапин — в материале NEWIA.

Холодильники, посудомоечные машины, кухонная посуда, раковины и столешницы из чаще всего производят из нержавеющей стали. Этот метал состоит из смеси железа, хрома, никеля и других элементов. Хром делает нержавеющую сталь устойчивой к ржавчине, воздействию тепла и бактерий.

Однако, несмотря на свою прочность, нержавеющая сталь не устойчива к царапинам. Грубое обращение, абразивные материалы или жесткие методы очистки могут повредить ее. Если вы не удалите царапины, в них могут начать размножаться бактерии.

Рассказываем, как удалить царапины с нержавеющей стали.

Причины появления царапин на нержавеющей стали

Наиболее распространенной причиной появления царапин является неправильная чистка. Использование абразивных чистящих средств или агрессивных химикатов может оставить царапины на приборах и кухонной посуде. Также изделия из нержавеющей стали могут поцарапаться при трении о другие предметы и в следствии физического износа.

Виды царапин

Легкие царапины проявляются в виде тонких линий или незначительных потертостей, видимых при ярком освещении. Они едва заметны на ощупь, даже если провести по ним пальцами. Такие царапины встречаются в местах интенсивного использования. Их легко удалить с помощью купленного в магазине неабразивного чистящего средства, зубной пасты или пищевой соды.

Глубокие царапины видны и могут быть ощутимы, если провести по ним пальцами, а для их удаления требуются более серьезные методы.

Посуда и бытовые приборы чаще всего сделаны из нержавеющей стали, которая подвержена царапинамПосуда и бытовые приборы чаще всего сделаны из нержавеющей стали, которая подвержена царапинам
Посуда и бытовые приборы чаще всего сделаны из нержавеющей стали, которая подвержена царапинам. Фото: 1MI

Удаление легких царапин на нержавеющей стали

Перед удалением царапин ознакомьтесь с руководством пользователя изделия, чтобы определить тип отделки. Нержавеющая сталь бывает блестящей, матовой или окрашенной. Если прибор имеет защитное покрытие, может потребоваться специальная полироль для нержавеющей стали, чтобы удалить или скрыть царапины.

Методы для удаления царапин с непокрытой эмалью нержавеющей стали:

  1. Очистите поверхность с помощью мыла для мытья посуды и воды, чтобы удалить грязь и жир, затем высушите участок мягкой тканью.
  2. Выберите полирующий состав. В магазинах можно приобрести бытовые промышленные средства для удаления царапин из нержавеющей стали. Также можно сделать состав самостоятельно, используя несколько капель воды и пищевую соду, или зубную пасту.
  3. Нанесите полирующий состав на влажную ткань и втирайте его в царапину вдоль волокон нержавеющей стали.
  4. Отполируйте царапину влажной тканью из микрофибры, слегка надавливая и проводя прямыми движениями вдоль волокон. Не используйте круговые движения.
  5. Промойте область, используя влажную ткань, чтобы стереть пасту.
  6. Слегка сбрызните поверхность уксусом, а затем протрите чистой тканью, чтобы удалить следы пасты.
  7. Отполируйте нержавеющую сталь, используя несколько капель растительного масла и салфетку из микрофибры. При необходимости повторите.
Способ удаления царапин подходит для любой посуды из неокрашенной нержавеющей сталиСпособ удаления царапин подходит для любой посуды из неокрашенной нержавеющей стали
Способ удаления царапин подходит для любой посуды из неокрашенной нержавеющей стали. Фото: 1MI

Удаление глубоких царапин на нержавеющей стали

В случае глубоких царапин очистите поверхность с помощью средства для мытья посуды с водой и тщательно высушите ее. Затем воспользуйтесь приобретенным в магазине набором для удаления царапин из нержавеющей стали.

Если вы не нашли в продаже подобное средство, воспользуйтесь домашними методами:

  1. Нанесите несколько капель растительного или оливкового масла на губку с железными волокнами.
  2. Обработайте участок, используя умеренное давление, чтобы стереть царапину. Вы также можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу (зернистость 400-600), смоченную в воде.
  3. Очистите поверхность уксусом и влажной тканью, чтобы удалить налет. Уксус — отличное средство для полировки хрома и нержавеющей стали.
  4. Отполируйте поверхность растительным маслом.

Предотвращение царапин в будущем

Чтобы предотвратить появление царапин в будущем:

  • Избегайте чистки изделий из нержавеющей стали агрессивными чистящими средствами, такими как аммиак, хлорный отбеливатель и чистящие порошки, которые могут вызвать появление царапин или их ухудшение и вызвать изменение цвета.
  • Используйте мягкие, неабразивные чистящие средства, избегая использования скрубберов и стальной ваты.
  • Всегда протирайте в направлении зернистости нержавеющей стали. Не трите салфеткой по кругу или поперек зернистости.
  • Сушите и полируйте поверхности из нержавеющей стали после каждого использования, чтобы предотвратить образование минеральных отложений.
  • Используйте разделочные доски и коврики для защиты столешниц из нержавеющей стали и поверхностей моек.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Кухня#Советы#Уборка#Домоводство
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