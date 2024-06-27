ТОП-5 средств для уборки, которые заменят 20 видов бытовой химии

Posted 27 июня, 09:30
Published 27 июня, 09:30
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
Женщины привыкли скупать бытовую химию, которая обещает справиться с каждой конкретной проблемой. Однако эксперты считают, что эти многочисленные бутылочки с супер эффектом могут заменить всего 5 средств, которые вне времени являются надежными средствами уборки.
Существует множество универсальных чистящих средств, которые можно использовать в разных помещениях дома, добиваясь максимальных результатов с минимальным количеством предметов.
Уксус — это полностью натуральный и доступный вариант уборки, который десятилетиями использовался нашими мамами и бабушками и до сих пор остается главным средством домашнего обихода.
«Уксус — идеальное оружие против бактерий — объясняет Кели Джакель, эксперт по чистоте Organized by Keli & Co. — Это натуральная антибактериальная мягкая кислота, которая растворяет минеральные отложения и пятна и даже может остановить рост плесени. Его можно смешать с водой для получения универсального спрея или использовать отдельно для удаления стойких пятен и наростов».
Натуральный антисептик безопасен для домашних животных и детей, что делает его отличным решением для всей семьи.
«Это средство многоцелевого назначения для всех поверхностей, — делится Николь Сатико, основатель клининговой компании Tidy Lifestyle. — Запах также намного приятнее, чем от отбеливателя. Я наливаю уксус в распылитель и использую его для ежедневной очистки столешниц и мытья полов раз в неделю».
Эффективность уксуса делает его универсальным решением для устранения бактерий, микробов и неприятных запахов в ванной и кухнях. К тому же, уксус относительно щадящий, что делает его идеальным для различных типов материалов.
«Уксус, разбавленный водой, служит отличным средством для удаления разводов на стекле, зеркалах и нержавеющей стали, — объясняет Карина Тонер, специалист клининга Spekless. — Это универсальное чистящее средство заменяет несколько специализированных чистящих средств, упрощая процесс уборки».
«Салфетки из микрофибры часто теряют свой красивый первоначальный вид, но они настоящие супергерои для уборки! У них крошечные волокна, намного меньше человеческого волоса, занимающие большую площадь поверхности, — отмечает Джакель. — Это означает, что они могут улавливать грязь и налет, и все это без использования агрессивных химикатов. Мы используем их для протирания поверхностей, мытья окон и даже вытирания пыли с электроники».
Помимо этого, полотенца из микрофибры быстро впитывают воду и отлично сохнут на воздухе благодаря своей уникальной структуре. Ими удобно вытирать столешницы до или после приготовления пищи, а также избавляться от брызг. Многоразовое использование сокращает количество отходов, в отличии от бумажных полотенец, тем самым обеспечивая экономию и экологичность для окружающей среды.
Пылесос — одно из тех современных устройств для уборки, у которого нет аналогов замены.
«Инвестиции в технику хорошего качества — важный шаг для поддержания чистоты в помещении, — объясняет Тонер. — Эффективность уборки намного зависит от пылесоса и его способности удалять пыль, очищая поверхности ковров и мебели от аллергенов и мусора, способствуя улучшению качества воздуха в помещении».
Как и уксус, пищевая сода — это еще одно натуральное чистящее средство, которое можно использовать в различных помещениях дома.
«Пищевая сода играет решающую роль в качестве дезодорирующего средства, нейтрализующего запахи в различных помещениях, включая холодильники, ковры и обивку мебели, — рассказывает Тонер. — Его натуральный состав делает его безопасным для использования на разных поверхностях без применения вредных химических веществ».
Помимо дезодорирующих свойств, мягкая абразивная природа пищевой соды делает ее идеальным ингредиентом для самодельных чистящих средств. Она действует мягко и эффективно на такие поверхности, как раковины и плиты, не нанося повреждений».
Хотя салфетки из микрофибры отлично вытирают пыль и справляются с пятнами, иногда поверхностям потребуется более глубокая чистка. Для этого лучше всего подходят жесткие мочалки (скруббер) и губки с твердой поверхностью. Они идеально подходят для уборки ванной комнаты, кухни, раковины, чистки кастрюль и прочей кухонной утвари. Губки с металлизированной нитью могут справиться с более стойкими загрязнениями.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14