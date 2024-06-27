ТОП-5 средств для уборки, которые заменят 20 видов бытовой химии

Хотя салфетки из микрофибры отлично вытирают пыль и справляются с пятнами, иногда поверхностям потребуется более глубокая чистка. Для этого лучше всего подходят жесткие мочалки (скруббер) и губки с твердой поверхностью. Они идеально подходят для уборки ванной комнаты, кухни, раковины, чистки кастрюль и прочей кухонной утвари. Губки с металлизированной нитью могут справиться с более стойкими загрязнениями.