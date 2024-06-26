8 простых привычек, которые помогут избавить ваш дом от беспорядка

После того, как вы наведете порядок, у вас должно появиться место для каждой вещи в доме. Если его до сих пор нет — создайте его. Вы и ваши домочадцы должны твердо знать, где найти вещь и куда положить обратно. Таким образом, вы никогда ничего не потеряете и не придется покупать дубликаты, которые снова загромоздят ваше пространство.