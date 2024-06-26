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Posted 26 июня, 15:23

Published 26 июня, 15:23

Modified 10 сентября, 03:04

Updated 10 сентября, 03:04

8 простых привычек, которые помогут избавить ваш дом от беспорядка

8 простых привычек, которые помогут избавить ваш дом от беспорядка

26 июня 2024, 15:23
Фото: 1MI
8 простых привычек, которые помогут избавить ваш дом от беспорядка
Хотите раз и навсегда избавиться от бардака? Все дело в простых привычках и умных корзинах, которые нужно поставить на каждый стол. Подробности — в материале NEWIA.

Жить в чистом доме, в котором все разложено по своим местам — вполне реально. Также возможно иметь ровно столько вещей, сколько нужно. Но для начала нужно разобраться в себе, своих привычках и желаниях.

Рассказываем, как организовать порядок и какие привычки помогают облегчить жизнь

1. Избавьтесь от всего лишнего

Если есть вещи, которыми вы не пользуетесь или которые вам не нужны, но они занимают место, стоит подумать о целесообразности их хранения.

Причина, по которой у вас беспорядок, может заключаться в том, что вы держитесь за вещи на всякий случай. Однако, как показывает практика, такие случаи наступают редко.

Избавьтесь от всего, что не имеет для вас практичной функции в последние 2-3 месяца.

Избавьтесь от всего лишнегоИзбавьтесь от всего лишнего
Избавьтесь от всего лишнего. Фото: 1MI

2. Сократите расходы

Приучите себя честно смотреть на причины ваших покупок. Если это делается для поднятия настроения, то ваш дом скоро превратится в склад различного хлама. Сокращение расходов прекрасно справляется с беспорядком. Меньше покупок — больше места и воздуха.

3. Обратите внимание на хранение

Соблюдайте баланс открытого и закрытого пространства для хранения в комнате. Даже простые коробки уже отличное решение, если вы не хотите покупать новую мебель.

4. Создайте ритуалы уборки

Каждый вечер приводите в порядок места общего пользования, а утром заканчивайте то, что не доделали накануне вечером. Сосредоточьтесь на мусоре, посуде, стирке, раскладывании вещей по местам, складывании постельного белья. Эта тактика — наилучший способ поддержания порядка в любом доме.

5. Заправляйте постель

Утром, вставая с постели, тут же подтягивайте простыни, расстилайте одеяло и взбивайте подушки. Ежедневная привычка вовремя заправлять постель дает толчок содержать остальную часть спальни в чистоте и порядке.

6. Содержите поверхности в чистоте

Освободите все поверхности — столешницы, обеденные столы и тумбочки от предметов. Разместите на них небольшие мусорные ведерки или корзинки для мелких предметов.

Таким образом, на столе визуально всегда будет порядок, а когда контейнер будет переполнен, вам придется перебрать эти вещи.

7. Разберите документы

Правильное хранение документами — ключ к тому, чтобы в доме не было беспорядка. Найдите время, чтобы создать свою собственную систему, которая позволит отличать важные документы от второстепенных. Держите мусорное ведро рядом с прихожей, чтобы автоматически избавляться от нежелательной почты или мусора.

8. Всегда ставьте вещи на место

После того, как вы наведете порядок, у вас должно появиться место для каждой вещи в доме. Если его до сих пор нет — создайте его. Вы и ваши домочадцы должны твердо знать, где найти вещь и куда положить обратно. Таким образом, вы никогда ничего не потеряете и не придется покупать дубликаты, которые снова загромоздят ваше пространство.

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