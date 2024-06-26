8 простых привычек, которые помогут избавить ваш дом от беспорядка

Posted 26 июня, 15:23
Published 26 июня, 15:23
Modified 10 сентября, 03:04
Updated 10 сентября, 03:04
Жить в чистом доме, в котором все разложено по своим местам — вполне реально. Также возможно иметь ровно столько вещей, сколько нужно. Но для начала нужно разобраться в себе, своих привычках и желаниях.
Рассказываем, как организовать порядок и какие привычки помогают облегчить жизнь
Если есть вещи, которыми вы не пользуетесь или которые вам не нужны, но они занимают место, стоит подумать о целесообразности их хранения.
Причина, по которой у вас беспорядок, может заключаться в том, что вы держитесь за вещи на всякий случай. Однако, как показывает практика, такие случаи наступают редко.
Избавьтесь от всего, что не имеет для вас практичной функции в последние 2-3 месяца.
Приучите себя честно смотреть на причины ваших покупок. Если это делается для поднятия настроения, то ваш дом скоро превратится в склад различного хлама. Сокращение расходов прекрасно справляется с беспорядком. Меньше покупок — больше места и воздуха.
Соблюдайте баланс открытого и закрытого пространства для хранения в комнате. Даже простые коробки уже отличное решение, если вы не хотите покупать новую мебель.
Каждый вечер приводите в порядок места общего пользования, а утром заканчивайте то, что не доделали накануне вечером. Сосредоточьтесь на мусоре, посуде, стирке, раскладывании вещей по местам, складывании постельного белья. Эта тактика — наилучший способ поддержания порядка в любом доме.
Утром, вставая с постели, тут же подтягивайте простыни, расстилайте одеяло и взбивайте подушки. Ежедневная привычка вовремя заправлять постель дает толчок содержать остальную часть спальни в чистоте и порядке.
Освободите все поверхности — столешницы, обеденные столы и тумбочки от предметов. Разместите на них небольшие мусорные ведерки или корзинки для мелких предметов.
Таким образом, на столе визуально всегда будет порядок, а когда контейнер будет переполнен, вам придется перебрать эти вещи.
Правильное хранение документами — ключ к тому, чтобы в доме не было беспорядка. Найдите время, чтобы создать свою собственную систему, которая позволит отличать важные документы от второстепенных. Держите мусорное ведро рядом с прихожей, чтобы автоматически избавляться от нежелательной почты или мусора.
После того, как вы наведете порядок, у вас должно появиться место для каждой вещи в доме. Если его до сих пор нет — создайте его. Вы и ваши домочадцы должны твердо знать, где найти вещь и куда положить обратно. Таким образом, вы никогда ничего не потеряете и не придется покупать дубликаты, которые снова загромоздят ваше пространство.
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