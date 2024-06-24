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Posted 24 июня, 10:51

Published 24 июня, 10:51

Modified 10 сентября, 02:51

Updated 10 сентября, 02:51

Известный эксперт чистоты Мари Кондо призналась, что теперь живет в беспорядке

24 июня 2024, 10:51
Известная японка, которая многие годы боролась за чистоту, сдалась и считает наведение порядка бесполезным занятием. Что сподвигло изменить своим принципам Мари Кондо — в материале NEWIA.

Мари Кондо — всемирно известный эксперт по уборке несколько лет публиковала книги и вела авторские реалити-шоу, в которых помогала людям навести порядок и чистоту. Однако, после рождения своего третьего ребенка самая знаменитая профессиональная уборщица из Японии призналась, что больше не убирается в доме, потому что это бесполезное занятие.

В 2020 году Кондо рассказала в Telegraph:

«Я смотрела на то, как трудно содержать дом в чистоте, в котором живут дети. При этом я была уверена, что смогу поддерживать порядок, даже если моя семья станет больше. Но после того, как у меня появились собственные дети, особенно когда моим дочерям было 1-2 года, это было действительно тяжело. Я поняла это».

Став мамой троих детей, Кондо поменяла свои приоритеты:

«Я немного отказался от уборки, поняв, что для меня было важнее провести время дома с детьми». — рассказывает Мари.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Уборка#Генеральная уборка#Домоводство#Мари Кондо
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