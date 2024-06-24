Известный эксперт чистоты Мари Кондо призналась, что теперь живет в беспорядке

Мари Кондо — всемирно известный эксперт по уборке несколько лет публиковала книги и вела авторские реалити-шоу, в которых помогала людям навести порядок и чистоту. Однако, после рождения своего третьего ребенка самая знаменитая профессиональная уборщица из Японии призналась, что больше не убирается в доме, потому что это бесполезное занятие.