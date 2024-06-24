Известный эксперт чистоты Мари Кондо призналась, что теперь живет в беспорядке

Posted 24 июня, 10:51
Published 24 июня, 10:51
Modified 10 сентября, 02:51
Updated 10 сентября, 02:51
Мари Кондо — всемирно известный эксперт по уборке несколько лет публиковала книги и вела авторские реалити-шоу, в которых помогала людям навести порядок и чистоту. Однако, после рождения своего третьего ребенка самая знаменитая профессиональная уборщица из Японии призналась, что больше не убирается в доме, потому что это бесполезное занятие.
В 2020 году Кондо рассказала в Telegraph:
«Я смотрела на то, как трудно содержать дом в чистоте, в котором живут дети. При этом я была уверена, что смогу поддерживать порядок, даже если моя семья станет больше. Но после того, как у меня появились собственные дети, особенно когда моим дочерям было 1-2 года, это было действительно тяжело. Я поняла это».
Став мамой троих детей, Кондо поменяла свои приоритеты:
«Я немного отказался от уборки, поняв, что для меня было важнее провести время дома с детьми». — рассказывает Мари.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14