14 вредных привычек при уборке дома по мнению шведок, усложняющих жизнь

Posted 24 июля, 16:53
Published 24 июля, 16:53
Modified 10 сентября, 04:25
Updated 10 сентября, 04:25
Шведские хозяйки никогда не будут делать свою работы дважды, поэтому они нашли легкий подход к выполнению своих обязанностей.
В первую очередь, они убрали все типичные вредные привычки, которые в будущем стоят больших усилий для наведения чистоты и порядка. Если бы вы только могли от них избавиться, то сразу бы сократили не только потраченное время на уборку, но и даже деньги! Хотите знать, что крадет наши ресурсы?
Даже при условии того, что коммунальные и банковские счета большую часть представляют собой онлайн-выписки, дома по-прежнему все еще остаются горы бумаги. Журналы, газеты, школьные работы, проекты, которые имеют тенденцию скапливаться и занимать много места.
Выделите в прихожей место для почты, газет, писем и держите поблизости ведро для мусора. Не реже одного раза в неделю сортируйте бумаги и выбрасывайте лишнее.
Однако важные документы, например налоговые счета и прочую корреспонденцию, храните в ящике рабочего стола. Для многочисленных детских рисунков тоже есть выход — фотографируйте их, либо убирайте в специальную папку. Кстати, журналы и книги с удовольствием принимают дома престарелых и библиотеки.
Хотите проводить меньше времени за стиркой, занимаясь выведением плесени, а также пятен с ванной и банных полотенец? Не оставляйте после душа закрытые занавески и не бросайте скомканные мокрые полотенца.
Если занавеску для душа расправлять после каждого использования, она гораздо быстрее высохнет, а риск возникновения плесени станет значительно ниже. Повесив на сушилку влажные полотенца вы сможете использовать их повторно, а не отправлять в ближайшем времени в стирку.
Если чистящий порошок работает, значит двойная доза будет работать еще лучше? Нет, это так не работает!
Производители рекомендуют всегда использовать рекомендованное количество средства, а также тщательно смывать его. В противном случае вы тратите время и деньги на очередную покупку и воду для его смывания.
Стоит ли ждать чистоты от использования грязных чистящих средств? Если ваша стиральная машина имеет затхлый запах из-за скопившихся бактерий, то и одежда будет вонять. А если фильтр пылесоса заполнен пылью, то навряд ли он будет хорошо всасывать ее. Грязная швабра или губка в свою очередь просто разнесут по квартире бактерии.
После проведенной уборке не поленитесь промыть салфетки в горячей воде с добавлением дезинфицирующего средства. Периодически заменяйте тряпки и промывайте насадки для пылесоса.
Одноразовые дезинфицирующие салфетки отлично подходят для быстрой уборки раковины и унитаза в ванной. Но в этом маленьком кусочке едва ли содержится достаточно дезинфицирующего средства, чтобы вымыть всю ванную комнату. К тому времени, как вы доберетесь до унитаза, антибактериальные свойства исчезнут, и вы просто распространите бактерии по всем поверхностям.
Антибактериальная салфетка не должна быть сухой, а содержать нормальное количество дезинфицирующего средства. При протирании предметов поверхность должна оставалась влажной не менее 4 минут. Для эффективной уборки используйте несколько салфеток или чистую салфетку и бутылочкой дезинфицирующего средства, которое можно распылять в нужном количестве.
Грязная посуда в раковине создает идеальную среду для размножения бактерий в следствии разложения остатков продуктов питания и настоящий пир для голодных насекомых.
Приучите себя и своих близких мыть посуду сразу после еды или по крайней мере сразу складывать ее в посудомоечную машину.
Согласитесь, кто не оставлял в гостиной телефон или важный документ перед тем как выйти из дома? Пропажа чаще всего обнаруживалась тогда, когда на ногах уже были ботинки или туфли. И каждый раз, чтобы не терять времени на переобувание, приходилось пробегать по ковру или линолеуму, считая что не случится ничего страшного. Действительно, ничего плохого в этом нет, не говоря о бактериях и микробах, которые попадают в жилые помещения.
Упростите для себя процесс обувания, заимев для этих целей скамейку, стул и ложку для облегчения снятия обуви.
Опять ищите, где последний раз оставляли нужное средство для санузла или чистящий порошок для раковины, щетки и тряпки? Это плохая привычка, от которой можно избавиться.
Рассортируйте чистящие средства в зависимости от того, в какой комнате они будут использоваться. Химию и стиральный порошок можно держать в небольшом контейнере на полке. Кухонная бытовая химия и губки могут храниться в пластиковой корзинке под раковиной. Средства для уборки в спальне и гостинной можно складировать в коридоре на выделенной полке.
Неубранная кровать даже при наличии чистой комнаты придает пространству неряшливый вид. А вот привычка застилась постель каждое утро будет мотивировать поддерживать порядка не только в спальне, но и в остальных комнатах.
Упростите себе эту рутинную задачу, выбрав постельное белье, которое легко расстилать.
Наверняка вам приходилось переделывать работу, потому что средство не сработало. Скорее всего это произошло потому, что вы не прочитали инструкции по применению.
Большинство бытовой химии имеет определенное время воздействия, чтобы ингредиенты могли расщепить грязь и ее можно было легко смыть. Потратив 20 секунд на чтение инструкций можно избежать лишней работы.
Вы можете принести больше вреда, чем пользы, если агрессивное или жесткое чистящее средство удалит или поцарапает защитные покрытия, отделочные материалы.
Например, хлорный отбеливатель является отличным дезинфицирующим средством, но он плохо удаляет грязь и является агрессивным. Используйте самые мягкие чистящие средства, необходимые для достижения результата.
При уборке комнаты существует общее правило, согласно которому удаление грязи осуществляется сверху вниз. Пыль с мебели и других поверхностей следует сначала стряхнуть, а потом уже пропылесосить.
«Когда в старых пылесосах не было HEPA-фильтров, предохраняющих от выброса грязи в воздух, пыль убирали в самую последнюю очередь. Тем, кто пользуется современным пылесосом, лучше сначала вытереть пыль, чтобы удалить грязь с поверхностей на пол, а затем пропылесосить ее», — советует Берри.
Во время выполнения домашней работы нас могут не раз отвлекать. Если вы достаете гладильную доску, не останавливайтесь на перерыв в социальных сетях, пока не закончите глажку.
Если у вас ограниченное время уборки, начните с разбора беспорядка и размещения предметов по своим местам. Если вы отвлеклись, то можете вернуться позже, чтобы доделать работу.
Откладывать уборку на завтра и ждать, когда из маленькой задачки она превратиться в большую — одна из самых сложных привычек. Многие люди не могут смотреть в лицо проблеме и просто избегают ее.
Если вы и домочадцы станут делать небольшую уборку каждый день, например, мыть посуду, стирать белье и пылесосить 1-2 комнаты, то уборка всего дома не будет такой утомительной.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14