14 вредных привычек при уборке дома по мнению шведок, усложняющих жизнь

Согласитесь, кто не оставлял в гостиной телефон или важный документ перед тем как выйти из дома? Пропажа чаще всего обнаруживалась тогда, когда на ногах уже были ботинки или туфли. И каждый раз, чтобы не терять времени на переобувание, приходилось пробегать по ковру или линолеуму, считая что не случится ничего страшного. Действительно, ничего плохого в этом нет, не говоря о бактериях и микробах, которые попадают в жилые помещения.