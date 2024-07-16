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Posted 16 июля, 12:58

Published 16 июля, 12:58

Modified 10 сентября, 04:00

Updated 10 сентября, 04:00

7 полезных советов по использованию алюминиевой фольги для запекания

7 интересных советов по использованию алюминиевой фольги в быту

16 июля 2024, 12:58
Фото: 1MI
7 полезных советов по использованию алюминиевой фольги для запекания
Благодаря обычной пищевой фольге можно решить много бытовых проблем. Рассказываем, на что способен этот кухонный девайс — от чистки ювелирных украшений до садовых работ.

1. Фольга для чистки серебряных украшений

Есть научно доказанный способ почистить потускневшие серебряные украшения. Все, что вам нужно — алюминиевая фольга, соль, пищевая сода, горячая вода и посуда.

Положите в тарелку фольгу, добавьте столько горячей воды, чтобы она накрывала украшения. Смешайте в воде равные части соль и пищевую соду по 1 столовой ложке. Положите украшения и дайте им полежать в этом растворе не менее пяти минут, а в случае сильных загрязнений лучше на ночь.

По истечении достаточного количества времени достаньте украшения, промойте и вытрите. Если результат вам не понравится, повторите процедуру.

Почему этот работает?

Алюминий более реакционноспособен, чем серебро, поэтому в сочетании с солью и пищевой содой удаляет тусклость с серебра. Во время очищения вы даже можете почувствуете запах серы, но к концу процедуры ваши украшения будут сверкать как новенькие.

Фольга для чистки серебряных украшенийФольга для чистки серебряных украшений
Фольга для чистки серебряных украшений. Фото: 1MI

2. Фольга для чистки гриля

Блюда, приготовленные на гриле или решетке бесспорно являются самыми вкусными, но на них обычно скапливается много обуглившегося жира и прилипших продуктов.

Чистить гриль лучше всего сразу после его прогорания. Скомкайте кусок алюминиевой фольги и используйте его так же, как и щетку для гриля. Если вы боитесь обжечь руки, возьмите шарик щипцами. После этой процедуры смажьте решетку маслом.

3. Фольга для чистки сковороды

Одно из преимуществ изделий из нержавеющей стали в том, что их можно чистить с помощью алюминиевой фольги. Например, можно устранить следы нагара на дне сковороды, осветлить диски шин или отполировать металлические предметы.

Чтобы воспользоваться этим советом скомкайте фольгу в шарик. Смочите посуду жидким мылом или столовым уксусом и пройдитесь по ней фольгой. Если чистка требуется внутренней части сковороды, следите чтобы поверхность не была с антипригарным покрытием.

4. Отпугиватель птиц

Выращивание фруктов — не легкий труд. Чтобы защитить свой сад от птиц, которые могут портить урожай, склевывая ягоды, можно воспользоваться простым советом дачников. Отпугнуть вредителей можно при помощи алюминиевой фольги. Нарежьте ее шириной 2-3 сантиметра и подвесьте к веткам деревьев или кустам с помощью нитки. Металлический цвет будет отражать свет и издавать шум на ветру, а птицы будут сторониться.

5. Защита от пригорания

Края пирога всегда темнеют быстрее, чем середина. Чтобы пирог получился равномерно прожаренным и золотисто-коричневым, вырежьте из алюминиевой фольги кольцо и поместите его на дно формы. Так самые пригоревшие места будут защищены и менее пересушены, чем обычно.

6. Фольга помогает наточить ножницы

Со временем кухонные ножницы могут начать затупляться. Алюминиевая фольга помогает наточить их совсем простым способом. Сложите алюминиевую фольгу несколько раз и начните разрезать ее ножницами по всей длине. Это удалит любой налет с ножниц и улучшит остроту лезвий.

7. Фольга для облегчения глажки белья

Глажка одежды — утомительное занятие. Ускорить этот процесс можно накрыв гладильную доску алюминиевой фольгой, которая служит проводником тепла. Убедитесь, что блестящая сторона фольги обращена к вам. Когда вы проводите утюгом по предмету одежды, она нагревается с обеих сторон, ускоряя процесс глажки. Однако, не оставляйте горячий прибор слишком долго на ткани, так вы можете подпалить одежду.

Фольга для облегчения глажки бельяФольга для облегчения глажки белья
Фольга для облегчения глажки белья. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Общество#Фольга#Советы#Домоводство#Полезные советы
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