7 интересных советов по использованию алюминиевой фольги в быту

Posted 16 июля, 12:58
Published 16 июля, 12:58
Modified 10 сентября, 04:00
Updated 10 сентября, 04:00
Есть научно доказанный способ почистить потускневшие серебряные украшения. Все, что вам нужно — алюминиевая фольга, соль, пищевая сода, горячая вода и посуда.
Положите в тарелку фольгу, добавьте столько горячей воды, чтобы она накрывала украшения. Смешайте в воде равные части соль и пищевую соду по 1 столовой ложке. Положите украшения и дайте им полежать в этом растворе не менее пяти минут, а в случае сильных загрязнений лучше на ночь.
По истечении достаточного количества времени достаньте украшения, промойте и вытрите. Если результат вам не понравится, повторите процедуру.
Алюминий более реакционноспособен, чем серебро, поэтому в сочетании с солью и пищевой содой удаляет тусклость с серебра. Во время очищения вы даже можете почувствуете запах серы, но к концу процедуры ваши украшения будут сверкать как новенькие.
Блюда, приготовленные на гриле или решетке бесспорно являются самыми вкусными, но на них обычно скапливается много обуглившегося жира и прилипших продуктов.
Чистить гриль лучше всего сразу после его прогорания. Скомкайте кусок алюминиевой фольги и используйте его так же, как и щетку для гриля. Если вы боитесь обжечь руки, возьмите шарик щипцами. После этой процедуры смажьте решетку маслом.
Одно из преимуществ изделий из нержавеющей стали в том, что их можно чистить с помощью алюминиевой фольги. Например, можно устранить следы нагара на дне сковороды, осветлить диски шин или отполировать металлические предметы.
Чтобы воспользоваться этим советом скомкайте фольгу в шарик. Смочите посуду жидким мылом или столовым уксусом и пройдитесь по ней фольгой. Если чистка требуется внутренней части сковороды, следите чтобы поверхность не была с антипригарным покрытием.
Выращивание фруктов — не легкий труд. Чтобы защитить свой сад от птиц, которые могут портить урожай, склевывая ягоды, можно воспользоваться простым советом дачников. Отпугнуть вредителей можно при помощи алюминиевой фольги. Нарежьте ее шириной 2-3 сантиметра и подвесьте к веткам деревьев или кустам с помощью нитки. Металлический цвет будет отражать свет и издавать шум на ветру, а птицы будут сторониться.
Края пирога всегда темнеют быстрее, чем середина. Чтобы пирог получился равномерно прожаренным и золотисто-коричневым, вырежьте из алюминиевой фольги кольцо и поместите его на дно формы. Так самые пригоревшие места будут защищены и менее пересушены, чем обычно.
Со временем кухонные ножницы могут начать затупляться. Алюминиевая фольга помогает наточить их совсем простым способом. Сложите алюминиевую фольгу несколько раз и начните разрезать ее ножницами по всей длине. Это удалит любой налет с ножниц и улучшит остроту лезвий.
Глажка одежды — утомительное занятие. Ускорить этот процесс можно накрыв гладильную доску алюминиевой фольгой, которая служит проводником тепла. Убедитесь, что блестящая сторона фольги обращена к вам. Когда вы проводите утюгом по предмету одежды, она нагревается с обеих сторон, ускоряя процесс глажки. Однако, не оставляйте горячий прибор слишком долго на ткани, так вы можете подпалить одежду.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14