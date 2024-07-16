7 интересных советов по использованию алюминиевой фольги в быту

Выращивание фруктов — не легкий труд. Чтобы защитить свой сад от птиц, которые могут портить урожай, склевывая ягоды, можно воспользоваться простым советом дачников. Отпугнуть вредителей можно при помощи алюминиевой фольги. Нарежьте ее шириной 2-3 сантиметра и подвесьте к веткам деревьев или кустам с помощью нитки. Металлический цвет будет отражать свет и издавать шум на ветру, а птицы будут сторониться.