Соль и горячий уксус: 3 способа справиться с сильным засором в раковине

Засорился слив, а под рукой нет средства для прочистки труб? На самом деле на каждой кухне уже есть самые необходимые и эффективные ингредиенты, не уступающие бытовой химии. Подробности — в материале NEWIA.

Покажем вам, как самостоятельно приготовить очиститель для слива из ингредиентов, которые уже есть в вашем дома. Как избавиться от засора сливного отверстия с помощью соли Соль очень эффективна для прочистки канализационных стоков, потому что она обладает природным абразивным свойством. На ее основе существует три народных способа борьбы с засором труб. Способ № 1 Прочищаем канализацию солью и кипятком Высыпьте соль в канализацию. Она соберет с внутренней поверхности налипший мусор, благодаря своим абразивным качествам. Отмерьте половину стакана крупной соли и засыпьте ее прямо в слив канализации. Промойте канализацию кипятком. Сначала вскипятите 4 стакана воды, затем медленно вылейте ее в канализацию. Направляйте воду прямо в сливное отверстие, чтобы не ошпариться брызгами. Как только вода уйдет, включите горячую воду из крана, чтобы еще раз промыть сливное отверстие. Повторить. Поскольку вы используете только соль, скорее всего для полного удаления засора эти шаги придется повторить несколько раз. Продолжайте добавлять соль, промывая ее кипятком. Избегайте слишком большого количества воды за один раз. Как справиться с засором в сливной трубе . Фото: Изображение Midjourney Способ № 2 Смешиваем пищевую соду, соль и уксус Высыпьте сухие ингредиенты в канализацию. Используйте кружку или иную емкость, чтобы смешать в нем половину стакана пищевой соды и четверть стакана крупной соли. Перемешивайте до однородности и высыпьте содержимое в канализацию. Добавьте теплый уксус. Разогрейте 1 стакан уксуса в микроволновой печи или на плите. Как только он закипит, вылейте его прямо в сливное отверстие. Немедленно закройте слив пробкой, дном чашки или стакана, потому что пищевая сода вызовет образование пены и пузырьков в уксусе. Для достижения наилучших результатов максимально сдерживайте эту реакцию в сливном отверстии. Промойте сливную трубу кипятком. Подождите 15 минут, чтобы пробка максимально впитала смесь, для более плотных пробок подождите 30 минут. Тем временем вскипятите 2 стакана воды, а по истечении рекомендованного времени, снимите пробку со сливного отверстия и вылейте туда кипящую воду, а затем горячую воду из-под крана. Способ № 3 Использование смеси соли и уксуса Смешайте соль и уксус. В небольшую миску насыпьте 1 стакан соли. Добавьте 1 стакан уксуса. Хорошо перемешайте, чтобы соль впитала весь уксус. Добавьте половину стакана лимонного сока и тщательно перемешайте. Если вы не используете лимонный сок, добавьте больше уксуса для получения более жидкой смеси, чтобы она легче вытекала. Вылейте смесь в сливное отверстие. После того, как вылили приготовленную смесь, оставьте на 15-30 минут, чтобы засор впитал как можно больше. Промойте канализацию кипятком. Вскипятите 4 стакана воды в чайнике или кастрюле, затем вылейте воду прямо в канализацию. Наливайте воду медленно, направляя ее непосредственно в сливное отверстие, а не расплескивая по раковине. Предупреждение! Будьте осторожны при использовании кипятка для труб из ПВХ. Горячая вода может повредить или ослабить уплотнения труб. 7 крутых идей для хранения бытовой техники на кухне Узнать подробнее Тыква: 3-минутный трюк, чтобы разрезать ее быстро и без усилий Узнать подробнее 15 вещей, которые можно очистить перекисью водорода. Инструкция по применению в быту Узнать подробнее Читайте также: Три уловки, чтобы при чистке лука глаза не слезились Хитрая уловка, чтобы картофель никогда не прорастал при зимнем хранении ТОП-5 средств от врача, чтобы избавиться от запаха чеснока во рту после еды