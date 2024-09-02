Соль и горячий уксус: 3 способа справиться с сильным засором в раковине

Posted 2 сентября, 08:02
Published 2 сентября, 08:02
Modified 2 сентября, 19:01
Updated 2 сентября, 19:01
Покажем вам, как самостоятельно приготовить очиститель для слива из ингредиентов, которые уже есть в вашем дома.
Соль очень эффективна для прочистки канализационных стоков, потому что она обладает природным абразивным свойством. На ее основе существует три народных способа борьбы с засором труб.
Предупреждение! Будьте осторожны при использовании кипятка для труб из ПВХ. Горячая вода может повредить или ослабить уплотнения труб.
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