9 грубых ошибок при уборке ванной комнаты, которые не редко совершают хозяйки

Еще один способ предотвратить распространение бактерий в ванной комнате — использовать несколько чистящих салфеток. Протирание раковины, душа и унитаза одной и той же тряпкой может разнести микробы еще больше. Имейте под рукой несколько салфеток из микрофибры, а также щетки или губки для ухода за отдельными поверхностями и приспособлениями. Кроме того, обязательно стирайте тряпки, все щетки или губки после каждого сеанса чистки ванной, чтобы они были чистыми.