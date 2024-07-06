9 грубых ошибок при уборке ванной комнаты, которые не редко совершают хозяйки

Posted 6 июля, 15:10
Published 6 июля, 15:10
Modified 10 сентября, 03:34
Updated 10 сентября, 03:34
По сравнению с другими помещениями в доме, ванные комнаты содержат значительное количество микробов и очень восприимчивы к плесени, поэтому важно не только регулярно убираться в них, но и эффективно.
Поскольку ванные комнаты маленькие, в них, как правило, беспорядок накапливается гораздо быстрее. Быстрые утренние сборы обычно оставляют хаос на туалетных столиках. Поэтому вместо того, чтобы мыть полы и протирать поверхности сначала наведите порядок.
Что касается используемых предметов, которые необходимо хранить в ванной, используйте подносы и корзины для хранения (например, туалетных принадлежностей, полотенец и грязной одежды), чтобы их было легко убрать.
Общее эмпирическое правило при уборке дома — работать сверху вниз. Это предотвращает попадание грязи и пыли с зеркал и столешниц на свежевымытые полы. Приберегите мойку ванны и унитаза напоследок.
Еще один способ предотвратить распространение бактерий в ванной комнате — использовать несколько чистящих салфеток. Протирание раковины, душа и унитаза одной и той же тряпкой может разнести микробы еще больше. Имейте под рукой несколько салфеток из микрофибры, а также щетки или губки для ухода за отдельными поверхностями и приспособлениями. Кроме того, обязательно стирайте тряпки, все щетки или губки после каждого сеанса чистки ванной, чтобы они были чистыми.
Из-за избытка влаги, падающих волос и омертвевших частичек кожи, а также остатков мыльных продуктов ванные комнаты очень чувствительны к пыли. Всегда сначала протирайте от пыли сантехнику и зеркала, а потом уже используйте моющее средство.
Может возникнуть соблазн вставить щетку для унитаза обратно в держатель, как только вы закончите чистку. Но поскольку это самый грязный предмет в ванной, лучше всего следовать следующему протоколу: после чистки унитаза простерилизуйте щетку в растворе отбеливателя и воды или промойте щетку под горячей водой. Всегда дайте ему высохнуть, поместив ручку между чашей и сиденьем, прежде чем возвращать его в контейнер.
Использование для чистки ванной такого средства, как отбеливатель, может помочь бороться с бактериями и плесенью. Но никогда не стоит смешивать отбеливатель со средствами, содержащим нашатырный спирт или уксусом.
При условии безопасного использования отбеливателя это средство является простым и эффективным способом уничтожения плесени. Оно помогает от черных спор, растущих на стенах, которое не только неприятно выглядит и пахнет, но и представляет серьезную опасность для здоровья.
При уборке ванной комнаты внимание обычно сосредоточено на зеркалах, раковинах, столешницах, унитазе, ванне и полах. Все это конечно необходимо регулярно чистить, но есть множество других поверхностей, которые требуют дезинфекции. К ним относятся:
Коврики для ванной: они легко удерживают влагу и пахнут плесенью, поэтому обязательно стирайте их еженедельно или раз в две недели.
Занавески для душа: аналогичным образом, эти материалы также могут быть источником плесени, поэтому их следует стирать в машинке каждый месяц.
Поверхности, к которым легко прикасаться: выключатели света, дверные ручки, смесители и ручки унитаза следует часто дезинфицировать, чтобы избежать распространения микробов.
Грязеуловители: затирка для плитки, насадки для душа, а также сливные отверстия для душа, ванны или раковины склонны к накоплению грязи, поэтому не забывайте проводить их очистку ежемесячно.
Аксессуары для ванной комнаты: не забывайте время от времени протирать мыльницы, дозаторы, чехлы для салфеток, держатели для зубных щеток и, что особенно важно, мусорное ведро.
Если вы убираетесь не регулярно, то даже самая тщательная уборка может свести все усилия на нет. В этом деле лучшим выходом станет регулярность и составление графика. Например, генералить ванную комнату можно в среднем раз в неделю, а протирать поверхности, например раковину — каждый день.
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