Почему нужно класть шарик из фольги в посудомоечную машину?

Posted 18 августа, 19:37
Published 18 августа, 19:37
Modified 10 сентября, 05:53
Updated 10 сентября, 05:53
Посудомоечная машина - один из наиболее часто используемых приборов в доме. Ее изобретение безусловно улучшило качество жизни, что позволило иметь больше свободного времени и экономить воду, по сравнению с ручным способом.
Тем не менее, существуют хитрости для повышения энергоэффективности машины и получения лучших результатов мойки, не прибегая к дорогостоящим и загрязняющим химическим веществам.
Очень часто, среди советов по улучшению блеска посуды, предлагается использовать вместо ополаскивателя укус. Это средство является отличным помощником против накипи и позволяет предотвратить риск образования разводов на поверхности стаканов и тарелок.
Однако, вместо уксуса можно положить в корзинку с посудой шарик из фольги, который притягивает к себе частицы известняка — источник тусклых пятен на поверхности посуды. Таким образом, без усилий и не загрязняя окружающую среду можно получить блестящие тарелки и стаканы.
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