Почему нужно класть шарик из фольги в посудомоечную машину?

Однако, вместо уксуса можно положить в корзинку с посудой шарик из фольги, который притягивает к себе частицы известняка — источник тусклых пятен на поверхности посуды. Таким образом, без усилий и не загрязняя окружающую среду можно получить блестящие тарелки и стаканы.