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Posted 18 августа, 19:37

Published 18 августа, 19:37

Modified 10 сентября, 05:53

Updated 10 сентября, 05:53

Почему нужно класть шарик из фольги в посудомоечную машину?

Почему нужно класть шарик из фольги в посудомоечную машину?

18 августа 2024, 19:37
Фото: 1MI
Почему нужно класть шарик из фольги в посудомоечную машину?
Это недорогой трюк, позволяющий иметь блестящие тарелки и стаканы без разводов.

Посудомоечная машина - один из наиболее часто используемых приборов в доме. Ее изобретение безусловно улучшило качество жизни, что позволило иметь больше свободного времени и экономить воду, по сравнению с ручным способом.

Тем не менее, существуют хитрости для повышения энергоэффективности машины и получения лучших результатов мойки, не прибегая к дорогостоящим и загрязняющим химическим веществам.

Трюк для блестящих тарелок и стаканов

Очень часто, среди советов по улучшению блеска посуды, предлагается использовать вместо ополаскивателя укус. Это средство является отличным помощником против накипи и позволяет предотвратить риск образования разводов на поверхности стаканов и тарелок.

Однако, вместо уксуса можно положить в корзинку с посудой шарик из фольги, который притягивает к себе частицы известняка — источник тусклых пятен на поверхности посуды. Таким образом, без усилий и не загрязняя окружающую среду можно получить блестящие тарелки и стаканы.

Трюк из фольги для блестящих тарелок и стакановТрюк из фольги для блестящих тарелок и стаканов
Трюк из фольги для блестящих тарелок и стаканов. Фото: 1MI
Тыква: 3-минутный трюк, чтобы разрезать ее быстро и без усилий
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#Эмилия Шпилева#Общество#Посуда#Домоводство#Полезные советы#Лайфхак#Посудомоечная машина
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