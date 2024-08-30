Готовим классическую шаурму --- «как в ларьке», только по-домашнему вкусно

Posted 30 августа, 08:37
Published 30 августа, 08:37
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Для приготовления двух порций классической шаурмы с курицей вам потребуются следующие ингредиенты:
Мясо курицы следует некрупно нарезать и поджарить с солью и приправами. Все овощи нужно нашинковать тонкой соломкой. Затем необходимо расстелить на столе лаваш, смазать его тонким слоем кетчупа и выложить на его середину вдоль мясо, капусту и огурец с помидором, после чего нанести сверху еще кетчуп, добавить чесночный соус (майонез) и свернуть в рулет.
Готовую шаурму можно употреблять прямо так, а можно предварительно подержать на сухой сковородке, включив самый слабый нагрев, под крышкой и грузом, обжарив ее таким образом с двух сторон до поджаристой корочки. Приятного аппетита!
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