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Posted 30 августа, 08:37

Published 30 августа, 08:37

Modified 10 сентября, 06:16

Updated 10 сентября, 06:16

Правильно приготовленная шаурма --- вкусная и полезная

Готовим классическую шаурму --- «как в ларьке», только по-домашнему вкусно

30 августа 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Правильно приготовленная шаурма --- вкусная и полезная
Правильно приготовленная из свежих продуктов шаурма не только вкусна, но и полезна, так как содержит куриное мясо и свежие овощи. Это блюдо уличного фастфуда быстро готовится и достаточно сытное, благодаря чему шаурма может послужить прекрасным перекусом или даже заменить полноценный ужин.

Рецепт классической шаурмы с курицей

Для приготовления двух порций классической шаурмы с курицей вам потребуются следующие ингредиенты:

  • мясо курицы (филе грудки) — 250 г;
  • свежие или соленые огурцы — 1 шт.;
  • томаты — 1 шт.;
  • капуста — 150 г;
  • чесночный соус или майонез — 50 г;
  • кетчуп — 50 г;
  • лаваш (тонкий, армянский) — 100 г;
  • растительное масло для обжарки мяса — 2 ст. л.;
  • репчатый лук — 1⁄2 некрупной луковицы (по желанию);
  • соль, приправы — по вкусу.

Мясо курицы следует некрупно нарезать и поджарить с солью и приправами. Все овощи нужно нашинковать тонкой соломкой. Затем необходимо расстелить на столе лаваш, смазать его тонким слоем кетчупа и выложить на его середину вдоль мясо, капусту и огурец с помидором, после чего нанести сверху еще кетчуп, добавить чесночный соус (майонез) и свернуть в рулет.

Готовим пикантный чесночный соус «как в шаурме»
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Готовую шаурму можно употреблять прямо так, а можно предварительно подержать на сухой сковородке, включив самый слабый нагрев, под крышкой и грузом, обжарив ее таким образом с двух сторон до поджаристой корочки. Приятного аппетита!

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#Ольга Питиримова#Еда#Кухня#Все материалы авторов#Рецепт
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