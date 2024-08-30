Готовим классическую шаурму --- «как в ларьке», только по-домашнему вкусно

Мясо курицы следует некрупно нарезать и поджарить с солью и приправами. Все овощи нужно нашинковать тонкой соломкой. Затем необходимо расстелить на столе лаваш, смазать его тонким слоем кетчупа и выложить на его середину вдоль мясо, капусту и огурец с помидором, после чего нанести сверху еще кетчуп, добавить чесночный соус (майонез) и свернуть в рулет.