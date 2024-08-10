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Posted 10 августа, 19:00

Published 10 августа, 19:00

Modified 10 сентября, 05:19

Updated 10 сентября, 05:19

Этот чесночный соус прекрасно сочетается не только с шаурмой, но и с любым мясом, макаронами, гречкой или просто с черным хлебом

Готовим пикантный чесночный соус «как в шаурме»

10 августа 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Этот чесночный соус прекрасно сочетается не только с шаурмой, но и с любым мясом, макаронами, гречкой или просто с черным хлебом
Кто-то любит шаурму, кто-то нет, но почти всем, кто когда-нибудь пробовал этот уличный фастфуд, нравится белый и нежный чесночный соус, которым его приправляют. Предлагаем вам попробовать сделать этот соус дома своими руками.

Как приготовить пикантный чесночный соус

Для приготовления чесночного соуса «как в шаурме» вам потребуются ингредиенты, перечень которых вы найдете ниже.

Важно! Все продукты должны быть свежими, а сметану и кефир лучше выбирать средней жирности, чтобы они были не слишком густыми и не слишком жидкими.

  • майонез — 200 г;
  • сметана — 100 г;
  • кефир — 150 мл;
  • чеснок — 2-3 зубчика среднего размера или по вкусу;
  • соль, хмели-сунели, паприка, карри, черный перец — по вкусу.

В миске подходящего размера смешайте майонез, кефир и сметану. Чеснок пропустите через пресс, натрите на самой мелкой терке или измельчите вручную. Добавьте чеснок и специи к ранее смешанным ингредиентам, хорошенько перемешайте и поместите готовый соус в холодильник на пару-тройку часов.

Этот чесночный соус прекрасно сочетается не только с шаурмой, но и с любым мясом, макаронами, гречкой или просто с черным хлебом. Приятного аппетита!

Вкуснейшая шаурма своими руками
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#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов
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