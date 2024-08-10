Готовим пикантный чесночный соус «как в шаурме»

Posted 10 августа, 19:00
Published 10 августа, 19:00
Modified 10 сентября, 05:19
Updated 10 сентября, 05:19
Для приготовления чесночного соуса «как в шаурме» вам потребуются ингредиенты, перечень которых вы найдете ниже.
Важно! Все продукты должны быть свежими, а сметану и кефир лучше выбирать средней жирности, чтобы они были не слишком густыми и не слишком жидкими.
В миске подходящего размера смешайте майонез, кефир и сметану. Чеснок пропустите через пресс, натрите на самой мелкой терке или измельчите вручную. Добавьте чеснок и специи к ранее смешанным ингредиентам, хорошенько перемешайте и поместите готовый соус в холодильник на пару-тройку часов.
Этот чесночный соус прекрасно сочетается не только с шаурмой, но и с любым мясом, макаронами, гречкой или просто с черным хлебом. Приятного аппетита!
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