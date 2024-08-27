Обзор: 12 наборов шоколадных конфет, которые не стыдно подарить

Posted 27 августа, 15:15
Published 27 августа, 15:15
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
Каждому набору присваивалась оценка от одной до трех звезд:
Покупка конфет на маркетплейсах может разочаровать. Коробки нередко приходят помятыми, с поврежденной упаковкой, а качество хранения на складах оставляет желать лучшего. Неправильное хранение может привести к тому, что шоколад покрывается белым налетом или затвердевает. Это делает конфеты непригодными для подарка.
Набор конфет фабрики им. Крупской оказался приторно-сладким, с искусственными ароматизаторами, что привело к синтетическому вкусу. Упаковка и качество не соответствовали ожиданиям. Итоговая оценка — две звезды из трех, написал journal.tinkoff.ru.
Таким образом, для выбора конфетного подарка лучше ориентироваться на качество и проверенных производителей, учитывая все описанные выше критерии.
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