Обзор: 12 наборов шоколадных конфет, которые не стыдно подарить

Покупка конфет на маркетплейсах может разочаровать. Коробки нередко приходят помятыми, с поврежденной упаковкой, а качество хранения на складах оставляет желать лучшего. Неправильное хранение может привести к тому, что шоколад покрывается белым налетом или затвердевает. Это делает конфеты непригодными для подарка.