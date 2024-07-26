5 способов изменить пищевые привычки маленького сладкоежки

Posted 26 июля, 05:19
Published 26 июля, 05:19
Modified 10 сентября, 04:30
Updated 10 сентября, 04:30
Конфеты — это не «разменная монета», которой можно поощрить ребенка за хорошее поведение. Также не стоит лишать малыша сладкого в качестве наказания. Дайте ему возможность осознать, что конфеты или мороженое — всего лишь еда.
Не стоит искушать маленького сладкоежку, расположив в центре стола вазочку с конфетами и печеньем. Чем меньше он видит сладкое, тем реже думает о том, чтобы взять пару конфет. Поставьте на стол корзинку со свежими фруктами — они вкусные и полезные.
Помимо фруктов угощайте ребенка пастилой без сахара или фруктовыми чипсами. Они не так полезны, как свежие груши или бананы, но все же лучше шоколадок и газировки. Кстати, вы можете научиться делать полезные домашние ПП-конфеты и готовить их вместе с ребенком.
Чтобы ребенок с аппетитом ел несладкие блюда, попросите его помочь вам с их приготовлением. Дети помладше могут мыть продукты и сервировать стол, а ребята постарше справятся с нарезкой. После того как все будет готово, им наверняка захочется попробовать результат своего труда.
Если ребенок любит не только сладкое, но и всевозможные уличные блюда, попробуйте готовить их сами. Так вы точно будете знать, из чего сделана котлета в бургере и в каком масле жарилась картошка фри. Попробуйте заменить майонез на йогурт, добавить в рацион ребенка легкие куриные котлетки — так фастфуд не навредит желудку.
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