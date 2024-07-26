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Posted 26 июля, 05:19

Published 26 июля, 05:19

Modified 10 сентября, 04:30

Updated 10 сентября, 04:30

5 способов изменить пищевые привычки маленького сладкоежки

5 способов изменить пищевые привычки маленького сладкоежки

26 июля 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
5 способов изменить пищевые привычки маленького сладкоежки
Любовь к сладостям — норма для ребенка. Однако, когда маленький сладкоежка начинает питаться исключительно конфетами и лимонадом, пора принимать меры. Чтобы изменить пищевые привычки ребенка, достаточно предпринять несколько шагов.

Не используйте сладкое в качестве поощрения

Конфеты — это не «разменная монета», которой можно поощрить ребенка за хорошее поведение. Также не стоит лишать малыша сладкого в качестве наказания. Дайте ему возможность осознать, что конфеты или мороженое — всего лишь еда.

Убирайте сладости подальше

Не стоит искушать маленького сладкоежку, расположив в центре стола вазочку с конфетами и печеньем. Чем меньше он видит сладкое, тем реже думает о том, чтобы взять пару конфет. Поставьте на стол корзинку со свежими фруктами — они вкусные и полезные.

Не стоит искушать маленького сладкоежку, расположив в центре стола вазочку с конфетами и печеньемНе стоит искушать маленького сладкоежку, расположив в центре стола вазочку с конфетами и печеньем
Не стоит искушать маленького сладкоежку, расположив в центре стола вазочку с конфетами и печеньем. Фото: Изображение Midjourney

Найдите альтернативу

Помимо фруктов угощайте ребенка пастилой без сахара или фруктовыми чипсами. Они не так полезны, как свежие груши или бананы, но все же лучше шоколадок и газировки. Кстати, вы можете научиться делать полезные домашние ПП-конфеты и готовить их вместе с ребенком.

Приобщайте ребенка к кухонным заботам

Чтобы ребенок с аппетитом ел несладкие блюда, попросите его помочь вам с их приготовлением. Дети помладше могут мыть продукты и сервировать стол, а ребята постарше справятся с нарезкой. После того как все будет готово, им наверняка захочется попробовать результат своего труда.

Чтобы ребенок с аппетитом ел несладкие блюда, попросите его помочь вам с их приготовлениемЧтобы ребенок с аппетитом ел несладкие блюда, попросите его помочь вам с их приготовлением
Чтобы ребенок с аппетитом ел несладкие блюда, попросите его помочь вам с их приготовлением. Фото: Изображение Midjourney

Делайте домашний фастфуд

Если ребенок любит не только сладкое, но и всевозможные уличные блюда, попробуйте готовить их сами. Так вы точно будете знать, из чего сделана котлета в бургере и в каком масле жарилась картошка фри. Попробуйте заменить майонез на йогурт, добавить в рацион ребенка легкие куриные котлетки — так фастфуд не навредит желудку.

#Алина Ибрагимова#Общество#Здоровье#Дети#Еда#Все материалы авторов#Сладости#Десерт
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