5 способов изменить пищевые привычки маленького сладкоежки

Если ребенок любит не только сладкое, но и всевозможные уличные блюда, попробуйте готовить их сами. Так вы точно будете знать, из чего сделана котлета в бургере и в каком масле жарилась картошка фри. Попробуйте заменить майонез на йогурт, добавить в рацион ребенка легкие куриные котлетки — так фастфуд не навредит желудку.