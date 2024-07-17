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Posted 17 июля, 12:06

Published 17 июля, 12:06

Modified 10 сентября, 04:03

Updated 10 сентября, 04:03

Холодная вкуснятина: замороженные шоколадные бананы на палочке

Холодная вкуснятина: замороженные шоколадные бананы на палочке

17 июля 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
Холодная вкуснятина: замороженные шоколадные бананы на палочке
Самый легкий десерт, который не требует готовки! Всего три ингредиента и у вас готово самое вкусное, питательное и охлаждающее в летнюю жару сладкое блюдо!

Рецепт замороженных шоколадных бананов на палочке мисо

Ва понадобиться:

  • 3 спелых банана
  • Палочки микадо
  • 150 г темного шоколада
  • Начинки — измельченный миндаль, кокосовая стружка и разноцветная посыпка

Как готовить:

  • Очистите бананы от кожуры, разрежьте их пополам и воткните в каждый банан палочки микадо — хлебная соломка, облитая шоколадом. Выложите на доску и заморозьте не менее чем на три часа.
  • Растопите шоколад на водяной бане и вылейте его в тарелку, чтобы можно было обвалять бананы.
  • Сначала покройте бананы шоколадом, затем обсыпьте начинкой.
  • Уберите их в морозилку еще на 15 минут, чтобы шоколад застыл. По истечении времени десерт готов.
Рецепт замороженных шоколадных бананов на палочке мисоРецепт замороженных шоколадных бананов на палочке мисо
Рецепт замороженных шоколадных бананов на палочке мисо. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Еда#Шоколад#Бананы#Рецепт#Блюда#Десерт#Сладкие блюда
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