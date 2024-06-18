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Posted 18 июня, 15:11

Published 18 июня, 15:11

Modified 10 сентября, 02:31

Updated 10 сентября, 02:31

Как сделать мороженое без мороженицы: миксер, ананасовый сок и секретный ингредиент

18 июня 2024, 15:11
Приготовить домашнее мороженое можно без мороженицы, используя миксер и ананасовый сок. Вот основные советы и рецепт йогуртового мороженого с клубникой.

Основные советы

  1. Используйте замороженные фрукты для основы мороженого.
  2. Перемешивайте массу миксером во время заморозки для однородной структуры.
  3. Применяйте натуральные загустители: желтки, желатин, крахмал, лимонный сок.
  4. Используйте жирные молочные продукты для нежного вкуса.
  5. Добавляйте соки (ананасовый, лимонный) для более мягкой текстуры.
  6. Масса должна быть густой, как сметана.
  7. Фрукты и орехи добавляйте во время перемешивания, когда масса начнет затвердевать.
  8. Соблюдайте температурные условия заморозки.
  9. Храните мороженое в закрытом контейнере, чтобы избежать посторонних запахов.

Рецепт йогуртового мороженого с клубникой

Ингредиенты:

  • Клубничный йогурт — 450 г
  • Консервированные персики в сиропе — 400 г
  • Натуральный йогурт — 1 л
  • Жидкий мед — 8 ст. л.
  • Сок из лайма — 1 шт.
  • Белый шоколад — 25 г
  • Клубника для украшения

Способ приготовления:

  1. Выложите клубничный йогурт в форму, выстеленную пищевой пленкой, и заморозьте на 30 минут.
  2. В комбайне смешайте персики (без сиропа), 400 г натурального йогурта, 3 ст. л. меда и сок лайма до однородности. Вылейте поверх слоя клубничного йогурта и замораживайте 2 часа.
  3. Смешайте оставшийся йогурт и мед, вылейте третьим слоем в форму и замораживайте еще 2–3 часа.
  4. За 20 минут до подачи переверните мороженое на тарелку, удалите пленку, украсьте растопленным белым шоколадом и свежей клубникой, написал novochag.ru.
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#Ольга Земскова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Мороженое
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