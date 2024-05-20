10 рецептов шашлыка для летних барбекю

Posted 20 мая, 17:04
Published 20 мая, 17:04
Modified 9 сентября, 23:21
Updated 9 сентября, 23:21
Классический рецепт, где свиную шею нарезают кусочками и маринуют слоями с изобилием лука, солью, перцем и любимыми специями. Маринуют не менее трех часов для более насыщенного вкуса.
Помимо добавления в шашлык лука черного перца, мясо обильно поливают лимонным соком. Маринуют как минимум четыре часа для лучшего вкуса.
Такой рецепт делает мясо сочным и мягким благодаря смеси тертого лука, кефира и соевого соуса.
Нарезанное мясо маринуют с соевым соусом, добавляют кусочки киви вместо лимонов для уникального вкуса.
Помимо вина, в маринад добавляют много лука, черного перца и соли. Получается очень вкусно.
Мясо маринуют в соленых помидорах с луком, солью и черным перцем, что придает шашлыку сочный и ароматный вкус.
К мясу стоит добавить уксус для кислоты и более насыщенного вкуса.
Такое необычное сочетание придает мясу оригинальный вкус.
Добавить к мясу кефир и гранатовый сок для мягкости и сочности.
При использовании этого рецепта необходимо смешать сметану, горчицу, оливковое масло, лук и специи для создания более насыщенного вкуса шашлыка, написал journal.tinkoff.ru.
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