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Posted 20 мая, 17:04

Published 20 мая, 17:04

Modified 9 сентября, 23:21

Updated 9 сентября, 23:21

10 рецептов шашлыка для летних барбекю

10 рецептов шашлыка для летних барбекю

20 мая 2024, 17:04
Фото: 1MI
Летом, когда мы отправляемся на природу, споры о том, как правильно готовить мясо на огне, вполне естественны. Мы собрали десять разнообразных рецептов маринадов для шашлыка.

Маринад с большим количеством лука

Классический рецепт, где свиную шею нарезают кусочками и маринуют слоями с изобилием лука, солью, перцем и любимыми специями. Маринуют не менее трех часов для более насыщенного вкуса.

С луком и лимоном

Помимо добавления в шашлык лука черного перца, мясо обильно поливают лимонным соком. Маринуют как минимум четыре часа для лучшего вкуса.

С луком, кефиром и соевым соусом

Такой рецепт делает мясо сочным и мягким благодаря смеси тертого лука, кефира и соевого соуса.

С соевым соусом и киви

Нарезанное мясо маринуют с соевым соусом, добавляют кусочки киви вместо лимонов для уникального вкуса.

С красным вином и луком

Помимо вина, в маринад добавляют много лука, черного перца и соли. Получается очень вкусно.

Фото: 1MI

Рецепт с солеными помидорами

Мясо маринуют в соленых помидорах с луком, солью и черным перцем, что придает шашлыку сочный и ароматный вкус.

С уксусом

К мясу стоит добавить уксус для кислоты и более насыщенного вкуса.

С аджикой и минералкой

Такое необычное сочетание придает мясу оригинальный вкус.

С гранатовым соком

Добавить к мясу кефир и гранатовый сок для мягкости и сочности.

Со сметаной и горчицей

При использовании этого рецепта необходимо смешать сметану, горчицу, оливковое масло, лук и специи для создания более насыщенного вкуса шашлыка, написал journal.tinkoff.ru.

#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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