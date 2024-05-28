Китайская или российская: какая гречка полезнее и вкуснее

Вкус и польза в одном блюде Рецепты с китайской и с российской гречкой Гречневый плов с овощами и курицей Гречневые блинчики с творогом Гречневый салат с овощами Гречневая запеканка с яблоками

Гречневая крупа — это не только вкусный гарнир или питательный завтрак, но и настоящий кладезь полезных веществ для организма. Однако, не все ее разновидности одинаково хороши, и недавние предсказания о возможном дефиците российской гречки вызывают волнение.