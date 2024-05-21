Вызывают акне: уберите эти продукты из своего питания для чистой кожи

Posted 21 мая, 05:24
Published 21 мая, 05:24
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Основные принципы питания для чистой кожи: убрать из рациона слишком жирное, слишком сладкое, жареное и слишком молочное. Категорических ограничений в питании нет — но существуют группы продуктов, которые при частом употреблении могут ухудшить состояние кожи и вызывать высыпания.
Главный враг чистой кожи — сахар. Глюкоза увеличивает уровень андрогенов, что в свою очередь провоцирует ускоренную выработку кожного сала. Это негативно влияет на состояние кожи, увеличивается число закупоренных пор, появляются комедоны и акне.
Уберите из своего рациона торты, пирожные, конфеты, печенье, шоколад с пальмовым маслом, сладкую газировку. Если уж сильно хочется полакомиться вкусненьким, лучше съешьте фрукты или мюсли из сухофруктов.
Избыток животного жира усиливает работу сальных желез. Это не вызывает акне напрямую, но создает в организме все условия для появления угрей. Стоит отказаться от жирного мяса и фастфуда: жареных луковых колец и крылышек, гамбургеров, пиццы, картофеля фри.
Один из главных принципов питания при акне — свести к минимуму потребление трансжиров. Конечно, раз в неделю можно побаловать себя фастфудом, но постоянно употреблять такую пищу не рекомендуется.
Молоко и молочные продукты хоть и не относятся к категории вредных, но тем не менее вызывают риск появления высыпаний. Эти продукты провоцируют выработку инсулина, вызывая комедогенный эффект: то есть у лиц, склонных к акне, состояние кожи заметно ухудшается.
Если вы хотите иметь чистую кожу, исключите из питания жирные сыры твердых сортов, кисломолочную продукцию — в йогуртах и кефире могут быть скрытые сахара, негативно влияющие на состояние кожи.
В состав кофейных зерен входит органическая кислота, повышающая уровень кортизола. А этот гормон стимулирует работу сальных желез и провоцирует появление акне. Откажитесь от кофе в пользу зеленого чая, натуральных соков и морсов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14