Вызывают акне: уберите эти продукты из своего питания для чистой кожи

Молоко и молочные продукты хоть и не относятся к категории вредных, но тем не менее вызывают риск появления высыпаний. Эти продукты провоцируют выработку инсулина, вызывая комедогенный эффект: то есть у лиц, склонных к акне, состояние кожи заметно ухудшается.