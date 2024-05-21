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Posted 21 мая, 05:24

Published 21 мая, 05:24

Modified 9 сентября, 23:22

Updated 9 сентября, 23:22

Вызывают акне: уберите эти продукты из своего питания для чистой кожи

Вызывают акне: уберите эти продукты из своего питания для чистой кожи

21 мая 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney
Вызывают акне: уберите эти продукты из своего питания для чистой кожи
Продукты питания оказывают прямое воздействие на состояние кожи. Какие продукты могут спровоцировать акне и что следует убрать из рациона при угревых высыпаниях?

Основные принципы питания для чистой кожи: убрать из рациона слишком жирное, слишком сладкое, жареное и слишком молочное. Категорических ограничений в питании нет — но существуют группы продуктов, которые при частом употреблении могут ухудшить состояние кожи и вызывать высыпания.

Сахар

Главный враг чистой кожи — сахар. Глюкоза увеличивает уровень андрогенов, что в свою очередь провоцирует ускоренную выработку кожного сала. Это негативно влияет на состояние кожи, увеличивается число закупоренных пор, появляются комедоны и акне.

Уберите из своего рациона торты, пирожные, конфеты, печенье, шоколад с пальмовым маслом, сладкую газировку. Если уж сильно хочется полакомиться вкусненьким, лучше съешьте фрукты или мюсли из сухофруктов.

Главный враг чистой кожи — сахарГлавный враг чистой кожи — сахар
Главный враг чистой кожи — сахар. Фото: Изображение Midjourney

Жирные продукты

Избыток животного жира усиливает работу сальных желез. Это не вызывает акне напрямую, но создает в организме все условия для появления угрей. Стоит отказаться от жирного мяса и фастфуда: жареных луковых колец и крылышек, гамбургеров, пиццы, картофеля фри.

Один из главных принципов питания при акне — свести к минимуму потребление трансжиров. Конечно, раз в неделю можно побаловать себя фастфудом, но постоянно употреблять такую пищу не рекомендуется.

Один из главных принципов питания при акне — свести к минимуму потребление трансжировОдин из главных принципов питания при акне — свести к минимуму потребление трансжиров
Один из главных принципов питания при акне — свести к минимуму потребление трансжиров. Фото: Изображение Midjourney

Молоко и молочные продукты

Молоко и молочные продукты хоть и не относятся к категории вредных, но тем не менее вызывают риск появления высыпаний. Эти продукты провоцируют выработку инсулина, вызывая комедогенный эффект: то есть у лиц, склонных к акне, состояние кожи заметно ухудшается.

Если вы хотите иметь чистую кожу, исключите из питания жирные сыры твердых сортов, кисломолочную продукцию — в йогуртах и кефире могут быть скрытые сахара, негативно влияющие на состояние кожи.

Молоко и молочные продукты вызывают риск появления высыпанийМолоко и молочные продукты вызывают риск появления высыпаний
Молоко и молочные продукты вызывают риск появления высыпаний. Фото: Изображение Midjourney

Кофе

В состав кофейных зерен входит органическая кислота, повышающая уровень кортизола. А этот гормон стимулирует работу сальных желез и провоцирует появление акне. Откажитесь от кофе в пользу зеленого чая, натуральных соков и морсов.

Откажитесь от кофе в пользу зеленого чая, натуральных соков и морсовОткажитесь от кофе в пользу зеленого чая, натуральных соков и морсов
Откажитесь от кофе в пользу зеленого чая, натуральных соков и морсов. Фото: Изображение Midjourney
#Питание#Красота#Еда#Здоровое питание#Кожа#Все материалы авторов
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