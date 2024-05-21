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Posted 21 мая, 05:54

Published 21 мая, 05:54

Modified 9 сентября, 23:18

Updated 9 сентября, 23:18

Как быстро понизить показатели холестерина: эксперты назвали полезные продукты

Как быстро понизить показатели холестерина: эксперты назвали полезные продукты

21 мая 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Как быстро понизить показатели холестерина: эксперты назвали полезные продукты
Чтобы понизить холестерин, не обязательно придерживаться строгих ограничений в рационе питания. Попробуйте регулярно употреблять продукты из нашего списка, и вы увидите, что состояние вашего сердца и сосудов улучшится.

Овсянка

Чтобы улучшить состояние сосудов и понизить холестерин, врачи рекомендуют регулярно включать в рацион овсянку. Крупа содержит растворимые волокна, которые снижают уровень «плохого» холестерина.

Не стоит смешивать овсянку с ингредиентами, содержащими сахар. Лучше добавить к продукту немного нарезанных фруктов.

Не стоит смешивать овсянку с ингредиентами, содержащими сахарНе стоит смешивать овсянку с ингредиентами, содержащими сахар
Не стоит смешивать овсянку с ингредиентами, содержащими сахар. Фото: Изображение Midjourney

Рыба

Ненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в морской рыбе, уменьшают вязкость крови. Употребляя рыбные блюда дважды в неделю, можно существенно понизить риск образования тромбов и инфарктов.

Врачи рекомендуют скумбрию, палтус, лосось, сардины, сельдь, тунец. Рыбные блюда лучше готовить в духовке или на пару.

Орехи

Горстка орехов в день способна понизить холестерин в крови, поскольку эти продукты богаты мононенасыщенными жирами. Согласно исследованиям, 30 граммов орехов в сутки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди орехов, препятствующих образованию атеросклеротических бляшек, — миндаль, арахис, кешью, фундук, грецкие орехи.

Горстка орехов в день способна понизить холестерин в кровиГорстка орехов в день способна понизить холестерин в крови
Горстка орехов в день способна понизить холестерин в крови. Фото: Изображение Midjourney

Зеленый чай

Натуральный зеленый чай благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск онкологических заболеваний. Вещества, содержащиеся в зеленом чае, обладают гиполипидемическим действием и способствуют снижению холестерина.

Достаточно выпивать пару чашек зеленого чая без сахара в день, чтобы очистить сосуды.

Оливковое масло

В оливковом масле содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают очищать сосуды. Готовьте блюда на оливковом масле, добавляйте его в салаты в качестве заправки — достаточно 2 ст. л. в день.

В оливковом масле содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают очищать сосудыВ оливковом масле содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают очищать сосуды
В оливковом масле содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают очищать сосуды. Фото: Изображение Midjourney

Цитрусовые

Грейпфрут, апельсин, мандарин помогают понизить холестерин, стимулируют липидный обмен, уменьшают риск инфарктов и инсультов. Кроме того, цитрусовые содержат пектин, который выводит излишки вредных веществ еще до того, как они попадают в кровь.

#Здоровье#Питание#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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