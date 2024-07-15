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Posted 15 июля, 07:51

Published 15 июля, 07:51

Modified 10 сентября, 03:52

Updated 10 сентября, 03:52

Лучший салат из помидоров, состоящий всего из 5 ингредиентов!

Лучший салат из помидоров, состоящий всего из 5 ингредиентов!

15 июля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
Лучший салат из помидоров, состоящий всего из 5 ингредиентов!
Рецепт простой, но именно эта заправка сделает так, что ваши домашние съедят всё до последней ложки.

Салат из помидоров со специальной заправкой

Для приготовления блюда вам понадобиться:

  • 800 г помидоров
  • 1 пучок базилика
  • 1 столовая ложка меда
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • Бальзамический уксус 1 столовая ложка
  • Соль и перец

Как приготовить салат:

  • Вымойте помидоры, нарежьте их кубиками. Вымойте базилик, вытряхните насухо и нарежьте соломкой.
  • Чтобы приготовить заправку, смешайте в большой миске растопленный мед, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Добавьте помидоры, базилик и еще раз приправьте солью и перцем по вкусу.
  • Лучше всего дать настояться в холодильнике не менее 2 часов перед употреблением.

СОВЕТЫ:

Салат не обязательно должен настояться, так заправка придаст ему еще больше аромата. В герметичной упаковке его можно хранить в холодильнике от 1 до 2 дней.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Салат#Заправка#Рецепт#Помидоры#Рецепты
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