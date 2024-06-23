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Posted 23 июня, 17:03

Published 23 июня, 17:03

Modified 10 сентября, 02:45

Updated 10 сентября, 02:45

Идеальный тирамису: если следовать этим советам, десерт готовится просто и быстро

Идеальный тирамису: если следовать этим советам, десерт готовится просто и быстро

23 июня 2024, 17:03
Фото: thepioneerwoman.com
Идеальный тирамису: если следовать этим советам, десерт готовится просто и быстро
Десерт тирамису — легкий, воздушный с мягкими кофейными нотками и нежным сливочным вкусом, настоящее итальянское лакомство. Расскажем, как приготовить этот шедевр на собственной кухне без лишних усилий и затрат.

Готовим крем

  1. Отделите белки от желтков двух яиц. Поместите белки в мисочку и ненадолго отправьте в холодильник.
  2. К желткам добавьте 2–3 ст. л. сахарной пудры. Хорошенько взбейте смесь до белого цвета.
  3. В отдельной мисочке взбейте 300 г маскарпоне до состояния нежного крема. Постепенно вливайте в семь взбитые желтки, не переставая взбивать массу.
  4. Достаньте из холодильника белки, добавьте соли на кончике ножа и хорошенько всё взбейте.
  5. В массу маскарпоне и желтков понемногу вмешивайте взбитые белки, используя лопатку или венчик.
К желткам добавьте 2–3 ст. л. сахарной пудры. Хорошенько взбейте смесь до белого цветаК желткам добавьте 2–3 ст. л. сахарной пудры. Хорошенько взбейте смесь до белого цвета
К желткам добавьте 2–3 ст. л. сахарной пудры. Хорошенько взбейте смесь до белого цвета. Фото: thepioneerwoman.com
В отдельной мисочке взбейте 300 г маскарпоне до состояния нежного кремаВ отдельной мисочке взбейте 300 г маскарпоне до состояния нежного крема
В отдельной мисочке взбейте 300 г маскарпоне до состояния нежного крема. Фото: thepioneerwoman.com

Собираем десерт

  1. Приготовьте эспрессо — примерно 200–250 мл. Остудите жидкость до комнатной температуры.
  2. Подготовьте печенье савоярди — 22–24 шт или заранее приготовленный/купленный бисквит.
  3. Для десерта лучше взять прямоугольную форму с высокими бортами.
  4. Окунайте поочередно печенье в кофе, но так, чтобы оно не размокало и успело пропитаться. Достаточно опустить в кофе печенье на 2-3 секунды и затем выложить в форму влажной стороной кверху. Печенье складывайте максимально плотно друг к другу, так, чтобы не оставалось промежутков. А если используете в рецепте бисквит, то сначала его следует остудить, а затем хорошо пропитать.
  5. Крем разделите на три части. 1/3 выложите на первый слой печенья или бисквита.
  6. Повторите еще два раза: печенье или бисквит чередуйте с кремом. Верхний слой залейте остатками крема. Хорошенько разровняйте.
  7. Сверху десерта посыпьте какао-порошок — 80–100 г.
  8. Накройте форму пищевой пленкой и поместите в холодильник на 3-4 часа.
Приготовьте эспрессо — примерно 200–250 мл. Остудите жидкость до комнатной температуры.Приготовьте эспрессо — примерно 200–250 мл. Остудите жидкость до комнатной температуры.
Приготовьте эспрессо — примерно 200–250 мл. Остудите жидкость до комнатной температуры.. Фото: thepioneerwoman.com
Если используете в рецепте бисквит, то сначала его следует остудить, а затем хорошо пропитатьЕсли используете в рецепте бисквит, то сначала его следует остудить, а затем хорошо пропитать
Если используете в рецепте бисквит, то сначала его следует остудить, а затем хорошо пропитать. Фото: thepioneerwoman.com
Крем разделите на три части. 1/3 выложите на первый слой печенья или бисквитаКрем разделите на три части. 1/3 выложите на первый слой печенья или бисквита
Крем разделите на три части. 1/3 выложите на первый слой печенья или бисквита. Фото: thepioneerwoman.com
Верхний слой залейте остатками крема. Хорошенько разровняйтеВерхний слой залейте остатками крема. Хорошенько разровняйте
Верхний слой залейте остатками крема. Хорошенько разровняйте. Фото: thepioneerwoman.com
Сверху десерта посыпьте какао-порошок — 80–100 гСверху десерта посыпьте какао-порошок — 80–100 г
Сверху десерта посыпьте какао-порошок — 80–100 г. Фото: thepioneerwoman.com

На заметку:

  • В классическом тирамису используется крепкий алкоголь. Если вы уверены, что десерт не будут есть дети, то добавьте ром, коньяк или бренди в кофе, в которое окунается печенье. Достаточно 3-4 столовых ложек. Для детей в пропитку можно добавлять ваниль или фруктовые ароматизаторы.
  • Маскарпоне можно заменить обычными сливками с высокой жирностью. Будет не менее вкусно, но на классический тирамису это уже не похоже.
  • Печенье савоярди можно испечь самостоятельно, но обычно упаковки с таким печеньем можно найти в любом крупном супермаркете.
#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Десерт
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