30 самых популярных вопросов о похудение: что нам мешает?

Posted 15 августа, 16:49
Published 15 августа, 16:49
Modified 10 сентября, 03:56
Updated 10 сентября, 03:56
Ни один сайт о здоровье не обходится без новых, революционных и беспрецедентных диетических предложений, обещая своему читателю похудеть быстро легко. И ведь правда, при соблюдении условий наступает определенный успех. Однако через короткое время скинутые килограммы неизбежно вернутся на прежнее место.
Кажется, что вы никогда не найдете ту единственную, идеально подходящую диету. И знаете почему? Изменение питания на несколько недель просто не может принести длительный успех, потому что временная диета дает временный эффект. На самом деле для стройной фигуры иногда достаточно незначительных изменений в привычках питания, которые нужно будет придерживаться на протяжении всей жизни, и только тогда можно рассчитывать на долговременный результат.
Многие женщины, у которых никогда не было проблем с весом, в средние годы внезапно замечают, что платья с прошлого лета им просто не подходят. Это происходит потому, что после определенного возраста потребность в питательных веществах постепенно снижается. Организм обходится меньшим количеством потребляемой пищи.
Но если мы продолжим есть привычные порции, это неизбежно приведет к увеличению веса. Изменение жизненных обстоятельств и распорядка трудового дня также может вызвать колебания веса, как и некоторые заболевания, влияющие на обмен веществ.
Постоянный дефицит гормонов щитовидной железы, например, из-за отсутствия лечения гипотиреоза, может привести к значительному увеличению массы тела. Кроме того, снижение уровня женских гормонов во время менопаузы часто проявляется заметными изменениями веса. Аналогичные эффекты действуют и на мужчин в пожилом возрасте, только процессы у них протекают гораздо медленнее.
Избыточный вес может оказывать влияние на результаты анализа крови в долгосрочной перспективе. Часто повышается уровень сахара в крови, холестерина или мочевой кислоты. Это может стать предвестниками заболеваний, которые могут быть вызваны избыточным весом или неправильным питанием, например диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца.
Существуют индивидуальные различия в уровне энергии и базальная скорость метаболизма значительно различается от человека к человеку. Те, кто постоянно находится в напряжении и с трудом переносят минуты отдыха, вряд ли столкнутся с серьезными проблемами с лишним весом. С другой стороны, ярко выраженные флегматики подвержены более высокому риску ожирения.
Потребление калорий должно соответствовать телосложению человека. Цель состоит в том, чтобы составить постоянный, жизнеспособный план диеты. Лечение голоданием, как правило, может быть контрпродуктивным, потому что оно заставляет организм адаптироваться к ситуации дефицита. Но количество калорий — не единственный фактор. Неправильное или несбалансированное питание также может привести к избыточному весу.
Часто мы едим слишком много и слишком быстро, и к тому же не то, что нужно. Первоначальное представление о здоровой пище, которая приносит нам пользу и здоровье, к сожалению утрачивается многими людьми. Люди стали питаться в соответствии с расписанием дня, а не тогда, когда появляется чувство голода. В связи с этим организм получает намного больше калорий.
Стресс еще больше усиливает суету во время еды. Люди в нервном напряжении в короткие промежутки времени без разбора употребляются любые доступные закуски, которые имеют мало общего со здоровым питанием — еда становится заменой удовлетворения. В долгосрочной перспективе могут развиться даже расстройства пищевого поведения, требующие комплексного лечения.
«Сидение — это новое курение», — говорят эксперты. Мы слишком мало двигаемся, так как во всем мире преобладает офисная деятельность. А после долгого рабочего дня мы обычно устраиваемся поудобнее на диване. В данном случае отсутствует здоровый баланс.
Между тем, упражнения самочувствие и положительно влияют на пищевые привычки. Физическая активность также естественным образом сжигает калории, но компенсировать чрезмерное потребление пищи только с помощью одних упражнений — вряд ли возможно. В лучшем случае это доступно спортсменами, занимающимися экстремальными видами спорта на выносливость.
Диеты обещают успешную потерю веса за счет временного изменения рациона питания. Но в большинстве случаев достигнутые успехи недолговечны. Постоянный план питания является лучшим выбором.
С помощью здорового питания многие люди могут избавиться от лишнего веса и надолго сохранить желаемый результат. Для этого не требуется кардинальных изменений в образе жизни. Но следует придерживаться выбранного направления с четким планом питания.
Многие продукты, которыми вы питаетесь на регулярной основе, играют важную роль в здоровом питании. Некоторые специи, например корица, могут уменьшить чувство голода, которое часто возникает на начальном этапе. Рекомендуется обратить внимание на следующие продукты, которые на долго оставляют чувство насыщения:
Некоторые продукты содержат много скрытого сахара. Кроме того, в списке ингредиентов упаковки сахар имеет множество сбивающих с толку названий: глюкоза, фруктоза, солодовый экстракт, лактоза, сахароза, мальтодекстрин и т. д. Но это все равно сахар!
Сочетание жира и сахара также имеет решающее значение. Даже людям с нормальным весом следует употреблять их только в умеренных количествах. Старайтесь избегать к употреблению следующие продукты или снизить их количество к минимуму:
Такие модные словечки, как «детокс» или «детоксикация», часто используются для пропаганды очистки организма. Однако с научной точки зрения такое очищающее действие не имеет под собой никаких оснований. Исключения составляют только неотложные медицинские ситуации, например, когда были проглочены токсичные вещества.
С другой стороны, продукты обмена веществ, вырабатываемые в организме, выводятся без посторонней помощи. Лечебное голодание, часто связанное с детоксикацией, ни в коем случае не является планом диеты для длительного снижения массы тела. Скорее, сторонники рассматривают это как общее, полезное для здоровья лечение.
Когда вы худеете, организм использует собственные жировые запасы. При этом процессе образуются кетокислоты, избыток которых вызывает повышенную кислотность организма, поэтому дальнейшая потеря жира может прекратиться.
Несмотря на дальнейшее ограничение приема пищи дальнейшего прогресса в снижении массы тела может не наблюдаться. В этой ситуации полезно делать больший упор на овощи. Они помогают противодействовать повышенной кислотности.
Самым хорошим советом, который может быть использован при похудении, это готовить еду самому. Дело в том, что многие полуфабрикаты содержат слишком большое количество сахара, жира или нежелательных добавок. Еще один совет — подавайте еду на тарелках меньшего размера. Тесты показали, что в этом случае люди действительно едят меньшими порциями.
При похудении большинство людей сосредотачивают все внимание на еде. Но много калорий также поступает с газировкой, чаем со льдом или другими безалкогольными напитками. Вот где большое количество содержащегося сахара, который действует как средство для увеличения веса.
Газированные напитки и кола содержат очень большое количество сахара. Вот почему для похудения следует отказаться от них в пользу напитков без сахара. Употребление легких и диетических напитков также небезопасно. Содержащиеся в нем заменители сахара могут стимулировать аппетит, что излишне затрудняет попытки похудеть.
Совет: пейте воду во время каждого приема пищи и воздерживайтесь от следующих напитков:
В идеале зеленые смузи должны содержать много листовой зелени, но почти не содержать фруктов. Свежие ингредиенты полезны для здоровья и могут заменить целый прием пищи. Именно в этом и заключается эффект зеленых смузи для похудения. Кроме того, они являются хорошим балансом, когда в рационе питания и без того мало витаминов и минералов.
Тем, кто хочет быстро похудеть, следует много пить, но избегая сладких напитков. Овощные смузи — это полезные закуски, которые содержат клетчатку и могут заменить целый прием пищи. Некоторые чаи даже обладают эффектом подавления аппетита и укрепляют здоровье.
«Во время диеты у человека снижается обмен веществ и часто после определенного время снижение веса останавливается, то есть человек перестал худеть. Чтобы этого не произошло, рекомендуется пить чай, кофе, который подхлестывает обмен веществ. Также необходимо особенно использовать физическую нагрузку, которая действует положительно на метаболизм», — советует Алексей Ковальков.
Занятия спортом на выносливость — хороший способ похудеть вместе с изменением рациона питания. Тем, кто раньше не занимался фитнесом, следует начинать с осторожностью, так как мышцы и суставы не приспособлены к высоким нагрузкам.
Уровень физической работоспособности следует повышать не быстро, а постепенно. После достижения определенного тренировочного эффекта занятия спортом улучшат самочувствие и мотивацию к дальнейшему похудению. Лучше всего заниматься спортом несколько раз в неделю. Эти виды спорта сжигают много калорий и позволяют быстрее похудеть:
Практически ни один вид спорта не потребляет больше 500 калорий в час. Но не так много людей выдерживают целый час непрерывного быстрого бега. Вот почему, например, езда на велосипеде и ходьба могут быть более продуктивными просто потому, что обычно вы проходите гораздо дольше. Эти два вида спорта также снижают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
«Ходьбой рекомендуется заниматься не менее 1,5 часа в день, при чем быстрым шагом», — советует доктор Шишонин.
Для людей с избыточным весом нагрузка на тазобедренные и коленные суставы во время бега трусцой является препятствием. В данном случае плавание или водная аэробика подходят в качестве эффективных, полезных и щадящих альтернатив.
Силовые тренировки помогают похудеть, хотя теоретически увеличение мышечной массы приводит к увеличению веса. Дело в том, что мышцы потребляют много энергии даже в состоянии покоя. Практически это приводит к увеличению базального ежедневного метаболизма (расхода энергии без нагрузки). Таким образом, при соблюдении той же диеты масса тела будет эффективно снижаться, а достигнутый вес будет легче поддерживать.
Борьба с лишним весом — это целая индустрия. Количество диетических продуктов невозможно переоценить, но не все они полезны.
Слабительные не подходят для похудения. Они предназначены только для устранения временного расстройства ЖКТ. Длительное употребление таких препаратов приводит к вялости кишечника и другим проблемам со здоровьем.
С 60-х годов на рынке с большой регулярностью появляются добавки, предназначенные для подавления аппетита и голода. Изначально это были производные амфетамина. Вместо него в моду вошли лекарства, влияющие на жировой обмен. В настоящее время даже лекарство от лечения диабета рекламируется как «диетическая инъекция». Эффект от снижения веса всех этих средств довольно управляемый. Но временная потеря веса достигается за счет частичных значительных побочных эффектов. После прекращения приема препаратов обычно наступает известный эффект йо-йо, а исходный вес быстро восстанавливается.
Чаще всего это порошкообразные средства, которые необходимо растворить в воде или обезжиренном молоке. Они заменяют ежедневное питание, а эффект похудения достигается за счет снижения потребления калорий (от 800 до 1200 калорий в день).
«Протеиновые коктейли не могут заменить обычную пищу. Переизбыток белка, даже с добавлением углеводов и аминокислот, способен привести к печальным последствиям, одно из которых — накопление жира. Ещё есть определённые ограничения при мочекаменной болезни», — считает Ольга Пронина, врач-эндокринолог, диетолог.
Вы можете быстро похудеть с помощью этой диеты. Но можно ли сохранить достигнутый вес тела, зависит от того, вернетесь ли вы к старым привычкам в еде. Некоторые пользователи страдают от проблем с пищеварением или от однообразия этого жидкого режима питания. В качестве альтернативы, сопоставимая потеря веса также может быть достигнута при соблюдении диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.
Распространены продукты, содержащую клетчатку, которая наполняет желудок, но сама по себе практически не содержат калорий. Эти добавки помогают уменьшить чувство голода и могут облегчить первые шаги по снижению веса.
Если с экстремальным ожирением (ожирением III степени) невозможно справиться никаким другим способом, врач может предложить хирургическое уменьшение размера желудка. Если есть другие проблемы со здоровьем, частичное удаление желудка полезно даже при ожирении II степени. Уменьшение объема желудка означает, что можно есть только небольшие порции пищи, чувство сытости наступает раньше. После операции возможна потеря веса от 30 до 50 килограммов в течение двух лет.
Как и любая операция, эта процедура сопряжена с риском возникновения осложнений. Кроме того, пациенты нуждаются в поддерживающем последующем наблюдении, чтобы при быстром похудении не возникало симптомов дефицита (витаминов) или других проблем.
Альтернативные методы уменьшения желудка включают бандажирование желудка и желудочный баллон. Опять же, в принципе, всасывающая способность желудка снижается. Перед принятием решения о проведении какой-либо процедуры следует проконсультироваться с врачом.
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