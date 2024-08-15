30 самых популярных вопросов о похудение: что нам мешает?

Часто мы едим слишком много и слишком быстро, и к тому же не то, что нужно. Первоначальное представление о здоровой пище, которая приносит нам пользу и здоровье, к сожалению утрачивается многими людьми. Люди стали питаться в соответствии с расписанием дня, а не тогда, когда появляется чувство голода. В связи с этим организм получает намного больше калорий.