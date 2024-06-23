Муж Кирстен Данст рассказал, как сбросил более 20 кг веса

36-летний актер Джесси Племонс удивил необычайным преображением, превратившись из «пухляша» в стройного мужчину. Как выяснилось, супруг Кирстен Данст решил, что ему пора позаботится о своем здоровье, когда он стал себя плохо чувствовать из-за лишнего веса.