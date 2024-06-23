Муж Кирстен Данст рассказал, как сбросил более 20 кг веса

Posted 23 июня, 07:49
Published 23 июня, 07:49
Modified 10 сентября, 02:49
Updated 10 сентября, 02:49
36-летний актер Джесси Племонс удивил необычайным преображением, превратившись из «пухляша» в стройного мужчину. Как выяснилось, супруг Кирстен Данст решил, что ему пора позаботится о своем здоровье, когда он стал себя плохо чувствовать из-за лишнего веса.
В своем новом интервью Племонс рассказал, что процесс снижения веса проходил не быстро. Справиться с килограммами ему удалось в течении 1,5 лет. Однако, журналисты подозревают 36-летнего актера в использовании Оземпик, который необычайно популярен среди звезд:
«Очень жаль, что я решил поправить здоровье, когда все решили использовать Ozempic, — сказал Племонс Los Angeles Times. — Поэтому все думают, что я принимал его».
Племонс рассказал, что похудел благодаря периодическому голоданию — интервальной диете.
«Я общался со многими людьми и они посоветовали мне прерывистое голодание. Когда я попробовал этот режим питания, то был удивлен, насколько он оказался эффективным и быстрым», — рассказал газете Los Angeles Times Племонс.
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