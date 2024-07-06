Стало известно, какая еда способствует балансу женских гормонов

Потребление достаточного количества белка способствует синтезу нейротрансмиттеров, которые важны для нормальной выработки дофамина и серотонина. Более того, триптофан — это одна из аминокислот, которая может помочь контролировать реакцию организма на стресс, что в свою очередь снижает уровень кортизола и способствует расслаблению.