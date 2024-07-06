Стало известно, какая еда способствует балансу женских гормонов

Posted 6 июля, 20:27
Published 6 июля, 20:27
Modified 10 сентября, 03:34
Updated 10 сентября, 03:34
Настроение женщин, обмен веществ, репродуктивное здоровье и общее самочувствие — это всего лишь несколько основных физиологических процессов, которые регулируют гормоны. Именно поэтому следует уделять больше внимания этому аспекту.
Прити Коргаонкар, диетолог AS-IT-IS Nutrition, рассказала, что гормональное равновесие может поддерживаться только хорошо сбалансированной диетой, особенно с высоким содержанием белка:
«Белки на основе аминокислот являются строительными кирпичами гормонов и ферментов, они необходимы для их синтеза, контроля и функционирования».
Белки необходимы организму для синтеза нескольких гормонов, которые вырабатываются организмом из аминокислот, содержащихся в пищевых белках:
По данным Национальной медицинской библиотеки, гормональный баланс, особенно в отношении инсулина, зависит от стабильного уровня сахара в крови.
«Поскольку диета с высоким содержанием белка замедляет скорость поступления сахара в организм, она может помочь регулировать уровень сахара в крови. Благодаря этому удается избежать колебаний его уровня, которые вызывают резистентность к инсулину — расстройство, нарушающее гормональный баланс и связанное с синдромом поликистозных яичников», — рассказывает Каргаокар.
Таким образом, употребление достаточного количества белка при каждом приеме пищи поможет поддерживать стабильное энергетическое состояние и снизит вероятность развития инсулинорезистентности.
Как показало исследование, гормональное здоровье зависит от поддержания нормального веса.
«Избыточный вес, особенно в области живота, может вызывать нарушения выработки эстрогена, которые могут повлиять на фертильность и менструальные циклы. Хорошо известно, что белок повышает чувство сытости, уменьшает тягу к еде и ускоряет обмен веществ, все это помогает контролировать вес. Для поддержания здорового обмена веществ во время снижения веса требуется сухая мышечная масса, поддерживать которую может диета с высоким содержанием белка», — комментирует Каргаокар.
Длительный стресс может вызвать повышение уровня кортизола, гормона стресса, который способен нарушать гормональное равновесие, вызывать колебания настроения, увеличение веса и бессонницу.
Потребление достаточного количества белка способствует синтезу нейротрансмиттеров, которые важны для нормальной выработки дофамина и серотонина. Более того, триптофан — это одна из аминокислот, которая может помочь контролировать реакцию организма на стресс, что в свою очередь снижает уровень кортизола и способствует расслаблению.
Белки необходимы для репродуктивного здоровья женщин.
«Белки служат основой для гормонов, контролирующих менструальный цикл и овуляцию, таких как фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ)», — объясняет Каргаокар.
Кроме того, потребление белка способствует детоксикационным функциям печени, облегчая метаболизм и выведение избытка гормонов, таких как эстроген, что помогает избежать гормонального дисбаланса.
У женщин белок выполняет множество функций, связанных с сохранением гормонального равновесия. Исследователи пришли к выводу, что адекватное потребление белка имеет решающее значение для общего состояния здоровья, начиная от регулирования уровня сахара в крови и синтеза гормонов до управления стрессом и репродуктивного здоровья.
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