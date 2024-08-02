Как выбрать идеальный BB-крем: личный опыт

BB-крем Jart уникален тем, что подходит по составу для любого типа кожи. Мне он понравился, поскольку дополнительно обладает антивозрастным действием: бьюти-средство не проваливается в морщинки и отлично их маскирует, а кроме того, оказывает лифтинг эффект, то есть подтягивает дерму, возвращает ей эластичность и упругость.