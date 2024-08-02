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Posted 2 августа, 14:08

Published 2 августа, 14:08

Modified 10 сентября, 02:18

Updated 10 сентября, 02:18

BB-крем: для чего нужен и как выбрать идеальный

Как выбрать идеальный BB-крем: личный опыт

2 августа 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
BB-крем: для чего нужен и как выбрать идеальный
Бьюти эксперт поделилась с редакцией Newia своими мыслями о том, зачем нужен BB-крем и как выбрать лучшее и действительно эффективное средство.

Многозадачность

Лучшие BB-кремы не только корректируют цвет лица, но и максимально увлажняют кожу, а также защищают от вредного воздействия ультрафиолета. По сути, это многофункциональное средство, которое решает сразу несколько проблем.

Могу отметить, что увлажняющий BB-крем Dr.Jart укрепляет защитный барьер лица, препятствует появлению высыпаний и раздражений, успокаивает кожу. Благодаря легкой консистенции бьюти-средство не забивает поры, поэтому защищает от воспалений.

DR.JART+ premium beauty balmDR.JART+ premium beauty balm
DR.JART+ premium beauty balmDR.JART+ premium beauty balm
DR.JART+ premium beauty balmDR.JART+ premium beauty balm
DR.JART+ premium beauty balmDR.JART+ premium beauty balm
DR.JART+ premium beauty balm. Фото: goldapple.ru

Состав

Важно обращать внимание на ингредиенты BB-крема: формула средства должна подходить под ваши запросы и соответствовать типу вашей кожи.

  • Если у вас имеется склонность к акне, то выбирайте продукт, в составе которого нет масел.
  • Если кожа слишком сухая и нуждается в дополнительном увлажнении, то поищите в составе глицерин либо гиалуроновую кислоту, экстракт алоэ, масло жожоба, огурец.
  • Для возрастной кожи лучше выбирать средства с коллагеном и аллантоином.

BB-крем Jart уникален тем, что подходит по составу для любого типа кожи. Мне он понравился, поскольку дополнительно обладает антивозрастным действием: бьюти-средство не проваливается в морщинки и отлично их маскирует, а кроме того, оказывает лифтинг эффект, то есть подтягивает дерму, возвращает ей эластичность и упругость.

BB-крем Jart подходит по составу для любого типа кожиBB-крем Jart подходит по составу для любого типа кожи
BB-крем Jart подходит по составу для любого типа кожи. Фото: goldapple.ru

Текстура

Хороший BB-крем должен тонко ложиться на кожу и выравнивать тон лица и шеи. При этом средство не должно быть заметным, лицо должно выглядеть естественным и здоровым. С этой задачей справляется BB-крем spf Dr.Jart: создает идеальное покрытие лица, умело скрывая все недостатки — неровности, морщинки, пористость.

BB-крем должен тонко ложиться на кожу и выравнивать тон лица и шеиBB-крем должен тонко ложиться на кожу и выравнивать тон лица и шеи
BB-крем должен тонко ложиться на кожу и выравнивать тон лица и шеи. Фото: goldapple.ru

Еще один плюс бьюти-продукта — «умный» пигмент, который подстраивается под разные оттенки кожи.

Косметологи советуют не экономить на уходовой косметике. Действительно безопасный и эффективный продукт не может стоит дешево из-за уникальной рецептуры. По этой же причине не стоит доверять незнакомым сайтам или маркетплейсам, где есть риск наткнуться на подделку или просроченный товар.

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#Светлана Павлова#Красота#Все материалы авторов#Уход за кожей#Увлажнение#Косметология#Пигментация
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