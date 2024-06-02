Волшебный ретинол для кожи лица: польза и с чем его категорически нельзя сочетать

Posted 2 июня, 09:00
Published 2 июня, 09:00
Modified 10 сентября, 01:29
Updated 10 сентября, 01:29
Ретинол представляет собой химическое соединение, одну из форм витамина А. Его рекомендуется использовать для ухода как за молодой, так и за возрастной кожей. Существует несколько форм выпуска ретинола, которые отличаются по итоговому результату и по тому, как на них реагирует организм. Это вещество может также добавляться в средства для ухода за кожей лица — чем выше его процентное содержание, те средство эффективнее, но и вероятность побочных эффектов выше.
Ретинол, если его правильно сочетать с другими ингредиентами, может принести вашей коже огромную пользу.
Ретинол омолаживает кожу, поскольку стимулирует выработку трех основных компонентов молодости кожи — коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Таким образом, применение средств с ретинолом для ухода за кожей лица помогает уменьшить морщины, повысить тургор кожи и стимулировать формирование в коже новых кровеносных сосудов, что улучшает ее питание и придает здоровый вид.
Также ретинол регулирует процесс секреции себума, что вместе со стимуляцией отшелушивания омертвевших клеток предотвращает старение кожи и устраняет последствия воздействия УФ-излучения. В борьбе с акне средства с ретинолом используют не только наружно, но и принимают внутрь — такой способ используется для лечения тяжелых форм заболевания.
Ретинол стимулирует работу клеток, в результате чего происходит активное отшелушивание рогового слоя, кожа осветляется, становится «фарфоровой», ее тон выравнивается.
Косметическое уходовое средство с ретинолом DOCTOR BABOR расфасовано по ампулам, каждая из которых содержит стабилизированный ретинол, два вида гиалуроновой кислоты и биомиметический трипептид-1. Этот состав эффективно блокирует появление симптомов раннего старения кожи, сглаживает морщинки, сужает поры, разглаживает рельеф, осветляет тон кожи и делает ее моложе, а также ускоряет выработку коллагена.
Эта сыворотка для ухода за кожей лица имеет легкую текстуру, содержит ретинол, гликолевую и яблочную кислоты, витамины С и Е. Ретинол снижает образование угрей и избыточной жирности кожи, снижает толщину рогового слоя и пористость, устраняет пигментные пятна, а также повышает эластичность кожи лица. Кроме того, сыворотка снижает выраженность постакне и воспаление.
Сыворотка против пигментации содержит 2% ретинола, и этого вполне достаточно для нивелирования возрастных трансформаций и гиперпигментации, увлажнения кожи лица и оздоровления ее. Средство стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, способствует выработке эпидермальных липидов, улучшает состояние стенок сосудов, поддерживает тонус сосудистого русла и уменьшает глубину морщин.
Эта антивозрастная сыворотка для лица с ретинолом предназначена для быстрого обновления кожи. Средство омолаживает, замедляет возрастные изменения, стимулирует процесс восстановления поврежденных клеток, повышает эластичность кожи и усиливает действие других уходовых средств. Кроме того, сыворотка увлажняет кожу, питает ее и разглаживает морщины, устраняет сухость и жирный блеск, красноту и раздражение.
А эта увлажняющая сыворотка с ретинолом разглаживает кожу лица и ускоряет процесс ее обновления, а также выравнивает тон и придает здоровое сияние. Средство подходит женщинам с любым типом кожи.
Уходовые косметические средства для кожи лица с ретинолом нельзя сочетать с некоторыми компонентами, так как их совместное применение может только усугубить нежелательный эффект. В частности, нельзя использовать ретинол после пилинга до полного восстановления целостности кожных покровов и в период шелушения кожи.
Кроме того, абсолютным противопоказанием для применения средств с ретинолом является использование ANA- и BHA-кислот, так как они выполняют похожие функции и при сочетании могут вызвать серьезное раздражение на коже вплоть до ожога. Также сочетание ретинола и ANA- и BHA-кислот может спровоцировать появление пигментации.
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