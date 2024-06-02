Волшебный ретинол для кожи лица: польза и с чем его категорически нельзя сочетать

Ретинол представляет собой химическое соединение, одну из форм витамина А. Его рекомендуется использовать для ухода как за молодой, так и за возрастной кожей. Существует несколько форм выпуска ретинола, которые отличаются по итоговому результату и по тому, как на них реагирует организм. Это вещество может также добавляться в средства для ухода за кожей лица — чем выше его процентное содержание, те средство эффективнее, но и вероятность побочных эффектов выше.