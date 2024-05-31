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Posted 31 мая, 10:46

Published 31 мая, 10:46

Modified 10 сентября, 01:28

Updated 10 сентября, 01:28

Как избавиться от мешков под глазами: 3 бьюти-секрета

3 способа избавиться от мешков под глазами: отказ от соли и секретное средство

31 мая 2024, 10:46
Как избавиться от мешков под глазами: 3 бьюти-секрета
Косметологи рассказали о трех самых быстрых способах устранения мешков под глазами. Но чтобы решить проблему и подобрать действенное средство, нужно установить ее причину. Разберем, почему возникают мешки под глазами и как быстро от них избавиться.

Почему появляются мешки под глазами

В области вокруг глаз клетчатка менее плотная, а кожа в этой зоне весьма чувствительна к отечности, поскольку здесь практически отсутствует жировая ткань. Отечность всегда возникает из-за застоя и нарушения оттока жидкости. Если в организме по какой-либо причине происходит дисбаланс жидкости, появляются отеки и мешки.

Возникновение мешков под глазами может носить наследственный характер либо служить симптомом определенных заболеваний. Но чаще всего отечность возникает утром из-за неправильного образа жизни и недостаточного ухода за зоной вокруг глаз.

Частые причины мешков под глазами:

  • Чрезмерное употребление соли, алкоголя, сладостей, мучного — эти продукты задерживают в организме воду, провоцируя отечность утром.
  • Стресс — глаза могут опухать утром после длительного плача или бессонницы.
  • Недостаток сна — организм не успевает избавиться от продуктов окисления, что нарушает лимфоток.
  • Сильное напряжение глаз — при постоянной нагрузке на зрение ухудшается кровообращение, веки могут набрякнуть и распухнуть.
  • Сутулость, неправильная осанка и так называемая «текстовая» шея — одна из самых распространенных причин появления мешков. Нарушение статики шеи ухудшает лимфоток.
  • Недостаток жидкости — если человек пьет мало воды либо заменяет ее газированными напитками или кофе, то организм пытается накопить жидкость впрок, формируются отеки.
  • Неправильный уход за зоной вокруг глаз — если кожу не очищать от остатков макияжа, неверно наносить косметические средства, использовать косметику, не предназначенную для этой области.

Если мешки появляются вследствие вышеуказанных причин, то избавиться от них будет просто, скорректировав рацион и распорядок дня. Сложнее избавиться от проблемы, если она появилась из-за нарушений работы внутренних органов. Причинами появления мешков могут быть:

  • проблемы с сердцем;
  • аллергические реакции;
  • застой лимфы у глаз вследствие спазма мышц;
  • болезни мочевыделительной системы;
  • патологии щитовидной железы;
  • нарушения гормонального фона, в том числе при беременности или менопаузе.

Особенно стоит обратить внимание, если мешки под глазами имеют нездоровый оттенок. Например, желтый цвет может сигнализировать о проблемах с печенью, синий — о дефиците витаминов или недостатке железа, красный — об инфекционных заболеваниях, черный — о хроническом стрессе.

Нарушение статики шеи ухудшает лимфотокНарушение статики шеи ухудшает лимфоток
Нарушение статики шеи ухудшает лимфоток. Фото: Изображение Midjourney

Всегда ли можно избавиться от мешков под глазами

В большинстве случаев, если отечность не вызвана серьезными заболеваниями, можно самостоятельно в домашних условиях избавиться от мешков под глазами. Но есть варианты, когда справиться с проблемой поможет только операция.

Дело в том, что после 40 лет начинают происходить возрастные изменения: с уменьшением коллагеновых волокон кожа теряет свою эластичность, провисает и собирается в складки. Истончаются и кости лицевого скелета, поэтому кожа вытягивается и изменяется рельеф подглазничной области.

При возрастных проблемах рекомендуется обратиться за консультацией к косметологу. Избавиться от припухлостей под глазами помогают такие процедуры, как биоревитализация, RF-лифтинг, мезотерапия, микротоковая терапия.

Еще одна причина появления мешков под глазами — грыжа нижнего века, когда внутренняя жировая клетчатка выступает на поверхность орбиты. Избавиться от нее поможет только хирургическое вмешательство.

Способы избавиться от мешков под глазами

Есть несколько способов, чтобы избавиться от проблемы в домашних условиях. Это и народные, и косметологические средства:

  • Патчи. Быстро избавиться от отечности под глазами помогает любое охлаждающее средство: резкое снижение температуры вызывает сужение сосудов и провоцирует отток жидкости. Хороший вариант — охлажденные патчи. Они помогают не только быстро избавиться от проблемы, но оказывают на область глаз регенерирующее, восстанавливающее, противоотечное действие. Для более быстрого эффекта патчи лучше хранить в холодильнике.
  • Чайные пакетики. Еще один простой и действенный народный способ охлаждения — пакетики с чаем. Пакетики с черным или зеленым чаем слегка намочите утром в теплой воде, выньте и остудите, поместив в холодильник на полчаса. Охлажденные пакетики положите на закрытые глаза на 10-15 минут. Лучше всего это делать в горизонтальном положении.
  • Лимфодренажный массаж. Если мешки утром — это постоянная проблема, то избавиться от нее поможет техника массажа в зоне глаз. Выполнять ее нужно каждое утро после базового ухода. Массировать кожу можно пальцами или специальным массажным роликом, для лучшего эффекта используйте крем или масло с витаминным составом.
  • Маски. Можно использовать готовые косметологические продукты либо народные средства. Избавиться от мешков под глазами помогают маски с соком петрушки или свежим огурцом, кофейные маски, маски с картофелем и тыквой. Их нужно наносить на очищенную кожу примерно на 15 — 20 минут, а потом тщательно смыть водой.

Все эти способы помогают быстро избавиться от мешков под глазами. Но в случае постоянных отеков нужно будет решать проблему комплексно, то есть корректировать образ жизни.

Маски. Можно использовать готовые косметологические продукты либо народные средстваМаски. Можно использовать готовые косметологические продукты либо народные средства
Маски. Можно использовать готовые косметологические продукты либо народные средства. Фото: Изображение Midjourney

Как быстро избавиться от мешков под глазами: 3 эффективных способа

Избавиться от отечности под глазами не всегда легко, особенно если мешки появляются постоянно и привели к механическому растяжению кожи. Косметологи предлагают три варианта быстрого решения проблемы:

  1. Крем с кофеином. Обязательно пользуйтесь кремом для век, содержащим кофеин. Этот ингредиент улучшает дренаж в пространстве между клетками, быстро снимая отечность.
  2. Гель от отеков. Выбирайте гель с натуральными растительными ингредиентами. Есть средства с накопительным эффектом, которые не только быстро маскируют мешки под глазами, но и позволяют предупредить отечность в будущем. Косметологи советуют выбирать гель на проверенных сайтах, а не приобретать средство на маркетплейсах — кожа возле век особенно чувствительна, и неудачные эксперименты с уходовой косметикой могут ухудшить ситуацию.
  3. Корректировка образа жизни. Косметологи предупреждают, что проще устранить причину появления мешков, чем потом избавляться от них. Спите не менее 8 часов дней, не злоупотребляйте соленой пищей и алкоголем (особенно на ночь), пейте достаточно чистой воды, больше двигайтесь, работайте над осанкой.

Кроме того, не забывайте правильно ухаживать за лицом. Избавиться от отечности помогут правильно подобранные косметические средства для ухода за областью глаз, которые должны осуществлять поэтапное очищение, тонизирование, увлажнение и питание кожи. Не забывайте смывать макияж перед сном, во время вечернего и утреннего умывания используйте щадящие средства, не травмирующие кожу.

DR. BRANDT needles no moreDR. BRANDT needles no more
DR. BRANDT needles no more. Фото: goldapple.ru
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