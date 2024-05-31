3 способа избавиться от мешков под глазами: отказ от соли и секретное средство

Posted 31 мая, 10:46
Published 31 мая, 10:46
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
В области вокруг глаз клетчатка менее плотная, а кожа в этой зоне весьма чувствительна к отечности, поскольку здесь практически отсутствует жировая ткань. Отечность всегда возникает из-за застоя и нарушения оттока жидкости. Если в организме по какой-либо причине происходит дисбаланс жидкости, появляются отеки и мешки.
Возникновение мешков под глазами может носить наследственный характер либо служить симптомом определенных заболеваний. Но чаще всего отечность возникает утром из-за неправильного образа жизни и недостаточного ухода за зоной вокруг глаз.
Частые причины мешков под глазами:
Если мешки появляются вследствие вышеуказанных причин, то избавиться от них будет просто, скорректировав рацион и распорядок дня. Сложнее избавиться от проблемы, если она появилась из-за нарушений работы внутренних органов. Причинами появления мешков могут быть:
Особенно стоит обратить внимание, если мешки под глазами имеют нездоровый оттенок. Например, желтый цвет может сигнализировать о проблемах с печенью, синий — о дефиците витаминов или недостатке железа, красный — об инфекционных заболеваниях, черный — о хроническом стрессе.
В большинстве случаев, если отечность не вызвана серьезными заболеваниями, можно самостоятельно в домашних условиях избавиться от мешков под глазами. Но есть варианты, когда справиться с проблемой поможет только операция.
Дело в том, что после 40 лет начинают происходить возрастные изменения: с уменьшением коллагеновых волокон кожа теряет свою эластичность, провисает и собирается в складки. Истончаются и кости лицевого скелета, поэтому кожа вытягивается и изменяется рельеф подглазничной области.
При возрастных проблемах рекомендуется обратиться за консультацией к косметологу. Избавиться от припухлостей под глазами помогают такие процедуры, как биоревитализация, RF-лифтинг, мезотерапия, микротоковая терапия.
Еще одна причина появления мешков под глазами — грыжа нижнего века, когда внутренняя жировая клетчатка выступает на поверхность орбиты. Избавиться от нее поможет только хирургическое вмешательство.
Есть несколько способов, чтобы избавиться от проблемы в домашних условиях. Это и народные, и косметологические средства:
Все эти способы помогают быстро избавиться от мешков под глазами. Но в случае постоянных отеков нужно будет решать проблему комплексно, то есть корректировать образ жизни.
Избавиться от отечности под глазами не всегда легко, особенно если мешки появляются постоянно и привели к механическому растяжению кожи. Косметологи предлагают три варианта быстрого решения проблемы:
Кроме того, не забывайте правильно ухаживать за лицом. Избавиться от отечности помогут правильно подобранные косметические средства для ухода за областью глаз, которые должны осуществлять поэтапное очищение, тонизирование, увлажнение и питание кожи. Не забывайте смывать макияж перед сном, во время вечернего и утреннего умывания используйте щадящие средства, не травмирующие кожу.
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