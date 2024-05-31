Как вежливо отклонить приглашение

Не нужно придумывать случайные оправдания или лгать. Лучше просто сказать правду — но при этом не нужно углубляться в детали. Если вы не хотите идти на детский день рождения или другое событие, можно кратко объяснить, что у вас уже есть планы. Короткого и честного ответа будет вполне достаточно.