Солнцезащитные средства линейки Librederm SPORT — честный отзыв редактора

Posted 31 мая, 08:50
Published 31 мая, 08:50
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
Все знают о том, как негативно ультрафиолет влияет на нашу кожу. А тем, у кого есть родинки, нужно быть особенно осторожными. В этой связи при выборе солнцезащитных средств мы стремимся заручиться максимальной гарантией защиты, ведь речь идет о нашем здоровье.
Гель Bronzeada от Librederm Sport имеет целый комплекс солнцезащитных фильтров, благодаря которым обеспечивает самый высокий уровень защиты от ультрафиолета — SPF 50+. С уверенностью могу сказать, что это действительно так, — протестировано под палящим солнцем Дубая! Благодаря ему я не сгорела и не покрылась пигментными пятнами.
Теперь о текстуре, которая вызывает много споров. Дело в том, что у этого солнцезащитного средства масляная основа, и из-за этого многие считают его жирным. Однако у него легчайшая текстура: гель хорошо впитывается, не создает пленки, не липнет, не оставляет следов на одежде. А чтобы не было ощущения жирности, достаточно наносить солнцезащитное средство Bronzeada от Librederm Sport на кожу тонким слоем.
А благодаря содержащемуся в составе касторовому маслу солнцезащитное средство еще и ухаживает за нашей кожей: убирает сухость, предотвращает шелушение, питает.
Еще один плюс солнцезащитного средства Bronzeada от Librederm Sport — это его универсальность. Оно подходит для всех типов кожи, даже для тонкой и чувствительной. Гель не вызывает раздражения и дарит ощущение прохлады и комфорта. Но перед первым применением все равно лучше проверить средство — нанести его тонким слоем на внутреннюю часть предплечья и подождать. Если на коже не проявится никакой реакции, то все нормально — гель можно использовать.
Водостойкость: большинство восторженных отзывов на маркетплейсах, где можно заказать это солнцезащитное средство, посвящено именно этому качеству геля. Он очень выручает, когда нужно долго находиться в воде под палящим солнцем, — в этом контексте он становится незаменим для спортсменов.
Солнцезащитное средство Bronzeada от Librederm Sport — мой маст-хэв не только на отдыхе, но и в условиях города. Чтобы сохранить макияж в жаркую погоду, мне не обойтись без солнцезащитного геля. Он создает невидимую и невесомую защитную пленку на моем лице, в итоге лицо практически не потеет и мейк остается свежим.
Я заказываю это средство не на маркетплейсе, как многие, а в сетевом магазине косметики с доставкой в ближайший ко мне торговый центр. Так у меня есть стопроцентная уверенность, что гель придет не просроченный, не вскрытый и не наполовину пустой, как это не раз бывало при заказе на маркетплейсах. Из магазина средство всегда приходит хорошо упакованным, с оригинальной голограммой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14