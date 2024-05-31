Солнцезащитные средства линейки Librederm SPORT — честный отзыв редактора

Я заказываю это средство не на маркетплейсе, как многие, а в сетевом магазине косметики с доставкой в ближайший ко мне торговый центр. Так у меня есть стопроцентная уверенность, что гель придет не просроченный, не вскрытый и не наполовину пустой, как это не раз бывало при заказе на маркетплейсах. Из магазина средство всегда приходит хорошо упакованным, с оригинальной голограммой.