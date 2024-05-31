Пакуем чемоданы: при сборе вещей знатоки всегда придерживаются этих 5 правил

Деликатные ткани, такие как шелк или лен, особенно быстро мнутся в чемодане. Но если вы плотно закатаете топы, брюки и т. д., вместо того чтобы складывать их, вы предотвратите появление складок. Технология также экономит место в багаже. Вакуумные пакеты или специальные корзины для одежды — отличное подспорье для нечувствительных тканей, таких как шерсть.