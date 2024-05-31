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Posted 31 мая, 08:04

Published 31 мая, 08:04

Modified 10 сентября, 01:28

Updated 10 сентября, 01:28

Пакуем чемоданы: при сборе вещей знатоки всегда придерживаются этих 5 правил

Пакуем чемоданы: при сборе вещей знатоки всегда придерживаются этих 5 правил

31 мая 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Пакуем чемоданы: при сборе вещей знатоки всегда придерживаются этих 5 правил
Летнее платье скомкано, шампунь вытек, а на любимых туфлях вмятина — если упаковать чемодан небрежно, могут появиться неприятные сюрпризы. Прежде чем начать сбор, вся одежда и вещи должны быть четко разложены, например, на кровати. И вот мы начинаем.

Собирайте чемодан в правильном порядке

Тяжелые предметы, такие как книги или обувь, всегда кладут на дно чемодана, легкую одежду или блузки — наверх. Этот метод не только предотвратит смятие одежды, но и сэкономит место.

Скатывайте одежду

Деликатные ткани, такие как шелк или лен, особенно быстро мнутся в чемодане. Но если вы плотно закатаете топы, брюки и т. д., вместо того чтобы складывать их, вы предотвратите появление складок. Технология также экономит место в багаже. Вакуумные пакеты или специальные корзины для одежды — отличное подспорье для нечувствительных тканей, таких как шерсть.

Собирайте чемодан в правильном порядкеСобирайте чемодан в правильном порядке
Собирайте чемодан в правильном порядке. Фото: Изображение Midjourney

Набивайте обувь носками

Существует оптимальной способ упаковки обуви. Следует сложить носки и использовать их или другие мелкие предметы в качестве набивки для обуви — это не только экономит пространство, но и сохраняет форму обуви.

Храните косметику безопасно

Пролитый гель для душа или духи в вашем багаже сильно раздражают. Лучшая защита от протекания — пищевая пленка. Просто отвинтите крышку от шампуня или флакона, плотно закройте отверстие пленкой и снова завинтите крышку.

Не набивайте чемодан полностьюНе набивайте чемодан полностью
Не набивайте чемодан полностью. Фото: Изображение Midjourney

Не набивайте чемодан полностью

Помните про максимально разрешенный вес багажа. Кроме того, так вы избавитесь от проблем с его закрытием и сохраните место для возможных сувениров, которые привезете из путешествия. С собой лучше взять компактную и легкую дорожную сумку. При необходимости её можно использовать в качестве ручной клади.

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