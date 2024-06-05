Какие продукты ускоряют старение кожи и советы по его замедлению

Для людей, склонных к отечности, врач рекомендовала избегать употребления фруктов после 19:00, так как содержащаяся в них фруктоза вытягивает воду из организма. В качестве альтернативы она предложила ягоды, богатые антиоксидантами, такие как малина, черника, смородина и клюква, написал журнал Lisa.ru.