Какие продукты ускоряют старение кожи и советы по его замедлению

Posted 5 июня, 13:18
Published 5 июня, 13:18
Modified 10 сентября, 01:47
Updated 10 сентября, 01:47
Основными продуктами, провоцирующими старение кожи, являются фастфуд и сахар, сообщила дерматолог Кнара Андрян в интервью «Лента.ру». Она отметила, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи.
«Сахар — главный враг кожи. Он вызывает гликацию, процесс, при котором сахара соединяются с белками, уплотняя коллаген. Это ускоряет появление морщин», — объяснила Андрян.
Она рекомендовала не полностью исключать сахар из рациона, а минимизировать его потребление. По той же причине специалист советует сократить количество быстрых углеводов в пище.
Андрян также указала на вред фастфуда, снеков и алкоголя для кожи.
«Алкоголь вызывает обезвоживание, что приводит к появлению сосудистой сеточки и мелких морщин на лице», — добавила она.
Для людей, склонных к отечности, врач рекомендовала избегать употребления фруктов после 19:00, так как содержащаяся в них фруктоза вытягивает воду из организма. В качестве альтернативы она предложила ягоды, богатые антиоксидантами, такие как малина, черника, смородина и клюква, написал журнал Lisa.ru.
Регулярное увлажнение. Используйте увлажняющие кремы и сыворотки, чтобы поддерживать водный баланс кожи. Особенно полезны средства с гиалуроновой кислотой и витамином Е.
Солнцезащита. Каждый день наносите солнцезащитный крем с SPF не менее 30. Это поможет предотвратить фотостарение и уменьшить риск рака кожи.
Антиоксиданты. Включите в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как зелёные овощи, орехи и зелёный чай. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые повреждают кожу.
Регулярная очистка. Очищайте кожу утром и вечером, чтобы удалять загрязнения, макияж и избыток кожного жира. Это поможет предотвратить забивание пор и воспаления.
Сон и отдых. Достаточный сон и снижение уровня стресса положительно влияют на состояние кожи. Во время сна происходит активное восстановление клеток.
Физическая активность. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и способствуют доставке кислорода и питательных веществ к коже.
Избегайте курения. Курение снижает приток кислорода к коже и ускоряет процесс старения.
Следуя этим рекомендациям и уделяя внимание питанию, можно значительно замедлить процесс старения кожи и улучшить её общее состояние.
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