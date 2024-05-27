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Posted 27 мая, 14:09

Published 27 мая, 14:09

Modified 9 сентября, 23:43

Updated 9 сентября, 23:43

5 способов убрать второй подбородок

5 способов убрать второй подбородок

27 мая 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Появление второго подбородка беспокоит многих людей. Вот пять основных методов, которые могут помочь.

Косметологическая коррекция

    • Сфокусированный ультразвук (Ultraformer MPT): Липолиз и подтяжка кожи за 30 минут.
    • Микроигольчатый RF (Morpheus 8), Fotona: Включает инъекционные препараты и нитевой лифтинг.

Липосакция

    • Ультразвуковая липосакция: Удаление жира через микропроколы с минимальной реабилитацией.
    • Преимущества: Сохранение сосудов, нервов и мышц.

SMAS-лифтинг

    • Подтяжка кожи и глубоких слоев, устранение гравитационного птоза.
    • Результат: Видимый эффект сразу, окончательный через 3-4 месяца.

Платизмопластика

    • Коррекция мышц шеи, эффективна при сильной дряблости кожи.

Комплексная операция

    • При наличии лишнего жира и избытка кожи.

Для выбора подходящего метода рекомендуется консультация с врачом-косметологом или пластическим хирургом, сообщил Wday.ru.

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