10 идей женских стрижек для овального лица на короткие, средние и длинные волосы

Если у вас овальное лицо и тонкие волосы, выбирайте слоистые стрижки средней длины. Их просто укладывать и они долго держат объем. Также вам подойдут короткие прически, при которых легко добиться визуальной пышности прядей. Густые волосы можно оставить длинными. В жаркую погоду их можно собирать в кокетливые пучки или «конские хвосты».