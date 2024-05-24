10 идей женских стрижек для овального лица на короткие, средние и длинные волосы

Posted 24 мая, 09:41
Published 24 мая, 09:41
Modified 9 сентября, 23:38
Updated 9 сентября, 23:38
Обладательницам овального лица отлично подходят короткие варианты, например, пикси, боб, гарсон. Они отлично подчеркивают черты лица, делая их выразительнее. Если нужно замаскировать высокий лоб, можно оставить симпатичную косую челку.
При подборе прически стоит учитывать состояние шеи. При наличии глубоких морщин, провисания подбородка или других недостатков, от коротких вариантов каре или боба лучше отказаться.
Если вы предпочитаете среднюю длину волос, смело выбирайте каре. Если хочется подчеркнуть пышность и густоту прядей, попробуйте «каскад». В сочетании с балаяжем или другим сложным окрашиванием он смотрится великолепно.
Обладательницам овального лица и длинных волос также можно посоветовать слоистую стрижку. Короткие пряди скроют скулы, а длинные привлекут внимание к шее и плечам. Выбирайте прямой пробор — он отлично выглядит с длинными прядями. Пик актуальности переживает стрижка «волчица», поэтому, если вы соскучились по дерзким образам — это ваш вариант.
Если у вас овальное лицо и тонкие волосы, выбирайте слоистые стрижки средней длины. Их просто укладывать и они долго держат объем. Также вам подойдут короткие прически, при которых легко добиться визуальной пышности прядей. Густые волосы можно оставить длинными. В жаркую погоду их можно собирать в кокетливые пучки или «конские хвосты».
Если вы обладательница коротких волос, выберите короткую стрижку, подходящую для овального лица. Волнистые пряди прекрасно смотрятся в прическах средней длины.
Обладательницам овального лица, которые уже перешагнули возрастную отметку в 45 лет, стоит попробовать сделать короткую стрижку с легкой косой или прямой челкой. Это поможет спрятать первые морщины в области лба, сделать лицо свежее и моложе. Также «сбросить» несколько лет поможет боб, уложенный легкими волнами.
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