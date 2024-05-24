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Posted 24 мая, 14:14

Published 24 мая, 14:14

Modified 9 сентября, 23:42

Updated 9 сентября, 23:42

Как определить поддельный крем: 7 важных советов

Как определить поддельный крем: 7 важных советов

24 мая 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
На современном рынке косметики подделок хватает, особенно если вы стремитесь купить продукт по более низкой цене или не хотите тратить время на предварительную проверку. Узнайте, как отличить подделку от оригинального крема, запомнив эти семь советов, которые могут вам еще много раз пригодиться.

Как определить поддельный крем

Стоимость

Подозрительно низкая цена за крем может быть первым сигналом о его подделке. Хотя иногда производители проводят акции, значительное отклонение в цене часто указывает на фальсификацию.

Запах

Качественный крем имеет легкий, приятный запах. Подделка либо не имеет запаха, либо пахнет химически.

Упаковка

Оригинальный товар обычно имеет качественную упаковку — четкий текст, никаких следов клея или неаккуратных швов. Если крем упакован в целлофан, он не должен быть помятым или иметь заметные следы спайки.

Сертификат качества

Попросите у продавца показать сертификат качества — наличие этого документа может указать на то, что товар приобретается у официального производителя или дистрибьютора.

Номер партии

Найдите на упаковке номер партии и проверьте его на официальном сайте производителя. Это поможет убедиться в подлинности товара.

Сравнение с предыдущим товаром

Если у вас уже был такой крем, сравните новую упаковку с предыдущей. Поищите мелкие различия, такие как неправильный адрес производителя или изменения в дизайне упаковки.

Срок годности

Убедитесь, что на упаковке указан срок годности, и проверьте его достоверность. Это может помочь избежать приобретения просроченного продукта, написал журнал Woman.ru.

Фото: Изображение Midjourney

Советы по выбору крема

  • Тип кожи. При выборе крема обращайте внимание на ваш тип кожи — сухая, жирная, комбинированная или чувствительная. Подходящий крем должен соответствовать вашим индивидуальным потребностям.
  • Состав. Изучите состав крема, чтобы убедиться, что он не содержит ингредиентов, на которые у вас может быть аллергия или которые вызывают раздражение кожи.
  • Уровень защиты. Если выбираете крем с SPF, обратите внимание на его уровень защиты от солнечных лучей, который должен соответствовать вашим потребностям и условиям использования.

Правильный выбор крема важен для здоровья и красоты вашей кожи, поэтому не торопитесь и тщательно изучите предложения перед покупкой.

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