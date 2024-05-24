Как определить поддельный крем: 7 важных советов

Posted 24 мая, 14:14
Published 24 мая, 14:14
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
Подозрительно низкая цена за крем может быть первым сигналом о его подделке. Хотя иногда производители проводят акции, значительное отклонение в цене часто указывает на фальсификацию.
Качественный крем имеет легкий, приятный запах. Подделка либо не имеет запаха, либо пахнет химически.
Оригинальный товар обычно имеет качественную упаковку — четкий текст, никаких следов клея или неаккуратных швов. Если крем упакован в целлофан, он не должен быть помятым или иметь заметные следы спайки.
Попросите у продавца показать сертификат качества — наличие этого документа может указать на то, что товар приобретается у официального производителя или дистрибьютора.
Найдите на упаковке номер партии и проверьте его на официальном сайте производителя. Это поможет убедиться в подлинности товара.
Если у вас уже был такой крем, сравните новую упаковку с предыдущей. Поищите мелкие различия, такие как неправильный адрес производителя или изменения в дизайне упаковки.
Убедитесь, что на упаковке указан срок годности, и проверьте его достоверность. Это может помочь избежать приобретения просроченного продукта, написал журнал Woman.ru.
Правильный выбор крема важен для здоровья и красоты вашей кожи, поэтому не торопитесь и тщательно изучите предложения перед покупкой.
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