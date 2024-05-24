Как определить поддельный крем: 7 важных советов

Как определить поддельный крем Стоимость Запах Упаковка Сертификат качества Номер партии Сравнение с предыдущим товаром Срок годности Советы по выбору крема

На современном рынке косметики подделок хватает, особенно если вы стремитесь купить продукт по более низкой цене или не хотите тратить время на предварительную проверку. Узнайте, как отличить подделку от оригинального крема, запомнив эти семь советов, которые могут вам еще много раз пригодиться.