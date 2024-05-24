Как подобрать помаду для губ: простые советы, которые помогут найти идеальный цвет

Автор этой статьи несколько раз сама попадала в неприятные ситуации, когда в одном случае из двух заказанных помад для губ пришла только одна, а упаковка была нарушена. Во втором случае коробка с краской для волос была вся помята, а тюбик с краской поврежден, из-за чего средство почти все вытекло. Здесь же подобные накладки полностью исключены: вы получите именно то, что заказывали, и в надлежащем состоянии.