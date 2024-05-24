Как подобрать помаду для губ: простые советы, которые помогут найти идеальный цвет

Posted 24 мая, 13:30
Published 24 мая, 13:30
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
Если вы хотите подобрать помаду для губ, которая идеально подошла бы вам во всех отношениях, следует принимать во внимание оттенок кожи, цвет волос, размер и форму губ, а также возраст. Кроме того, важен не только цвет губной помады, но и такие характеристики, как:
Подобрать помаду для разных цветотипов лица несложно — достаточно воспользоваться рекомендациями специалистов. Важно лишь, чтобы оттенки кожи и помады для губ гармонично сочетались друг с другом.
Определить свой цветотип кожи, чтобы подобрать помаду, можно, посмотрев на запястье. Если вы видите просвечивающие вены выраженного голубого цвета — ваша кожа имеет холодный тип. Зеленоватые вены свидетельствуют о теплом типе кожи, а если цвет вен не просматривается — возможно, цветотип вашей кожи нейтральный или смешанный.
Под кожу с холодным цветотипом можно подобрать яркие цвета помады для губ — красные, темно-красные, цвета ежевики, сливы и др. Обладательницам кожи теплого цветотипа к лицу будут розовый, коралловый, персиковый и морковный цвета помады, а для нейтральной кожи можно выбирать любые оттенки, ориентируясь на цвет глаз и волос.
Для того чтобы правильно подобрать помаду, важны также форма и размер губ. Так, представительницам прекрасного пола, имеющим тонкие губы, хорошо подойдет помада светлых или нюдовых оттенков, а дамам с пухлыми губами — матовая с плотной текстурой.
Как еще подобрать помаду для губ? Например, в соответствии с цветом глаз. С карими глазами замечательно будет смотреться помада всех оттенков красного, бордового, темно-нюдового, а также бледно-розовая. А обладательницам зеленых глаз подойдет к лицу помада для губ насыщенного терракотового, рубинового или розового цветов.
Женщины с голубыми глазами смогут подобрать себе помаду для губ розово-нюдового цвета, а также всех оттенков розового цвета либо алую. А сероглазым представительницам прекрасного пола подойдут сливовый и ежевичный цвета.
Помаду желательно постараться подобрать и по цвету волос. Например, если вы — брюнетка, вам подойдут помады винных оттенков, розовые и красные. К лицу блондинкам будут нюдовые и ярко-розового малинового цвета, а также персиковые, красные или розовые оттенки.
Дамы с русыми волосами могут подобрать помаду различных оттенков красного, в том числе насыщено-красного алого цвета, а рыжеволосым девушкам подойдут неяркие розовые или персиковые цвета.
Наконец, если вы хотите подобрать во всем идеальную помаду для губ, не следует упускать из виду и свой возраст. К примеру, если молодой девушке будет к лицу помада всех цветов и оттенков, то ближе к 30 годам женщины обычно начинают отдавать предпочтение красным, бордовым и красно-коричневым терракотовым помадам для губ.
Женщинам в возрасте 40+ хорошо подойдут цвета, содержащие красный пигмент, то есть все оттенки красного, бордового, вишневого и розового, тогда как использования нюдовых и оранжевых помад следует, напротив, избегать. А вот к 50 годам лучше подобрать помаду для губ красных и винных оттенков, придающих лицу молодость и свежесть.
В целом же нужно учитывать, что молодым девушкам и женщинам визуально прибавляют лет темные оттенки помад для губ, такие как бордовый, вишневый, винный и др., а также использование контура. А в более старшем возрасте противопоказаны помады светлой цветовой гаммы, так как они не омолаживают внешний вид и не добавляют ему свежести.
Приобретать косметические средства без личного посещения магазина непросто, так как при онлайн-шоппинге нельзя как следует рассмотреть губную помаду и прикинуть, как она будет смотреться именно на вас. Но если вы знаете свой цветотип кожи, достаточно прислушаться к вышеописанным рекомендациям и постараться подобрать помаду для губ с учетом возраста и типа кожи, а также в соответствии с цветом волос и глаз.
Заказывать косметические средства через сайт удобно и безопасно, так как покупки всегда приходят хорошо упакованными, а забрать заказ можно в удобно расположенном пункте выдачи — например, в ближайшем торговом центре. К тому же так вы сможете избежать неприятной ситуации, когда купленная вами вещь приходит испорченной, как это случается при онлайн-покупках в маркетплейсах.
Автор этой статьи несколько раз сама попадала в неприятные ситуации, когда в одном случае из двух заказанных помад для губ пришла только одна, а упаковка была нарушена. Во втором случае коробка с краской для волос была вся помята, а тюбик с краской поврежден, из-за чего средство почти все вытекло. Здесь же подобные накладки полностью исключены: вы получите именно то, что заказывали, и в надлежащем состоянии.
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