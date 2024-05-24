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Posted 24 мая, 13:30

Published 24 мая, 13:30

Modified 9 сентября, 23:35

Updated 9 сентября, 23:35

Как подобрать помаду для губ: простые советы, которые помогут найти идеальный цвет

24 мая 2024, 13:30
Правильно подобрать помаду для губ — дело непростое, так как при этом необходимо учитывать множество различных факторов, начиная от цветотипа кожи и заканчивая возрастом. О том, как подобрать цвет помады, который идеально подойдет именно к вашему лицу, — читайте в статье.

На что обращать внимание, выбирая цвет помады

Если вы хотите подобрать помаду для губ, которая идеально подошла бы вам во всех отношениях, следует принимать во внимание оттенок кожи, цвет волос, размер и форму губ, а также возраст. Кроме того, важен не только цвет губной помады, но и такие характеристики, как:

  • плотность — помада для губ может быть твердой или кремообразной, при этом каждая из них имеет свое предназначение. Твердые помады хорошо держатся на губах и не растекаются, поэтому их хорошо использовать для создания вечернего или делового образа. Но одновременно с этим они сушат кожу. А кремообразные помады более мягкие и легко стираются, оказывают увлажняющее и заживляющее действие, поэтому хорошо подходят для ежедневного применения;
  • особенности применения — разные виды помады для губ могут иметь различный эффект. Например, бывают помады, визуально увеличивающие губы (так называемые «пламперы»), питательные (содержат витамины А и Е, защищают от обветривания, оздоравливают губы), пигментированные (тинты — создаются на основе масла или мусса, долго держатся и зрительно немного увеличивают губы).

Как правильно подобрать цвет помады по цветотипу лица

Подобрать помаду для разных цветотипов лица несложно — достаточно воспользоваться рекомендациями специалистов. Важно лишь, чтобы оттенки кожи и помады для губ гармонично сочетались друг с другом.

Определить свой цветотип кожи, чтобы подобрать помаду, можно, посмотрев на запястье. Если вы видите просвечивающие вены выраженного голубого цвета — ваша кожа имеет холодный тип. Зеленоватые вены свидетельствуют о теплом типе кожи, а если цвет вен не просматривается — возможно, цветотип вашей кожи нейтральный или смешанный.

Под кожу с холодным цветотипом можно подобрать яркие цвета помады для губ — красные, темно-красные, цвета ежевики, сливы и др. Обладательницам кожи теплого цветотипа к лицу будут розовый, коралловый, персиковый и морковный цвета помады, а для нейтральной кожи можно выбирать любые оттенки, ориентируясь на цвет глаз и волос.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, кораловый оттенок 170. Фото: goldapple.ru

Подбираем цвет помады под размер и форму губ

Для того чтобы правильно подобрать помаду, важны также форма и размер губ. Так, представительницам прекрасного пола, имеющим тонкие губы, хорошо подойдет помада светлых или нюдовых оттенков, а дамам с пухлыми губами — матовая с плотной текстурой.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 503. Фото: goldapple.ru

Подбор помады для губ по цвету глаз

Как еще подобрать помаду для губ? Например, в соответствии с цветом глаз. С карими глазами замечательно будет смотреться помада всех оттенков красного, бордового, темно-нюдового, а также бледно-розовая. А обладательницам зеленых глаз подойдет к лицу помада для губ насыщенного терракотового, рубинового или розового цветов.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, нюдовый оттенок 504. Фото: goldapple.ru

Женщины с голубыми глазами смогут подобрать себе помаду для губ розово-нюдового цвета, а также всех оттенков розового цвета либо алую. А сероглазым представительницам прекрасного пола подойдут сливовый и ежевичный цвета.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бледно-розовый нюдовый оттенок 362. Фото: goldapple.ru

Как подобрать помаду по цвету волос

Помаду желательно постараться подобрать и по цвету волос. Например, если вы — брюнетка, вам подойдут помады винных оттенков, розовые и красные. К лицу блондинкам будут нюдовые и ярко-розового малинового цвета, а также персиковые, красные или розовые оттенки.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-розовый, малиновый оттенок 371. Фото: ozone.ru

Дамы с русыми волосами могут подобрать помаду различных оттенков красного, в том числе насыщено-красного алого цвета, а рыжеволосым девушкам подойдут неяркие розовые или персиковые цвета.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, ярко-красный, алый оттенок 244. Фото: goldapple.ru

Как выбрать цвет помады в различном возрасте

Наконец, если вы хотите подобрать во всем идеальную помаду для губ, не следует упускать из виду и свой возраст. К примеру, если молодой девушке будет к лицу помада всех цветов и оттенков, то ближе к 30 годам женщины обычно начинают отдавать предпочтение красным, бордовым и красно-коричневым терракотовым помадам для губ.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, красно-коричневый, терракотовый оттенок 114. Фото: goldapple.ru

Женщинам в возрасте 40+ хорошо подойдут цвета, содержащие красный пигмент, то есть все оттенки красного, бордового, вишневого и розового, тогда как использования нюдовых и оранжевых помад следует, напротив, избегать. А вот к 50 годам лучше подобрать помаду для губ красных и винных оттенков, придающих лицу молодость и свежесть.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, бордовый, вишневый оттенок 385. Фото: goldapple.ru

В целом же нужно учитывать, что молодым девушкам и женщинам визуально прибавляют лет темные оттенки помад для губ, такие как бордовый, вишневый, винный и др., а также использование контура. А в более старшем возрасте противопоказаны помады светлой цветовой гаммы, так как они не омолаживают внешний вид и не добавляют ему свежести.

Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279. Фото: goldapple.ru
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279
Увлажняющая помада для губ 3INA The Color Lip Glow, темно-красный, винный оттенок 279. Фото: goldapple.ru

Как выбрать оттенок при покупке помады в интернет-магазине

Приобретать косметические средства без личного посещения магазина непросто, так как при онлайн-шоппинге нельзя как следует рассмотреть губную помаду и прикинуть, как она будет смотреться именно на вас. Но если вы знаете свой цветотип кожи, достаточно прислушаться к вышеописанным рекомендациям и постараться подобрать помаду для губ с учетом возраста и типа кожи, а также в соответствии с цветом волос и глаз.

Как заказать помаду

Заказывать косметические средства через сайт удобно и безопасно, так как покупки всегда приходят хорошо упакованными, а забрать заказ можно в удобно расположенном пункте выдачи — например, в ближайшем торговом центре. К тому же так вы сможете избежать неприятной ситуации, когда купленная вами вещь приходит испорченной, как это случается при онлайн-покупках в маркетплейсах.

Автор этой статьи несколько раз сама попадала в неприятные ситуации, когда в одном случае из двух заказанных помад для губ пришла только одна, а упаковка была нарушена. Во втором случае коробка с краской для волос была вся помята, а тюбик с краской поврежден, из-за чего средство почти все вытекло. Здесь же подобные накладки полностью исключены: вы получите именно то, что заказывали, и в надлежащем состоянии.

#Красота#Покупки#Косметика#Все материалы авторов
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