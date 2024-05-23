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Posted 23 мая, 12:31

Published 23 мая, 12:31

Modified 9 сентября, 23:34

Updated 9 сентября, 23:34

Как наносить тинт: делаю полноценный дневной макияж за 3 минуты

Как наносить тинт: делаю полноценный дневной макияж за 3 минуты

23 мая 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Как наносить тинт: делаю полноценный дневной макияж за 3 минуты
Макияж при помощи тинта сегодня очень актуален. Всего один тюбик новомодного косметического средства заменяет тени, румяна, помаду и позволяет сделать быстрый и стойкий макияж. Простейшие техники мейка с тинтом и советы по его выбору в этом материале.

Что такое тинт

Тинт пришел к нам из Южной Кореи. Изначально создатели этого косметического средства хотели создать альтернативу помаде и блеску — стойкий пигмент для губ, который бы не смазывался и не растекался. Так в результате ряда экспериментов получилось необычное средство — тинт, что в переводе с английского означает «полутон», «оттенок».

Пигмент, содержащийся в этом продукте, буквально впитывается в текстуру губ и не оставляет жирного финиша на губах. Это стало настоящей бьюти-революцией: наконец-то девушки получили возможность есть, пить и целоваться, не стесняясь смазанных и поплывших губ.

С тех пор производители множество раз улучшали формулу продукта — добавляли в него витамины, питательные и увлажняющие вещества, а также экспериментировали с форматом. Теперь тинт выпускается в форме стикера, бальзама, жидкого геля. Но эффект от каждого вида одинаков — стойкий цвет на губах, который не тускнеет и не стирается.

Преимущества тинтов

Как я уже отметила, главные преимущества средства — это его стойкость и яркий цвет. Но у продукта немало и других достоинств.

Невесомый

Да, тинт дарит губам яркий оттенок, но при этом не ощущается от слова «совсем». Тебе даже может показаться, что ты вышла из дома, забыв накрасить губы. Все потому, что тинт изготавливается не на маслянистой основе, а на водной или гелевой.

Экономичный и компактный

Тинт не требует многократных нанесений и подкрашиваний, поэтому расходуется очень экономно. В этой связи средство выпускается в миниатюрных упаковках — тюбиках или флаконах, которые поместятся в карман или клатч. Не нужно брать с собой косметичку — очень удобно.

Многофункциональный

Средство можно использовать не только как пигмент для губ, его можно наносить на щеки и даже на веки. Его универсальная текстура это позволяет — текстуру очень легко наносить и растушевывать.

Недостатки тинта

Увы, есть у этого продукта и небольшие минусы. В его составе нет активных жирных компонентов, поэтому он может слегка подсушивать губы — об этом особенно нужно помнить тем, чьи губы склонны к сухости. Тинт не создает покрытия на губах — он способствует проникновению пигмента глубоко в кожу, поэтому все мелкие несовершенства, типа трещин, болячек, увы, будут отчетливо видны. Ну и наконец, продукт требует очень аккуратного использования — если ты не попадешь в контур губ с первого раза, то стереть средство уже не получится, поскольку пигмент практически сразу же после нанесения окрашивает кожу губ.

Как правильно пользоваться тинтом

Если тебе не понравился тинт, это, скорее всего, означает то, что ты неправильно его использовала. Знакомство с продуктом необходимо начинать с определенных правил.

Предварительное увлажнение

Средство, как я уже отметила, «обнажает» все несовершенства губ, поэтому наносить его надо на безупречно гладкую кожу. Для этого можно применить скраб для губ и сделать увлажняющую маску. Кожа после процедуры отшелушивания становится мягкой и гладкой. А маска питает ее и делает увлажненной — прекрасная база для нанесения тинта.

Наносим легким касанием

Тинты имеют жидкую или кремообразную текстуру, поэтому снабжены аппликатором для удобного нанесения. Стоит помнить, что четкий контур губ тинтом очерчивать не нужно, достаточно сосредоточить пигмент ближе к центру губ — именно так создается тот самый эффект «зацелованных» губ. Имей в виду — тинт имеет матовый финиш, поэтому если ты привыкла к сиянию губ, то можешь нанести сверху немного блеска.

Как наносить тинт на щеки

Тинт является отличной альтернативой сухим румянам, поскольку обеспечивает эффект увлажненной кожи. Аппликатором нанесите немного пигмента на «яблочки» щек и распределите пальцами похлопывающими движениями, слегка вбивая текстуру внутрь кожи.

Как наносить тинт на веки

Тинт настолько универсальное средство, что его можно наносить и на веки. Есть специальные тинты для макияжа глаз — они отличаются от губных оттенками и добавлением шиммера. Но в качестве теней можно использовать и тот же самый тинт, которым ты красишь губы, если тебе подходят персиковые, коричневые, розовые, коралловые, кофейные оттенки.

Как стирать

Стойкость тинта делает применение обычной мицеллярной воды бесполезным. Для того, чтобы удалить косметическое средство с лица, необходимо двухфазное средство для снятия стойкого макияжа. Просто нанеси его на ватный тампон или диск и тщательно протри кожу.

Как подобрать оттенок

Производители стараются представить в линейке средств самые разные оттенки, которые подошли бы девушкам с любым цветотипом внешности. Тинт для губ и щек Color Salute от марки OK Beauty имеет целую палитру актуальных оттенков, из которых каждая может подобрать наиболее подходящий к своему типажу.

Safari

Оттенок, в котором смешались краски вечернего солнца над раскаленной пустыней, прекрасно подойдет для повседневного нюдового макияжа, уместного для будничных прогулок и посещения офиса.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок SafariТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок SafariТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок SafariТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок SafariТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Safari. Фото: okbeauty.store/

Geisha

А вот тон под названием содержит больше красного пигмента. Он более насыщенный, поэтому уместен для праздничного вечера, торжества, клубной тусовки. С таким макияжем ты точно привлечешь внимание и будешь иметь успех.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GeishaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GeishaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GeishaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GeishaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Geisha. Фото: okbeauty.store/

Cocoa

Оттенок, который точно воспроизводит цвет горячего шоколадного напитка, хорошо смотрится на слегка смуглой, оливковой коже. Если хочешь добавить в образ немного страсти, смело выбирай этот пигмент.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок CocoaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок CocoaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок CocoaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок CocoaТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Cocoa. Фото: okbeauty.store/

Flamingo

Само название оттенка уже намекает на романтику — этот слегка припыленный розовый поможет создать идеальный мейк для свидания, которое ты точно запомнишь надолго.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок FlamingoТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок FlamingoТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок FlamingoТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок FlamingoТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Flamingo. Фото: okbeauty.store/

Gipsy

Красно-коричневый пигмент — буквально находка для жгучих брюнеток. Он выигрышно подчеркивает их яркий образ и наполнят его невероятным очарованием.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GipsyТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GipsyТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GipsyТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок GipsyТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Gipsy. Фото: okbeauty.store/

Hiller

Оттенок намекает на то, что тренд на барби-розовый еще актуален. Этот актуальный цвет очень выигрышно смотрится на белоснежной, не тронутой загаром коже.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок HillerТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Hiller
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Hiller. Фото: okbeauty.store/

Marrakech

Этот нежный оттенок отлично подойдет для создания трендового персикового макияжа. Если хочешь быть в одном ряду со звездами Голливуда, смело выбирай его.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок MarrakechТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок MarrakechТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок MarrakechТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок MarrakechТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Marrakech. Фото: okbeauty.store/

Nectarine

А этот универсальный тон можно использовать как для губ, так и для теней. А все благодаря насыщенному пигменту, который можно наносить как плотным слоем, так и растушевывать для нежного оттенка.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок NectarineТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок NectarineТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок NectarineТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок NectarineТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Nectarine. Фото: okbeauty.store/

Raf

Мейк в натуральный оттенках поможет сделать средство с тоном Raf. На губах, кстати, можно использовать более насыщенный пигмент. А вот нанося пигмент в качестве теней, следует тщательно его растушевать.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок RafТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок RafТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок RafТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок RafТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Raf. Фото: okbeauty.store/

Tanami

Яркий оттенок для смелых и дерзких девушек. Оригинальный цвет красного золота на губах и щеках особенно подойдет блондинкам и девушкам с нежной светлой кожей.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок TanamiТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок TanamiТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок TanamiТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок TanamiТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Tanami. Фото: okbeauty.store/

Valkyrie

Всегда актуальный винно-бордовый цвет обещает стать мастхэвом в твоей косметичке. Универсальный оттенок можно использовать как для губ, так и для румян.

Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок ValkyrieТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок ValkyrieТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок ValkyrieТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie. Фото: goldapple.ru
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок ValkyrieТинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie
Тинт для губ и щек OK Beauty Color salute, отттенок Valkyrie. Фото: okbeauty.store/

Тинты от OK Beauty отличаются демократичной ценой, поэтому я купила сразу несколько оттенков и теперь миксую их в макияже. Заказ, кстати, делаю через сайт, а не через маркетплейсы, с доставкой в ближайший ТЦ. Так есть гарантия, что продукт не перепутают с другим и надежно упакуют.

#Красота#Покупки#Косметика#Все материалы авторов
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