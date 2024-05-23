Как наносить тинт: делаю полноценный дневной макияж за 3 минуты

Posted 23 мая, 12:31
Published 23 мая, 12:31
Modified 9 сентября, 23:34
Updated 9 сентября, 23:34
Тинт пришел к нам из Южной Кореи. Изначально создатели этого косметического средства хотели создать альтернативу помаде и блеску — стойкий пигмент для губ, который бы не смазывался и не растекался. Так в результате ряда экспериментов получилось необычное средство — тинт, что в переводе с английского означает «полутон», «оттенок».
Пигмент, содержащийся в этом продукте, буквально впитывается в текстуру губ и не оставляет жирного финиша на губах. Это стало настоящей бьюти-революцией: наконец-то девушки получили возможность есть, пить и целоваться, не стесняясь смазанных и поплывших губ.
С тех пор производители множество раз улучшали формулу продукта — добавляли в него витамины, питательные и увлажняющие вещества, а также экспериментировали с форматом. Теперь тинт выпускается в форме стикера, бальзама, жидкого геля. Но эффект от каждого вида одинаков — стойкий цвет на губах, который не тускнеет и не стирается.
Как я уже отметила, главные преимущества средства — это его стойкость и яркий цвет. Но у продукта немало и других достоинств.
Да, тинт дарит губам яркий оттенок, но при этом не ощущается от слова «совсем». Тебе даже может показаться, что ты вышла из дома, забыв накрасить губы. Все потому, что тинт изготавливается не на маслянистой основе, а на водной или гелевой.
Тинт не требует многократных нанесений и подкрашиваний, поэтому расходуется очень экономно. В этой связи средство выпускается в миниатюрных упаковках — тюбиках или флаконах, которые поместятся в карман или клатч. Не нужно брать с собой косметичку — очень удобно.
Средство можно использовать не только как пигмент для губ, его можно наносить на щеки и даже на веки. Его универсальная текстура это позволяет — текстуру очень легко наносить и растушевывать.
Увы, есть у этого продукта и небольшие минусы. В его составе нет активных жирных компонентов, поэтому он может слегка подсушивать губы — об этом особенно нужно помнить тем, чьи губы склонны к сухости. Тинт не создает покрытия на губах — он способствует проникновению пигмента глубоко в кожу, поэтому все мелкие несовершенства, типа трещин, болячек, увы, будут отчетливо видны. Ну и наконец, продукт требует очень аккуратного использования — если ты не попадешь в контур губ с первого раза, то стереть средство уже не получится, поскольку пигмент практически сразу же после нанесения окрашивает кожу губ.
Если тебе не понравился тинт, это, скорее всего, означает то, что ты неправильно его использовала. Знакомство с продуктом необходимо начинать с определенных правил.
Средство, как я уже отметила, «обнажает» все несовершенства губ, поэтому наносить его надо на безупречно гладкую кожу. Для этого можно применить скраб для губ и сделать увлажняющую маску. Кожа после процедуры отшелушивания становится мягкой и гладкой. А маска питает ее и делает увлажненной — прекрасная база для нанесения тинта.
Тинты имеют жидкую или кремообразную текстуру, поэтому снабжены аппликатором для удобного нанесения. Стоит помнить, что четкий контур губ тинтом очерчивать не нужно, достаточно сосредоточить пигмент ближе к центру губ — именно так создается тот самый эффект «зацелованных» губ. Имей в виду — тинт имеет матовый финиш, поэтому если ты привыкла к сиянию губ, то можешь нанести сверху немного блеска.
Тинт является отличной альтернативой сухим румянам, поскольку обеспечивает эффект увлажненной кожи. Аппликатором нанесите немного пигмента на «яблочки» щек и распределите пальцами похлопывающими движениями, слегка вбивая текстуру внутрь кожи.
Тинт настолько универсальное средство, что его можно наносить и на веки. Есть специальные тинты для макияжа глаз — они отличаются от губных оттенками и добавлением шиммера. Но в качестве теней можно использовать и тот же самый тинт, которым ты красишь губы, если тебе подходят персиковые, коричневые, розовые, коралловые, кофейные оттенки.
Стойкость тинта делает применение обычной мицеллярной воды бесполезным. Для того, чтобы удалить косметическое средство с лица, необходимо двухфазное средство для снятия стойкого макияжа. Просто нанеси его на ватный тампон или диск и тщательно протри кожу.
Производители стараются представить в линейке средств самые разные оттенки, которые подошли бы девушкам с любым цветотипом внешности. Тинт для губ и щек Color Salute от марки OK Beauty имеет целую палитру актуальных оттенков, из которых каждая может подобрать наиболее подходящий к своему типажу.
Оттенок, в котором смешались краски вечернего солнца над раскаленной пустыней, прекрасно подойдет для повседневного нюдового макияжа, уместного для будничных прогулок и посещения офиса.
А вот тон под названием содержит больше красного пигмента. Он более насыщенный, поэтому уместен для праздничного вечера, торжества, клубной тусовки. С таким макияжем ты точно привлечешь внимание и будешь иметь успех.
Оттенок, который точно воспроизводит цвет горячего шоколадного напитка, хорошо смотрится на слегка смуглой, оливковой коже. Если хочешь добавить в образ немного страсти, смело выбирай этот пигмент.
Само название оттенка уже намекает на романтику — этот слегка припыленный розовый поможет создать идеальный мейк для свидания, которое ты точно запомнишь надолго.
Красно-коричневый пигмент — буквально находка для жгучих брюнеток. Он выигрышно подчеркивает их яркий образ и наполнят его невероятным очарованием.
Оттенок намекает на то, что тренд на барби-розовый еще актуален. Этот актуальный цвет очень выигрышно смотрится на белоснежной, не тронутой загаром коже.
Этот нежный оттенок отлично подойдет для создания трендового персикового макияжа. Если хочешь быть в одном ряду со звездами Голливуда, смело выбирай его.
А этот универсальный тон можно использовать как для губ, так и для теней. А все благодаря насыщенному пигменту, который можно наносить как плотным слоем, так и растушевывать для нежного оттенка.
Мейк в натуральный оттенках поможет сделать средство с тоном Raf. На губах, кстати, можно использовать более насыщенный пигмент. А вот нанося пигмент в качестве теней, следует тщательно его растушевать.
Яркий оттенок для смелых и дерзких девушек. Оригинальный цвет красного золота на губах и щеках особенно подойдет блондинкам и девушкам с нежной светлой кожей.
Всегда актуальный винно-бордовый цвет обещает стать мастхэвом в твоей косметичке. Универсальный оттенок можно использовать как для губ, так и для румян.
Тинты от OK Beauty отличаются демократичной ценой, поэтому я купила сразу несколько оттенков и теперь миксую их в макияже. Заказ, кстати, делаю через сайт, а не через маркетплейсы, с доставкой в ближайший ТЦ. Так есть гарантия, что продукт не перепутают с другим и надежно упакуют.
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