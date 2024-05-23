Как наносить тинт: делаю полноценный дневной макияж за 3 минуты

Увы, есть у этого продукта и небольшие минусы. В его составе нет активных жирных компонентов, поэтому он может слегка подсушивать губы — об этом особенно нужно помнить тем, чьи губы склонны к сухости. Тинт не создает покрытия на губах — он способствует проникновению пигмента глубоко в кожу, поэтому все мелкие несовершенства, типа трещин, болячек, увы, будут отчетливо видны. Ну и наконец, продукт требует очень аккуратного использования — если ты не попадешь в контур губ с первого раза, то стереть средство уже не получится, поскольку пигмент практически сразу же после нанесения окрашивает кожу губ.