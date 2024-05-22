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Posted 22 мая, 12:57

Published 22 мая, 12:57

Modified 9 сентября, 23:30

Updated 9 сентября, 23:30

Как я ухаживаю за кожей вокруг глаз, чтобы убрать гусиные лапки, — советы косметолога

Как я ухаживаю за кожей вокруг глаз, чтобы убрать гусиные лапки, — советы косметолога

22 мая 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney
Как я ухаживаю за кожей вокруг глаз, чтобы убрать гусиные лапки, — советы косметолога
С возрастом у всех людей вокруг глаз образуется сеточка морщин — так называемые гусиные лапки. Кожа в этом месте тонкая, с высокой чувствительностью, поэтому признаки старения проявляются довольно рано — уже в 25–30 лет. О том, как обеспечить надлежащий уход за кожей вокруг глаз, читайте в статье.

Причины образования морщин гусиные лапки

Гусиные лапки на коже вокруг глаз многим представительницам прекрасного пола доставляют дискомфорт и вызывают стойкое желание поскорее их устранить. В числе причин появления таких морщин — сухость кожи и некорректный уход за ней, частое сощуривание глаз или привычка подмигивать, курение, злоупотребление алкоголем, стресс, недосыпание и даже обычный смех.

Кроме того, гусиные лапки на коже вокруг глаз нередко проступают при различных заболеваниях внутренних органов, гормональных нарушениях, а также в результате неблагоприятных воздействий внешней среды и регулярного нахождения на солнце без темных очков.

Гусиные лапки на коже вокруг глаз нередко проступают при различных заболеваниях внутренних органовГусиные лапки на коже вокруг глаз нередко проступают при различных заболеваниях внутренних органов
Гусиные лапки на коже вокруг глаз нередко проступают при различных заболеваниях внутренних органов. Фото: Изображение Midjourney

Как убрать гусиные лапки вокруг глаз у косметолога

В салоне косметолога убрать гусиные лапки помогают такие процедуры, как:

  • инъекции ботокса — эффект от введения слабого инактивированного ботулотоксина достигается за счет расслабления и разглаживания кожи вокруг глаз и держится в течении шести-восьми месяцев;
  • введение внутрикожных наполнителей (филлеров) — чаще всего в таких процедурах используется гиалуроновая кислота, которая вырабатывается в человеческом организме, но с возрастом объемы ее выработки уменьшаются. Положительный результат от введения гиалуронки сохраняется около года;
  • мезотерапия — введение под кожу вокруг глаз коктейлей из той же гиалуроновой кислоты, витаминов, минералов, микроэлементов и вытяжки из растений. Несколько сеансов мезотерапии дают эффект на полгода-год;
  • лазерная шлифовка — удаление и разрушение поверхностного слоя эпидермиса с помощью лазерного излучения с последующим замещением новой кожей. В результате уплотняются коллагеновые волокна, уменьшается отечность, повышается эластичность кожи вокруг глаз. Эффект от процедуры заметен от нескольких месяцев до нескольких лет;
  • тредлифтинг — введение под кожу саморассасывающихся мезонитей, которые стимулируют естественную выработку коллагена и образуют естественный каркас, поддерживающий кожу вокруг глаз. Нити держатся в коже семь-восемь месяцев, в течение которых кожа уплотняется. Затем нити безопасно распадаются и выводятся из организма, а эффект от них сохраняется еще полтора-два года.
В салоне косметолога убрать гусиные лапки помогают ряд процедурВ салоне косметолога убрать гусиные лапки помогают ряд процедур
В салоне косметолога убрать гусиные лапки помогают ряд процедур. Фото: Изображение Midjourney

Правила ухода в домашних условиях

Чтобы как можно дольше сохранить кожу вокруг глаз молодой, здоровой и сияющей, важен правильный уход за ней. При этом необходимо понимать, что обычный базовый крем для лица, каким бы дорогим и эффективным он ни был, для области вокруг глаз не подойдет. Ниже вы узнаете о косметических уходовых средствах — кремах и сыворотках, предназначающихся именно для кожи в области глаз.

Важно! Средства для ухода за кожей вокруг глаз ни в коем случае нельзя втирать, чтобы еще больше не повредить нежную и чувствительную поверхность. Кремы и сыворотки необходимо наносить очень аккуратно, легкими массирующими движениями, чуть похлопывая по коже кончиками пальцев.

Также, если вы склонны к аллергии, перед нанесением средства на область вокруг глаз лучше всего будет заранее проверить реакцию на него вашего организма. Для этого следует втереть немного крема или сыворотки в кожу руки ниже локтевого сгиба и подождать 20-30 минут. Если на месте нанесения появятся краснота, жжение или зуд, лучше выбрать другое средство для ухода за кожей вокруг глаз.

Если вы склонны к аллергии, перед нанесением средства лучше заранее проверить реакцию на него вашего организмаЕсли вы склонны к аллергии, перед нанесением средства лучше заранее проверить реакцию на него вашего организма
Если вы склонны к аллергии, перед нанесением средства лучше заранее проверить реакцию на него вашего организма. Фото: Изображение Midjourney

Средства для ухода за кожей вокруг глаз

Для ухода за кожей вокруг глаз выпускаются кремы, сыворотки и другие средства. Важной особенностью их должна быть хорошая впитываемость и легкая консистенция, чтобы не нагружать тонкую кожу в этой области.

Крем для кожи вокруг глаз

Современные кремы для ухода за кожей вокруг глаз бывают тонизирующими, увлажняющими, корректирующими, омолаживающими. Кроме того, рекомендуется использовать кремы, соответствующие возрасту, так как в их составе присутствуют ингредиенты, которые подбираются строго по возрасту.

SESDERMA factor g renew

Этот крем для ухода за кожей вокруг глаз создан на основе миметических пептидов, стволовых клеток растительного происхождения, витамина Е и других компонентов. Он обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, эффективно омолаживает и тонизирует кожу вокруг глаз, держит ее в тонусе и минимизирует количество морщин.

Регулярное применение крема SESDERMA factor g renew способствует снижению отечности вокруг глаз. Его высокая результативность подтверждается научными исследованиями на базе университетского госпиталя Ла Фе (Испания). Уникальность средства заключается в использовании активных ингредиентов, помещенных в крошечные липидные контейнеры, дающие возможность компонентам крема быстро проникать в глубокие слои кожи.

Данное средство для ухода ха кожей вокруг глаз рекомендовано к применению как утром, так и вечером, как женщинам, так и мужчинам.

Крем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEWКрем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEW
Крем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEW. Фото: goldapple.ru
Крем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEWКрем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEW
Крем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEW. Фото: goldapple.ru
Крем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEWКрем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEW
Крем-контур для зоны вокруг глаз Sesderma FACTOR G RENEW. Фото: goldapple.ru

SESDERMA dr. serrano revertage

Этот крем, как и предыдущий, тоже предназначен для комплексного ухода за кожей вокруг глаз, обеспечивая лицу при регулярном применении молодость и здоровый внешний вид. Формула средства включает в себя гиалуроновую кислоту, ретиноиды и биоретиноиды, экстракт конского каштана и витании снотворной. Крем увлажняет кожу, уменьшает мимические морщины, убирает отеки и темные круги вокруг глаз.

Омолаживающее средство для кожи вокруг глаз SESDERMA dr. serrano revertage подходит женщинам с самым разным типом кожи.

Крем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGEКрем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGE
Крем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGE. Фото: goldapple.ru
Крем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGEКрем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGE
Крем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGE. Фото: goldapple.ru
Крем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGEКрем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGE
Крем омолаживающий для кожи вокруг глаз Sesderma DR. SERRANO REVERTAGE. Фото: goldapple.ru

Сыворотка для кожи вокруг глаз

Такое специальное косметическое средство, как сыворотка для кожи вокруг глаз, позволяет эффективно ухаживать за этой областью лица в домашних условиях. Так же, как и кремы для ухода за кожей вокруг глаз, сыворотки могут иметь самое разное назначение и быть увлажняющими, разглаживающими, подтягивающими, осветляющими, укрепляющими и др.

CHRISTIAN BRETON serum-elixir

Сыворотка против морщин вокруг глаз CHRISTIAN BRETON с гиалуроновой кислотой дает отличный результат в виде уменьшения морщин, увлажнения кожи и придания ей упругости. Кроме того, сыворотка оказывает антивозрастное действие.

Помимо «гиалуронки», в состав этого средства для ухода за кожей вокруг глаз входит экстракт водорослей, который питает и увлажняет кожу, попутно предохраняя ее от воздействия внешней среды, а также стимулирует обменные процессы в клетках. А активный пептидный комплекс Matrixyl 3000 предотвращает возрастные изменения в коже вокруг глаз и стимулирует процессы самовосстановления кожного покрова.

Сыворотка не содержит красителей и ароматизаторов и подходит для ежедневного применения. Производитель рекомендует наносить средство на кожу вокруг глаз перед использованием крема.

Сыворотка-эликсир для кожи вокруг глаз Christian Breton Serum-ElixirСыворотка-эликсир для кожи вокруг глаз Christian Breton Serum-Elixir
Сыворотка-эликсир для кожи вокруг глаз Christian Breton Serum-Elixir. Фото: goldapple.ru

BIO ESSENCE retinol and vitamin a

А эта сыворотка разглаживает морщины в области вокруг глаз, убирает отеки и темные круги. Включенный в формулу средства ретинол способствует уменьшению глубины морщин, улучшению текстуры и разглаживанию кожи вокруг глаз, а также помогает придать сияние ранее тусклой коже вокруг глаз.

Витамин В3 в составе сыворотки повышает эластичность и упругость кожи, восстанавливает и укрепляет ее. Средство для кожи вокруг глаз рекомендуется наносить дважды в день, оно подходит людям с любым типом кожи.

Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin AСыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin A
Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin A. Фото: goldapple.ru
Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin AСыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin A
Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin A. Фото: goldapple.ru
Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin AСыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin A
Сыворотка для кожи вокруг глаз Bio Essence Retinol and vitamin A. Фото: goldapple.ru

Профилактика появления морщин под глазами

Чтобы как можно дольше сохранить свежий и здоровый вид кожи вокруг глаз, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, следует обеспечить правильный этой области лица правильный косметический уход с учетом возрастных и иных особенностей кожи.

Кроме того, предотвратить появление гусиных лапок на коже вокруг глаз поможет ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Перед выходом из дома в солнечную погоду желательно наносить на лицо солнцезащитный крем, а на улице использовать темные очки. В помещении же важно поддерживать уровень влажности на уровне — 30–60%, чтобы избежать пересушивания кожи.

И наконец, для профилактики появления гусиных лапок на коже вокруг глаз следует постараться воздерживаться от стресса, регулярно высыпаться, а также делать массаж и гимнастику для лица.

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