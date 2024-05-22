Как я ухаживаю за кожей вокруг глаз, чтобы убрать гусиные лапки, — советы косметолога

Posted 22 мая, 12:57
Published 22 мая, 12:57
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Гусиные лапки на коже вокруг глаз многим представительницам прекрасного пола доставляют дискомфорт и вызывают стойкое желание поскорее их устранить. В числе причин появления таких морщин — сухость кожи и некорректный уход за ней, частое сощуривание глаз или привычка подмигивать, курение, злоупотребление алкоголем, стресс, недосыпание и даже обычный смех.
Кроме того, гусиные лапки на коже вокруг глаз нередко проступают при различных заболеваниях внутренних органов, гормональных нарушениях, а также в результате неблагоприятных воздействий внешней среды и регулярного нахождения на солнце без темных очков.
В салоне косметолога убрать гусиные лапки помогают такие процедуры, как:
Чтобы как можно дольше сохранить кожу вокруг глаз молодой, здоровой и сияющей, важен правильный уход за ней. При этом необходимо понимать, что обычный базовый крем для лица, каким бы дорогим и эффективным он ни был, для области вокруг глаз не подойдет. Ниже вы узнаете о косметических уходовых средствах — кремах и сыворотках, предназначающихся именно для кожи в области глаз.
Важно! Средства для ухода за кожей вокруг глаз ни в коем случае нельзя втирать, чтобы еще больше не повредить нежную и чувствительную поверхность. Кремы и сыворотки необходимо наносить очень аккуратно, легкими массирующими движениями, чуть похлопывая по коже кончиками пальцев.
Также, если вы склонны к аллергии, перед нанесением средства на область вокруг глаз лучше всего будет заранее проверить реакцию на него вашего организма. Для этого следует втереть немного крема или сыворотки в кожу руки ниже локтевого сгиба и подождать 20-30 минут. Если на месте нанесения появятся краснота, жжение или зуд, лучше выбрать другое средство для ухода за кожей вокруг глаз.
Для ухода за кожей вокруг глаз выпускаются кремы, сыворотки и другие средства. Важной особенностью их должна быть хорошая впитываемость и легкая консистенция, чтобы не нагружать тонкую кожу в этой области.
Современные кремы для ухода за кожей вокруг глаз бывают тонизирующими, увлажняющими, корректирующими, омолаживающими. Кроме того, рекомендуется использовать кремы, соответствующие возрасту, так как в их составе присутствуют ингредиенты, которые подбираются строго по возрасту.
Этот крем для ухода за кожей вокруг глаз создан на основе миметических пептидов, стволовых клеток растительного происхождения, витамина Е и других компонентов. Он обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, эффективно омолаживает и тонизирует кожу вокруг глаз, держит ее в тонусе и минимизирует количество морщин.
Регулярное применение крема SESDERMA factor g renew способствует снижению отечности вокруг глаз. Его высокая результативность подтверждается научными исследованиями на базе университетского госпиталя Ла Фе (Испания). Уникальность средства заключается в использовании активных ингредиентов, помещенных в крошечные липидные контейнеры, дающие возможность компонентам крема быстро проникать в глубокие слои кожи.
Данное средство для ухода ха кожей вокруг глаз рекомендовано к применению как утром, так и вечером, как женщинам, так и мужчинам.
Этот крем, как и предыдущий, тоже предназначен для комплексного ухода за кожей вокруг глаз, обеспечивая лицу при регулярном применении молодость и здоровый внешний вид. Формула средства включает в себя гиалуроновую кислоту, ретиноиды и биоретиноиды, экстракт конского каштана и витании снотворной. Крем увлажняет кожу, уменьшает мимические морщины, убирает отеки и темные круги вокруг глаз.
Омолаживающее средство для кожи вокруг глаз SESDERMA dr. serrano revertage подходит женщинам с самым разным типом кожи.
Такое специальное косметическое средство, как сыворотка для кожи вокруг глаз, позволяет эффективно ухаживать за этой областью лица в домашних условиях. Так же, как и кремы для ухода за кожей вокруг глаз, сыворотки могут иметь самое разное назначение и быть увлажняющими, разглаживающими, подтягивающими, осветляющими, укрепляющими и др.
Сыворотка против морщин вокруг глаз CHRISTIAN BRETON с гиалуроновой кислотой дает отличный результат в виде уменьшения морщин, увлажнения кожи и придания ей упругости. Кроме того, сыворотка оказывает антивозрастное действие.
Помимо «гиалуронки», в состав этого средства для ухода за кожей вокруг глаз входит экстракт водорослей, который питает и увлажняет кожу, попутно предохраняя ее от воздействия внешней среды, а также стимулирует обменные процессы в клетках. А активный пептидный комплекс Matrixyl 3000 предотвращает возрастные изменения в коже вокруг глаз и стимулирует процессы самовосстановления кожного покрова.
Сыворотка не содержит красителей и ароматизаторов и подходит для ежедневного применения. Производитель рекомендует наносить средство на кожу вокруг глаз перед использованием крема.
А эта сыворотка разглаживает морщины в области вокруг глаз, убирает отеки и темные круги. Включенный в формулу средства ретинол способствует уменьшению глубины морщин, улучшению текстуры и разглаживанию кожи вокруг глаз, а также помогает придать сияние ранее тусклой коже вокруг глаз.
Витамин В3 в составе сыворотки повышает эластичность и упругость кожи, восстанавливает и укрепляет ее. Средство для кожи вокруг глаз рекомендуется наносить дважды в день, оно подходит людям с любым типом кожи.
Чтобы как можно дольше сохранить свежий и здоровый вид кожи вокруг глаз, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, следует обеспечить правильный этой области лица правильный косметический уход с учетом возрастных и иных особенностей кожи.
Кроме того, предотвратить появление гусиных лапок на коже вокруг глаз поможет ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Перед выходом из дома в солнечную погоду желательно наносить на лицо солнцезащитный крем, а на улице использовать темные очки. В помещении же важно поддерживать уровень влажности на уровне — 30–60%, чтобы избежать пересушивания кожи.
И наконец, для профилактики появления гусиных лапок на коже вокруг глаз следует постараться воздерживаться от стресса, регулярно высыпаться, а также делать массаж и гимнастику для лица.
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