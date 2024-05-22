Как я ухаживаю за кожей вокруг глаз, чтобы убрать гусиные лапки, — советы косметолога

Также, если вы склонны к аллергии, перед нанесением средства на область вокруг глаз лучше всего будет заранее проверить реакцию на него вашего организма. Для этого следует втереть немного крема или сыворотки в кожу руки ниже локтевого сгиба и подождать 20-30 минут. Если на месте нанесения появятся краснота, жжение или зуд, лучше выбрать другое средство для ухода за кожей вокруг глаз.