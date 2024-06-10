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Posted 10 июня, 20:00

Published 10 июня, 20:00

Modified 10 сентября, 02:02

Updated 10 сентября, 02:02

10 причин, почему у вас нет идеальной кожи

10 причин, почему у вас нет идеальной кожи

10 июня 2024, 20:00
Фото: Изображение Midjourney
Считаете себя бьюти-гуру, но кожа не отвечает взаимностью? Возможно, дело в привычках. Измените их и добейтесь желаемого результата.

Неправильная температура воды

Горячий душ сушит кожу. Используйте теплую и прохладную воду.

Отсутствие секса

Секс стимулирует выработку коллагена, делая кожу упругой.

Нетерпеливость

Косметика требует времени для эффекта. Не меняйте продукты слишком часто.

Злоупотребление алкоголем и курением

Вечеринки и никотин ухудшают состояние кожи.

Жесткие скрабы

Используйте мягкие скрабы или пилинги для лица.

Сладкое

Сахар снижает выработку коллагена, ведет к обезвоживанию и темным кругам.

Отсутствие спорта

Физическая активность улучшает кровообращение и избавляет от токсинов.

Хлопковое белье

Шелковое постельное белье лучше сохраняет увлажненность кожи.

Пренебрежение SPF

Наносите средства с SPF даже в холодное время года.

Отсутствие визитов к дерматологу

Регулярные осмотры необходимы для здоровья кожи, написал журнал Woman.

У вас есть свои секреты ухода? Поделитесь с нами!

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#Ольга Земскова#Красота#Все материалы авторов#Уход за кожей
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