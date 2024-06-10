10 причин, почему у вас нет идеальной кожи

Posted 10 июня, 20:00
Published 10 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 02:02
Updated 10 сентября, 02:02
Горячий душ сушит кожу. Используйте теплую и прохладную воду.
Секс стимулирует выработку коллагена, делая кожу упругой.
Косметика требует времени для эффекта. Не меняйте продукты слишком часто.
Вечеринки и никотин ухудшают состояние кожи.
Используйте мягкие скрабы или пилинги для лица.
Сахар снижает выработку коллагена, ведет к обезвоживанию и темным кругам.
Физическая активность улучшает кровообращение и избавляет от токсинов.
Шелковое постельное белье лучше сохраняет увлажненность кожи.
Наносите средства с SPF даже в холодное время года.
Регулярные осмотры необходимы для здоровья кожи, написал журнал Woman.
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