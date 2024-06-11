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Posted 11 июня, 15:34

Published 11 июня, 15:34

Modified 10 сентября, 02:08

Updated 10 сентября, 02:08

Разведенные мужчины раскрыли причины, которые послужили последней каплей в их браках

Разведенные мужчины раскрыли причины, которые стали последней каплей в их браках

11 июня 2024, 15:34
Фото: 1MI
Разведенные мужчины раскрыли причины, которые послужили последней каплей в их браках
8 честных историй разведенных мужчин, которые ни капли не жалели о разрыве отношений с семьей.

Обычно брак распадается медленно, в течении нескольких месяцев или лет нарастающего напряжения и негативного общения. Но иногда наступает момент, крупная ссора или шокирующее откровение, после которых становится ясно, что брак уже не спасти. Разведенные мужчины рассказали, что стало последней каплей в их браках.

Роман на стороне

«Для меня стало новостью из уст моей маленькой дочери, что она видела любовника моей жены. Я мог бы справиться с чем угодно, но на тот момент этот брак вызвал у меня отвращение. Я всегда был хорошим отцом, но после развода — стал лучшим папой на свете», — Даниэл.

Для меня стало новостью из уст моей маленькой дочери, которая видела любовника моей женыДля меня стало новостью из уст моей маленькой дочери, которая видела любовника моей жены
Для меня стало новостью из уст моей маленькой дочери, которая видела любовника моей жены. Фото: Изображение Midjourney

Созависимые отношения с родственниками

«Для меня последней каплей стала непрекращающаяся созависимость жены от членов ее семьи. Ее мать приезжала и оставалась у нас жить на недели или даже месяцы, убирая наш дом и стирая белье. Моя бывшая жена была не в состоянии заботиться о наших детях без постоянной помощи своей матери. При этом моим родителям приходилось заранее предупреждать о своем визите к нам. Я расстался с ней после того, как ее взрослый брат прожил с нами 1,5 года полностью на нашем обеспечении. Мы так и не смогли сблизиться как пара, потому что она ставила свою семью на первое место, наших детей — на второе, а я был на третьем месте», ― Дрю Л.

Коктейль с сюрпризом

«Последней каплей в моем браке была не ссора. Моя жена как обычно утром готовила нам с детьми завтрак, пока я выгуливал собаку. Чаще всего она делала мне фруктовый коктейль. Однажды, когда я пил свой смузи, то подавился огромным деревянным осколком, который попался из стаканчика. Сначала я понятия не имел, что это было… пока не увидел на кухонном столе деревянную ложку, конец которой был измельчен лезвиями блендера. Я поднял ее и показал жене. Она просто пожала плечами. Поездка на работу была спокойной, но я понял, что моей жене наплевать на меня». ― Билл Ф.

Однажды, когда я пил свой смузи, то подавился огромным деревянным осколком, который попался из стаканчикаОднажды, когда я пил свой смузи, то подавился огромным деревянным осколком, который попался из стаканчика
Однажды, когда я пил свой смузи, то подавился огромным деревянным осколком, который попался из стаканчика. Фото: Изображение Midjourney

Письма юриста по бракоразводным процессам

«Моя жена попросила меня разобрать некоторые ее бумаги и когда я просматривал их, то наткнулся на переписку, которую она вела с адвокатом по бракоразводным процессам с самого начала нашего брака. В письмах она разрабатывала план как получить от меня как можно больше денег, а в одном из писем упоминался ее секретный банковский счет. В том письме она спрашивала совета адвоката, когда ей перевести акции с нашего общего счета на свой личный. После того, как шок прошел, я долго гулял холодной ночью по городу, понимая, что меня одурачили. Шансы на дальнейшее развитие наших отношений равнялись нулю», ― Мэтт С.

Переписка с другим мужчиной

«Конец моему браку положил тот факт, что моя бывшая жена переписывалась с любовником на диване, полностью игнорируя меня. Я задал ей несколько вопросов и попытался завязать разговор, а она даже не ответила. Я больше не был для нее главным человеком», ― Филип Т.

Конец моему браку положил тот факт, что моя бывшая жена переписывалась с любовником на диване, полностью игнорируя меняКонец моему браку положил тот факт, что моя бывшая жена переписывалась с любовником на диване, полностью игнорируя меня
Конец моему браку положил тот факт, что моя бывшая жена переписывалась с любовником на диване, полностью игнорируя меня. Фото: Изображение Midjourney

Годичная немилость

«Последней каплей для меня стало то, что бывшая жена на целый год отселила меня спать на диван. Потом у меня начались приступы паники, я просыпалась посреди ночи с колотящимся сердцем, в холодном поту и думала, что у меня случится сердечный приступ. Рассказав об этом жене, она проигнорировала мое состояние. Тогда я понял, что должен что-то изменить, иначе могу умереть», — Стив Р.

Банковский счет

«Я ехал домой после командировки и напряженной недели поездок по работе. В это время мне позвонили и дали понять, что предыдущих 17 лет брака ушли в трубу. Это был банк, который хотел подтвердить, что я перевел 50 000 долларов на имя моей жены, а также сменил пароли и секретные вопросы к нашему общему счету. Мой банк, заподозрив неладное, решил позвонить на мой личный номер и спросить, так ли это на самом деле. Вскоре выяснилось, что моя жена поручила любовнику выдать себя за меня и забрать наши общие деньги», — Брайан К.

Это был банк, который хотел подтвердить, что я перевел 50 000 долларов на имя моей женыЭто был банк, который хотел подтвердить, что я перевел 50 000 долларов на имя моей жены
Это был банк, который хотел подтвердить, что я перевел 50 000 долларов на имя моей жены. Фото: 1MI

Подарочная корзина

«Последней каплей стало то, что когда в наших отношениях начались серьезные проблемы, она рассказала об этом своим подругам. Однажды, когда мы были дома с нашими детьми, в дверь позвонили. У порога была оставлена большая корзина, а в ней лежала записка с выпивкой и подарками. Моя 8-летняя дочь взяла бумажку и начала ее читать. Я заглянул ей через плечо и увидел что она от ее подруг, в ней были слова ободрения в адрес жены и гадкие выпады в мой адрес. Они знали, что я был дома и хотели, чтобы я это увидел. В то время, когда наши отношения трещали по швам, худшего момента и придумать было нельзя. Больше всего меня поразила реакция бывшей супруги на то, что наш ребенок прочитала эту записку, сказав: „Ну, теперь наша дочь знает, каково это — иметь хороших друзей“, и улыбнулась. Именно тогда я точно понял, что она порвала с нашим браком», ― Марк П.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Семья#Развод#Отношения#Психологи
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