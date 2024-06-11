Разведенные мужчины раскрыли причины, которые стали последней каплей в их браках

Posted 11 июня, 15:34
Published 11 июня, 15:34
Modified 10 сентября, 02:08
Updated 10 сентября, 02:08
Обычно брак распадается медленно, в течении нескольких месяцев или лет нарастающего напряжения и негативного общения. Но иногда наступает момент, крупная ссора или шокирующее откровение, после которых становится ясно, что брак уже не спасти. Разведенные мужчины рассказали, что стало последней каплей в их браках.
«Для меня стало новостью из уст моей маленькой дочери, что она видела любовника моей жены. Я мог бы справиться с чем угодно, но на тот момент этот брак вызвал у меня отвращение. Я всегда был хорошим отцом, но после развода — стал лучшим папой на свете», — Даниэл.
«Для меня последней каплей стала непрекращающаяся созависимость жены от членов ее семьи. Ее мать приезжала и оставалась у нас жить на недели или даже месяцы, убирая наш дом и стирая белье. Моя бывшая жена была не в состоянии заботиться о наших детях без постоянной помощи своей матери. При этом моим родителям приходилось заранее предупреждать о своем визите к нам. Я расстался с ней после того, как ее взрослый брат прожил с нами 1,5 года полностью на нашем обеспечении. Мы так и не смогли сблизиться как пара, потому что она ставила свою семью на первое место, наших детей — на второе, а я был на третьем месте», ― Дрю Л.
«Последней каплей в моем браке была не ссора. Моя жена как обычно утром готовила нам с детьми завтрак, пока я выгуливал собаку. Чаще всего она делала мне фруктовый коктейль. Однажды, когда я пил свой смузи, то подавился огромным деревянным осколком, который попался из стаканчика. Сначала я понятия не имел, что это было… пока не увидел на кухонном столе деревянную ложку, конец которой был измельчен лезвиями блендера. Я поднял ее и показал жене. Она просто пожала плечами. Поездка на работу была спокойной, но я понял, что моей жене наплевать на меня». ― Билл Ф.
«Моя жена попросила меня разобрать некоторые ее бумаги и когда я просматривал их, то наткнулся на переписку, которую она вела с адвокатом по бракоразводным процессам с самого начала нашего брака. В письмах она разрабатывала план как получить от меня как можно больше денег, а в одном из писем упоминался ее секретный банковский счет. В том письме она спрашивала совета адвоката, когда ей перевести акции с нашего общего счета на свой личный. После того, как шок прошел, я долго гулял холодной ночью по городу, понимая, что меня одурачили. Шансы на дальнейшее развитие наших отношений равнялись нулю», ― Мэтт С.
«Конец моему браку положил тот факт, что моя бывшая жена переписывалась с любовником на диване, полностью игнорируя меня. Я задал ей несколько вопросов и попытался завязать разговор, а она даже не ответила. Я больше не был для нее главным человеком», ― Филип Т.
«Последней каплей для меня стало то, что бывшая жена на целый год отселила меня спать на диван. Потом у меня начались приступы паники, я просыпалась посреди ночи с колотящимся сердцем, в холодном поту и думала, что у меня случится сердечный приступ. Рассказав об этом жене, она проигнорировала мое состояние. Тогда я понял, что должен что-то изменить, иначе могу умереть», — Стив Р.
«Я ехал домой после командировки и напряженной недели поездок по работе. В это время мне позвонили и дали понять, что предыдущих 17 лет брака ушли в трубу. Это был банк, который хотел подтвердить, что я перевел 50 000 долларов на имя моей жены, а также сменил пароли и секретные вопросы к нашему общему счету. Мой банк, заподозрив неладное, решил позвонить на мой личный номер и спросить, так ли это на самом деле. Вскоре выяснилось, что моя жена поручила любовнику выдать себя за меня и забрать наши общие деньги», — Брайан К.
«Последней каплей стало то, что когда в наших отношениях начались серьезные проблемы, она рассказала об этом своим подругам. Однажды, когда мы были дома с нашими детьми, в дверь позвонили. У порога была оставлена большая корзина, а в ней лежала записка с выпивкой и подарками. Моя 8-летняя дочь взяла бумажку и начала ее читать. Я заглянул ей через плечо и увидел что она от ее подруг, в ней были слова ободрения в адрес жены и гадкие выпады в мой адрес. Они знали, что я был дома и хотели, чтобы я это увидел. В то время, когда наши отношения трещали по швам, худшего момента и придумать было нельзя. Больше всего меня поразила реакция бывшей супруги на то, что наш ребенок прочитала эту записку, сказав: „Ну, теперь наша дочь знает, каково это — иметь хороших друзей“, и улыбнулась. Именно тогда я точно понял, что она порвала с нашим браком», ― Марк П.
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