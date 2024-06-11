Разведенные мужчины раскрыли причины, которые стали последней каплей в их браках

«Последней каплей стало то, что когда в наших отношениях начались серьезные проблемы, она рассказала об этом своим подругам. Однажды, когда мы были дома с нашими детьми, в дверь позвонили. У порога была оставлена большая корзина, а в ней лежала записка с выпивкой и подарками. Моя 8-летняя дочь взяла бумажку и начала ее читать. Я заглянул ей через плечо и увидел что она от ее подруг, в ней были слова ободрения в адрес жены и гадкие выпады в мой адрес. Они знали, что я был дома и хотели, чтобы я это увидел. В то время, когда наши отношения трещали по швам, худшего момента и придумать было нельзя. Больше всего меня поразила реакция бывшей супруги на то, что наш ребенок прочитала эту записку, сказав: „Ну, теперь наша дочь знает, каково это — иметь хороших друзей“, и улыбнулась. Именно тогда я точно понял, что она порвала с нашим браком», ― Марк П.