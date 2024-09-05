Кардиолог перечислил второстепенные признаки болезней сердца

Эксперт упомянул и о высоком потоотделении без занятий спортом и прочей активности или большого волнения. Выделение пота показывает, что симпатоадреналовая система функционирует с некоторыми перебоями. Проблема может заключаться в дезрегуляции работы щитовидки или же в нарушенном сердцебиении, нестабильном артериальном давлении.