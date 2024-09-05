Кардиолог перечислил второстепенные признаки болезней сердца

Posted 5 сентября, 20:13
Published 5 сентября, 20:13
Modified 5 сентября, 20:17
Updated 5 сентября, 20:17
Как сообщает www.gazeta.ru, ссылаясь на заявление эксперта, храп и прерывистый сон в некоторых случаях можно считать признаками перебоев в работе мышцы сердца.
Доктор уточнил, что речь идет о сильном храпе, который сопровождается остановкой дыхания во сне.
Следующим показателем выступает ком в горле. Среди тревожных признаков также боль, отдающая в нижнюю челюсть, что может свидетельствовать о стенокардии и ИБС.
Эксперт упомянул и о высоком потоотделении без занятий спортом и прочей активности или большого волнения. Выделение пота показывает, что симпатоадреналовая система функционирует с некоторыми перебоями. Проблема может заключаться в дезрегуляции работы щитовидки или же в нарушенном сердцебиении, нестабильном артериальном давлении.
Врач добавил, что частый кашель указывает на скопление жидкости в легких, что говорит о патологиях сердечно-сосудистой системы.
Среди более очевидных признаков Иванов отметил болевые ощущения в левом подреберье, что может распространяться до левой руки и лопатки при серьезных физнагрузках. Помимо этого, болеть может затылок или височная часть головы, иногда наблюдается артериальная гипертензия, мушки перед глазами.
К более весомым симптомам сердечных заболеваний доктор причисляет нарушение ритма сердца и проводимости, обмороки или предобморочные состояния, головокружение, отечность ног, учащенный или замедленный пульс.
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