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Posted 24 мая, 19:10

Published 24 мая, 19:10

Modified 9 сентября, 23:19

Updated 9 сентября, 23:19

Как пережить развод: универсальные рекомендации — подходят и мужчинам, и женщинам

Как пережить развод: универсальные рекомендации — подходят и мужчинам, и женщинам

24 мая 2024, 19:10
Фото: Изображение Midjourney
Как пережить развод: универсальные рекомендации — подходят и мужчинам, и женщинам
Пережить такой сложный период, как развод, тяжело и мужьям, и женам. Как не впасть в депрессию и продолжать жить дальше? Даем полезные советы в сегодняшнем материале.

Как долго длится психологическая боль при расставании

Все чувства очень индивидуальны, кто-то оправляется от горя быстрее, кто-то надолго впадает в депрессию и грусть. Однако в среднем на то, чтобы пережить развод и успокоиться, уходит до полугода. С каждым днем тяжесть уходит с души, становится легче и спокойнее. Возвращаются ощущение самодостаточности, желание жить и заводить новые отношения.

Однако в среднем на то, чтобы пережить развод и успокоиться, уходит до полугодаОднако в среднем на то, чтобы пережить развод и успокоиться, уходит до полугода
Однако в среднем на то, чтобы пережить развод и успокоиться, уходит до полугода. Фото: Изображение Midjourney

Как пережить развод: универсальные советы

После развода бывшие мужья и жены испытывают целый спектр отрицательных эмоций: гнев, опустошенность, растерянность, тревога, чувство утраты. Для кого-то развод может стать настолько неожиданным, что психика воспринимает его как настоящий удар, который сложно пережить без последствий.

Как пережить развод:

  1. Чтобы пережить развод без ущерба для психики, стоит дать эмоциям выход. Не стесняйтесь плакать, злиться, грустить. Не пытайтесь быть счастливым через силу.
  2. Попросите поддержки у близких. Расскажите им о своих переживаниях и эмоциях. В такие моменты даже мужчине не стоит стесняться проявлять свою ранимость.
  3. Помните о полноценном сне и питании. Чаще выходите на прогулки. Поддержание привычного режима дня поможет скорее вернуться в знакомое жизненное русло.
  4. Не замыкайтесь в себе. Общайтесь с друзьями, заводите новые знакомства, посещайте незнакомые места. Возможно, именно там вы встретите свою новую любовь.

Важно пройти через все стадии проживания развода, чтобы быть готовым к новым отношениям. Одна из таких стадий — принятие. Причем пережить и принять важно не только сам факт расставания, но и свою часть ответственности за то, что отношения сошли на нет.

Важно пройти через все стадии проживания развода, чтобы быть готовым к новым отношениямВажно пройти через все стадии проживания развода, чтобы быть готовым к новым отношениям
Важно пройти через все стадии проживания развода, чтобы быть готовым к новым отношениям. Фото: Изображение Midjourney

Еще важный совет: бывшим мужьям и женам не стоит занимать позицию жертвы («он забрал у меня лучшие годы») или обвинителя («она все это время меня обманывала»). Проанализируйте свои ошибки и поймите: с другим человеком все будет по-другому. От вас зависит только часть работы над отношениями.

#Общество#Семья#Развод#Отношения#Все материалы авторов
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