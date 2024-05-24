Как пережить развод: универсальные рекомендации — подходят и мужчинам, и женщинам

Posted 24 мая, 19:10
Published 24 мая, 19:10
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Все чувства очень индивидуальны, кто-то оправляется от горя быстрее, кто-то надолго впадает в депрессию и грусть. Однако в среднем на то, чтобы пережить развод и успокоиться, уходит до полугода. С каждым днем тяжесть уходит с души, становится легче и спокойнее. Возвращаются ощущение самодостаточности, желание жить и заводить новые отношения.
После развода бывшие мужья и жены испытывают целый спектр отрицательных эмоций: гнев, опустошенность, растерянность, тревога, чувство утраты. Для кого-то развод может стать настолько неожиданным, что психика воспринимает его как настоящий удар, который сложно пережить без последствий.
Как пережить развод:
Важно пройти через все стадии проживания развода, чтобы быть готовым к новым отношениям. Одна из таких стадий — принятие. Причем пережить и принять важно не только сам факт расставания, но и свою часть ответственности за то, что отношения сошли на нет.
Еще важный совет: бывшим мужьям и женам не стоит занимать позицию жертвы («он забрал у меня лучшие годы») или обвинителя («она все это время меня обманывала»). Проанализируйте свои ошибки и поймите: с другим человеком все будет по-другому. От вас зависит только часть работы над отношениями.
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