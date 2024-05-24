Как пережить развод: универсальные рекомендации — подходят и мужчинам, и женщинам

Еще важный совет: бывшим мужьям и женам не стоит занимать позицию жертвы («он забрал у меня лучшие годы») или обвинителя («она все это время меня обманывала»). Проанализируйте свои ошибки и поймите: с другим человеком все будет по-другому. От вас зависит только часть работы над отношениями.