Одинокие женщины счастливее в браке? Развенчиваем мифы о семейном счастье

Психологи отмечают, что такие женщины склонны терпеть и молчать, опасаясь, что выяснение отношений может привести к разрыву. Однако, женщинам важно чувствовать, что их мнение и желания уважаются и ценятся. Это включает в себя возможность открыто говорить о своих чувствах, обсуждать проблемы и находить компромиссы. Без этих элементов отношения могут стать источником стресса и неудовлетворенности.