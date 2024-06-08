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Posted 8 июня, 06:45

Published 8 июня, 06:45

Modified 10 сентября, 01:40

Updated 10 сентября, 01:40

Одинокие женщины счастливее в браке? Развенчиваем мифы о семейном счастье

Одинокие женщины счастливее в браке? Развенчиваем мифы о семейном счастье

8 июня 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Одинокие женщины счастливее в браке? Развенчиваем мифы о семейном счастье
В обществе существует множество мнений и стереотипов о том, что именно приносит счастье в семейных отношениях. Одни утверждают, что брак является основным источником счастья, другие же считают, что личное благополучие важнее любых социальных институтов.

Анализ, проведенный Бюро трудовой статистики США, выявил, что женщины в целом ощущают себя более удовлетворенными жизнью, не состоя в браке. Выяснилось, что не связанные узами брака дамы средних лет имеют более продолжительную жизнь, реже сталкиваются с психическими трудностями и демонстрируют более высокий уровень благополучия по сравнению с их замужними сверстницами.

По мнению Пола Долана, профессора поведенческих наук в Лондонской школе экономики и политических наук, в традиционном браке преимущественно мужчина получает наибольшую выгоду. Он живет дольше, испытывает больше радости и здоровья, по сравнению с периодом своей холостяцкой жизни.

Глобальное исследование подтверждает, что благополучие женщины сильнее влияет на счастье в браке, нежели благополучие мужчины.

В исследовании участвовали пары, прожившие вместе более четырех лет. Результаты показали, что пары, в которых женщина испытывает удовлетворение, чаще сообщают о счастливых отношениях. Удовлетворенность мужчин, как правило, не оказывала существенного воздействия на общую атмосферу в паре.

Исследование Бюро статистики труда США показало, что женщины в среднем счастливее, когда не замужемИсследование Бюро статистики труда США показало, что женщины в среднем счастливее, когда не замужем
Исследование Бюро статистики труда США показало, что женщины в среднем счастливее, когда не замужем. Фото: Изображение Midjourney

Психологические факторы

Уверенность в себе и самовыражение являются ключевыми факторами женского счастья. Традиционные стереотипы о счастье в браке часто приводят к тому, что женщины оправдывают поведение своих партнеров, даже если оно ведет к их собственному несчастью.

Психологи отмечают, что такие женщины склонны терпеть и молчать, опасаясь, что выяснение отношений может привести к разрыву. Однако, женщинам важно чувствовать, что их мнение и желания уважаются и ценятся. Это включает в себя возможность открыто говорить о своих чувствах, обсуждать проблемы и находить компромиссы. Без этих элементов отношения могут стать источником стресса и неудовлетворенности.

Совместимость и схожестьСовместимость и схожесть
Совместимость и схожесть. Фото: Изображение Midjourney

Совместимость и схожесть

Еще одни заблуждением оказалось мнение, что противоположности притягиваются. На деле все оказалось иначе — такие отношения не всегда приводят к долгосрочному счастью. Счастливые и длительные браки чаще наблюдаются у партнеров со схожими чертами характера.

Международный институт психосоматического здоровья обнаружил, что эмоционально лабильные женщины, способные ощущать широкий спектр переживаний, чаще недовольны своим партнером. Но если такая женщина оказывается в отношениях с человеком с такими же чертами характера, ее удовлетворенность опять же резко возрастает.

Эмоциональная лабильность и индивидуализм могут существенно влиять на удовлетворенность в отношениях. Женщины-индивидуалистки со своеобразными увлечениями в 99,5% случаев счастливы в отношениях, если их партнер обладает теми же чертами характера. Педантичные, упорные и не очень гибкие в коммуникации женщины также находят счастье с партнерами, которые разделяют их подход к жизни.

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#Ольга Харина#Общество#Семья#Отношения#Исследование#Психология
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