Стало известно, на что люди променяли общение с друзьями

Не могут заменить реальные отношения: реальные отношения предлагают более глубокую эмоциональную связь, взаимодействие и поддержку, которые невозможно получить от парасоциальных отношений. Например, взаимодействие с близкими друзьями или семьей может предоставить более глубокое понимание и поддержку в трудные моменты, чем просто просмотр видео блогера.

Не должны быть единственным источником эмоциональной поддержки: зависимость от блогеров или социальных сетей может привести к нереалистичным ожиданиям и разочарованию. Например, если человек полагается только на блогера для получения поддержки и советов, он может не получить адекватную помощь в реальной жизни.