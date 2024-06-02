Стало известно, на что люди променяли общение с друзьями

Posted 2 июня, 12:41
Published 2 июня, 12:41
Modified 10 сентября, 01:32
Updated 10 сентября, 01:32
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, изучило, как блогеры YouTube влияют на настроение своих подписчиков.
Такой вид «отношений» ученые называют парасоциальные отношения — это односторонние связи, которые зрители устанавливают с публичными личностями.
Оказалось, что люди, которые начинали чувствовать такую личную связь с публичной фигурой, такой как блогер или знаменитость, сообщали о более высоком уровне счастья и меньшем чувстве одиночества по сравнению с теми, кто общался только со случайными знакомыми или коллегами.
Исследователи предполагают, что такие отношения могут предоставлять чувство поддержки и принадлежности, что, в свою очередь, улучшает настроение. Блогеры на YouTube часто делятся личными историями и опытом, что помогает зрителям почувствовать близость и доверие к ним.
Исследование также показало, что парасоциальные отношения считались более эффективными для повышения настроения, чем общение со слабыми связями в реальной жизни, такими как коллеги или соседи.
Ученые объясняют это несколькими факторами:
Позитивное восприятие: блогеры обычно воспринимаются как дружелюбные и поддерживающие. Они создают контент, который призван развлекать и вдохновлять зрителей. В отличие от коллег, с которыми мы можем испытывать конкуренцию или разногласия, блогеры представляются как доступные и понимающие.
Позитивный контент: на YouTube часто делятся контентом, который может поднять настроение и отвлечь от повседневных стрессов. Блогеры могут делиться смешными историями, положительными жизненными уроками или просто показывать приятные моменты из своей жизни.
Отсутствие напряжения: взаимодействия с коллегами или соседями могут быть сложными из-за конкуренции, разногласий или ожиданий. В то время как парасоциальные отношения с блогерами на YouTube не требуют от зрителей никаких обязательств или ответственности.
Парасоциальные отношения, хотя и могут оказывать положительное влияние на настроение, имеют свои ограничения и предостережения:
Не могут заменить реальные отношения: реальные отношения предлагают более глубокую эмоциональную связь, взаимодействие и поддержку, которые невозможно получить от парасоциальных отношений. Например, взаимодействие с близкими друзьями или семьей может предоставить более глубокое понимание и поддержку в трудные моменты, чем просто просмотр видео блогера.
Не должны быть единственным источником эмоциональной поддержки: зависимость от блогеров или социальных сетей может привести к нереалистичным ожиданиям и разочарованию. Например, если человек полагается только на блогера для получения поддержки и советов, он может не получить адекватную помощь в реальной жизни.
Чрезмерное увлечение может привести к зависимости и изоляции: это может привести к изоляции от реальных социальных взаимодействий и ограничению возможностей для развития навыков общения и взаимодействия в реальном мире. Например, если человек проводит большую часть времени в социальных сетях, он может упустить возможности для встречи с новыми людьми и установления реальных отношений.
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