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Posted 2 июня, 12:41

Published 2 июня, 12:41

Modified 10 сентября, 01:32

Updated 10 сентября, 01:32

YouTube может повысить настроение сильнее, чем общение с коллегами

Стало известно, на что люди променяли общение с друзьями

2 июня 2024, 12:41
Фото: 1MI
YouTube может повысить настроение сильнее, чем общение с коллегами
Сколько друзей нам нужно для счастья? Рассказываем, что может заменить общение и почему люди не страдают от одиночества, просматривая YouTube.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, изучило, как блогеры YouTube влияют на настроение своих подписчиков.

Такой вид «отношений» ученые называют парасоциальные отношения — это односторонние связи, которые зрители устанавливают с публичными личностями.

Оказалось, что люди, которые начинали чувствовать такую личную связь с публичной фигурой, такой как блогер или знаменитость, сообщали о более высоком уровне счастья и меньшем чувстве одиночества по сравнению с теми, кто общался только со случайными знакомыми или коллегами.

Исследователи предполагают, что такие отношения могут предоставлять чувство поддержки и принадлежности, что, в свою очередь, улучшает настроение. Блогеры на YouTube часто делятся личными историями и опытом, что помогает зрителям почувствовать близость и доверие к ним.

Взаимодействия с коллегами или соседями могут быть напряженными из-за конкуренции, разногласий или ожиданий.Взаимодействия с коллегами или соседями могут быть напряженными из-за конкуренции, разногласий или ожиданий.
Взаимодействия с коллегами или соседями могут быть напряженными из-за конкуренции, разногласий или ожиданий.. Фото: Изображение Midjourney

Преимущество перед общением с коллегами

Исследование также показало, что парасоциальные отношения считались более эффективными для повышения настроения, чем общение со слабыми связями в реальной жизни, такими как коллеги или соседи.

Ученые объясняют это несколькими факторами:

  1. Позитивное восприятие: блогеры обычно воспринимаются как дружелюбные и поддерживающие. Они создают контент, который призван развлекать и вдохновлять зрителей. В отличие от коллег, с которыми мы можем испытывать конкуренцию или разногласия, блогеры представляются как доступные и понимающие.

  2. Позитивный контент: на YouTube часто делятся контентом, который может поднять настроение и отвлечь от повседневных стрессов. Блогеры могут делиться смешными историями, положительными жизненными уроками или просто показывать приятные моменты из своей жизни.

  3. Отсутствие напряжения: взаимодействия с коллегами или соседями могут быть сложными из-за конкуренции, разногласий или ожиданий. В то время как парасоциальные отношения с блогерами на YouTube не требуют от зрителей никаких обязательств или ответственности.

Парасоциальные отношения с блогерами на YouTube не могут заменить настоящие, близкие отношения с людьми в реальной жизни.Парасоциальные отношения с блогерами на YouTube не могут заменить настоящие, близкие отношения с людьми в реальной жизни.
Парасоциальные отношения с блогерами на YouTube не могут заменить настоящие, близкие отношения с людьми в реальной жизни.. Фото: Изображение Midjourney

Ограничения и предостережения

Парасоциальные отношения, хотя и могут оказывать положительное влияние на настроение, имеют свои ограничения и предостережения:

  1. Не могут заменить реальные отношения: реальные отношения предлагают более глубокую эмоциональную связь, взаимодействие и поддержку, которые невозможно получить от парасоциальных отношений. Например, взаимодействие с близкими друзьями или семьей может предоставить более глубокое понимание и поддержку в трудные моменты, чем просто просмотр видео блогера.

  2. Не должны быть единственным источником эмоциональной поддержки: зависимость от блогеров или социальных сетей может привести к нереалистичным ожиданиям и разочарованию. Например, если человек полагается только на блогера для получения поддержки и советов, он может не получить адекватную помощь в реальной жизни.

  3. Чрезмерное увлечение может привести к зависимости и изоляции: это может привести к изоляции от реальных социальных взаимодействий и ограничению возможностей для развития навыков общения и взаимодействия в реальном мире. Например, если человек проводит большую часть времени в социальных сетях, он может упустить возможности для встречи с новыми людьми и установления реальных отношений.

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#Ольга Харина#Общество#Соцсети#YouTube#Психология
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