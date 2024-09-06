Свежий взгляд: тренды в фотоискусстве, к которым стоит присмотреться

На фоне неутихающей волны ностальгии по «временам без интернета», фотохудожники создают интересные снимки в стиле ретро. Однако многие из них допускают важную ошибку: пропускают в кадр современные детали или выбирают вещи, не вполне соответствующие определенной эпохе. Так что если вы планируете делать подобные фото, внимательно следите за мелочами.