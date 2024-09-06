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Posted 6 сентября, 03:16

Published 6 сентября, 03:16

Modified 6 сентября, 07:18

Updated 6 сентября, 07:18

Свежий взгляд: тренды в фотоискусстве, к которым стоит присмотреться

Свежий взгляд: тренды в фотоискусстве, к которым стоит присмотреться

6 сентября 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney
Свежий взгляд: тренды в фотоискусстве, к которым стоит присмотреться
Любое искусство меняется, постоянно дополняясь новыми течениями и трендами. Фотография не исключение. Какие снимки сделать, чтобы они получились не только красивыми, но и ультрамодными? Подобрали для вас свежие тренды.

Возрастные модели

Молодые модели для съемок вынуждены немного потесниться: сейчас в тренде люди в серебряном возрасте. Стильные седые дамы снимаются в фотосессиях для линеек модной одежды, позируют, играя с внуками и просто создают уютную атмосферу детства, фотографируясь на пороге сельского дома.

Кармен Делль`Орефайс — икона фотоискусстваКармен Делль`Орефайс — икона фотоискусства
Кармен Делль`Орефайс — икона фотоискусства. Фото: showtopmodel.ru

Экология

Привлекать внимание к экологическим проблемам с помощью фотографий — устойчивая тенденция последних лет. Однако, чтобы не штамповать однотипные снимки с грудами мусора на пляжах и в лесах, фотографы придумали новый ход. Теперь в моде постановочные снимки, иносказательно передающие суть проблемы.

Авторское фото с экопроекта Hungry waste peopleАвторское фото с экопроекта Hungry waste people
Авторское фото с экопроекта Hungry waste people. Фото: np-mag.ru

Ретро фотографии

На фоне неутихающей волны ностальгии по «временам без интернета», фотохудожники создают интересные снимки в стиле ретро. Однако многие из них допускают важную ошибку: пропускают в кадр современные детали или выбирают вещи, не вполне соответствующие определенной эпохе. Так что если вы планируете делать подобные фото, внимательно следите за мелочами.

Образ для ретро-фото должен быть продуман до мелочейОбраз для ретро-фото должен быть продуман до мелочей
Образ для ретро-фото должен быть продуман до мелочей. Фото: emilia-spanish.ru

Домашние фотосессии

Эпоха семейных фотосессий в безжизненных студийных интерьерах уходит в прошлое. В моде естественные снимки «у домашнего очага», то есть прямо на дому у клиента. Главное — не забудьте захватить световое оборудование, в комнате может быть несколько темновато.

Современное семейное фото должно быть душевным и атмосфернымСовременное семейное фото должно быть душевным и атмосферным
Современное семейное фото должно быть душевным и атмосферным. Фото: klev.club

Внутренняя кухня бренда

Если вы делаете рекламные фото для предпринимателей и самозанятых, не спешите штамповать типовые изображения товара — как на карточках с маркетплейса. Современные покупатели любят взглянуть на «изнанку» рабочего процесса. Сфотографируйте мастера за работой, покажите материалы, рабочее место и т. д.

Фото рабочего процесса всегда интересно клиентам мастераФото рабочего процесса всегда интересно клиентам мастера
Фото рабочего процесса всегда интересно клиентам мастера. Фото: shtampik.com

Естественность

Если вы занимаетесь портретными фото, возьмите на заметку: никаких фильтров и тонны макияжа на модели. В тренде естественность. Мелкие морщинки, родинки, необычная форма носа или цвет волос — все, что делает человека уникальным и особенным, обязательно должно попасть в кадр.

Келли Миттендорф — модель, ставшая популярной благодаря необычной внешностиКелли Миттендорф — модель, ставшая популярной благодаря необычной внешности
Келли Миттендорф — модель, ставшая популярной благодаря необычной внешности. Фото: uleoparda.ru

Минимализм

Отдайте предпочтение небольшому количеству предметов или людей в кадре. Старайтесь находить простые формы и сдержанные цвета. Покажите их красоту за счет игры света, нестандартного положения в кадре или одного броского акцента.

Минимализм и вертикальная направленность — два тренда, которые легко совместить на фотоМинимализм и вертикальная направленность — два тренда, которые легко совместить на фото
Минимализм и вертикальная направленность — два тренда, которые легко совместить на фото. Фото: wallhere.com
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#Елена Гончарова#Все материалы авторов#Фотография#Стиль#Хобби#Искусство и дизайн
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