Свежий взгляд: тренды в фотоискусстве, к которым стоит присмотреться

Posted 6 сентября, 03:16
Published 6 сентября, 03:16
Modified 6 сентября, 07:18
Updated 6 сентября, 07:18
Молодые модели для съемок вынуждены немного потесниться: сейчас в тренде люди в серебряном возрасте. Стильные седые дамы снимаются в фотосессиях для линеек модной одежды, позируют, играя с внуками и просто создают уютную атмосферу детства, фотографируясь на пороге сельского дома.
Привлекать внимание к экологическим проблемам с помощью фотографий — устойчивая тенденция последних лет. Однако, чтобы не штамповать однотипные снимки с грудами мусора на пляжах и в лесах, фотографы придумали новый ход. Теперь в моде постановочные снимки, иносказательно передающие суть проблемы.
На фоне неутихающей волны ностальгии по «временам без интернета», фотохудожники создают интересные снимки в стиле ретро. Однако многие из них допускают важную ошибку: пропускают в кадр современные детали или выбирают вещи, не вполне соответствующие определенной эпохе. Так что если вы планируете делать подобные фото, внимательно следите за мелочами.
Эпоха семейных фотосессий в безжизненных студийных интерьерах уходит в прошлое. В моде естественные снимки «у домашнего очага», то есть прямо на дому у клиента. Главное — не забудьте захватить световое оборудование, в комнате может быть несколько темновато.
Если вы делаете рекламные фото для предпринимателей и самозанятых, не спешите штамповать типовые изображения товара — как на карточках с маркетплейса. Современные покупатели любят взглянуть на «изнанку» рабочего процесса. Сфотографируйте мастера за работой, покажите материалы, рабочее место и т. д.
Если вы занимаетесь портретными фото, возьмите на заметку: никаких фильтров и тонны макияжа на модели. В тренде естественность. Мелкие морщинки, родинки, необычная форма носа или цвет волос — все, что делает человека уникальным и особенным, обязательно должно попасть в кадр.
Отдайте предпочтение небольшому количеству предметов или людей в кадре. Старайтесь находить простые формы и сдержанные цвета. Покажите их красоту за счет игры света, нестандартного положения в кадре или одного броского акцента.
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