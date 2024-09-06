Шок: младенцы не умеют делать эти 3 вещи

Если вы выбираете розовый и голубой цвета для одежды и аксессуаров своему ребенку, помните: вы выбираете их для себя. Новорожденный не может различать их. Ему требуется около трех месяцев, чтобы развить колбочки в глазах и связанные с ними пути, которые позволяют им видеть нормальный спектр цветов. До этого вы можете рассчитывать на то, что они смогут отличить ярко-алый от серого, но пастельные тона для них одинаковы.