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Posted 6 сентября, 06:35

Published 6 сентября, 06:35

Modified 6 сентября, 06:35

Updated 6 сентября, 06:35

Шок: младенцы не умеют делать эти 3 вещи

Шок: младенцы не умеют делать эти 3 вещи

6 сентября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
С какими действиями и предметами ассоциируется новорожденный? Скорее всего, первое, что приходит в голову — это плач: слезами малыш зовет маму. Мальчиков мы представляем в голубой одежде, а девочек — в розовой. А бабушки непременно хотят укрыть младенца одеялом, чтоб не дрожал от холода. Стоп!

Всё это — не про детей, а про взрослых, пишет cracked.com. И вот почему.

Новорожденные не могут видеть розовый и голубой цвета

Если вы выбираете розовый и голубой цвета для одежды и аксессуаров своему ребенку, помните: вы выбираете их для себя. Новорожденный не может различать их. Ему требуется около трех месяцев, чтобы развить колбочки в глазах и связанные с ними пути, которые позволяют им видеть нормальный спектр цветов. До этого вы можете рассчитывать на то, что они смогут отличить ярко-алый от серого, но пастельные тона для них одинаковы.

Новорожденные не умеют плакать со слезами

Палач малышей — это их способ взаимодействовать с миром и звать на помощь. Но если вы внимательно посмотрите, как именно плачет новорожденный, вы заметите кое-что странное. Вы не увидите в его глазах слез. У новорожденного не развиты в полной мере слезные железы.

Когда взрослый плачет со слезами, происходит снижение уровня гормонов стресса. Новорожденный не может этого испытать. Поэтому младенец не получает особого облегчения от плача. А помочь ему с причиной плача — задача родителей.

Новорожденные не умеют дрожать от холода

Даже если младенцам очень холодно, они не могут дрожать: у них нет необходимой мышечной массы. Тут как раз поможет бабушка с одеяльцем (подойдёт даже розовое или голубое).

У новорожденных есть особый механизм для согревания. Их организм способен окислять жир и в результате выделять тепло даже без мышечных движений.

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#Марина Колодкина#Общество#Дети#Наука#Семья
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