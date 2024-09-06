Шок: младенцы не умеют делать эти 3 вещи

Posted 6 сентября, 06:35
Published 6 сентября, 06:35
Modified 6 сентября, 06:35
Updated 6 сентября, 06:35
Всё это — не про детей, а про взрослых, пишет cracked.com. И вот почему.
Если вы выбираете розовый и голубой цвета для одежды и аксессуаров своему ребенку, помните: вы выбираете их для себя. Новорожденный не может различать их. Ему требуется около трех месяцев, чтобы развить колбочки в глазах и связанные с ними пути, которые позволяют им видеть нормальный спектр цветов. До этого вы можете рассчитывать на то, что они смогут отличить ярко-алый от серого, но пастельные тона для них одинаковы.
Палач малышей — это их способ взаимодействовать с миром и звать на помощь. Но если вы внимательно посмотрите, как именно плачет новорожденный, вы заметите кое-что странное. Вы не увидите в его глазах слез. У новорожденного не развиты в полной мере слезные железы.
Когда взрослый плачет со слезами, происходит снижение уровня гормонов стресса. Новорожденный не может этого испытать. Поэтому младенец не получает особого облегчения от плача. А помочь ему с причиной плача — задача родителей.
Даже если младенцам очень холодно, они не могут дрожать: у них нет необходимой мышечной массы. Тут как раз поможет бабушка с одеяльцем (подойдёт даже розовое или голубое).
У новорожденных есть особый механизм для согревания. Их организм способен окислять жир и в результате выделять тепло даже без мышечных движений.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14