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Posted 6 сентября, 05:50

Published 6 сентября, 05:50

Modified 6 сентября, 05:50

Updated 6 сентября, 05:50

«Давай мириться»: что такое карта конфликта и как она может помочь в ссоре

«Давай мириться»: что такое карта конфликта и как она может помочь в ссоре

6 сентября 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney
«Давай мириться»: что такое карта конфликта и как она может помочь в ссоре
Ваш конфликт с партнером явно затянулся? Попробуйте исправить ситуацию при помощи специальной техники — рассказываем о ней в этом материале.

Карта конфликта — что это

Карта конфликта — это специальная техника, позволяющая найти причину проблем и определить закономерность ссор, то есть узнать, что заставляет стороны вновь и вновь вступать в конфликт. Эта карта помогает каждому из участников подумать о своей роли в ссорах.

Карта конфликта — это специальная техника, позволяющая найти причину проблем и определить закономерность ссорКарта конфликта — это специальная техника, позволяющая найти причину проблем и определить закономерность ссор
Карта конфликта — это специальная техника, позволяющая найти причину проблем и определить закономерность ссор. Фото: Изображение Midjourney

Как сделать карту конфликта

Это очень просто: необходимо вспомнить последний конфликт, в ходе которого вы и другие участники так и не смогли найти общее решение. Либо вспомните ссоры, которые повторяются на регулярной основе. После этого самому себе и партнеру нужно будет задать ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в ситуации и определить, как именно она развивалась.

Какие это могут быть вопросы:

  • Что делали участники ссоры до конфликта?
  • Что было реальной причиной ссоры?
  • По какой стратегии действовали вы и ваш партнер?
  • Как партнер реагировал на те стратегии, которых вы придерживались?
  • Подначивали ли участники конфликта друг друга в процессе? На этом этапе важно найти точку отсчета, после которой общение перешло в агрессивное русло с оскорблениями.
  • Что было главной причиной ссоры?

Отвечать на вопросы нужно максимально честно и вдумчиво — только в этом случае получится составить правильную карту и найти причину ссоры.

Нужно вспомнить последний конфликт, в ходе которого вы и другие участники так и не смогли найти общее решениеНужно вспомнить последний конфликт, в ходе которого вы и другие участники так и не смогли найти общее решение
Нужно вспомнить последний конфликт, в ходе которого вы и другие участники так и не смогли найти общее решение. Фото: Изображение Midjourney

Как нивелировать ссору при помощи карты конфликта

Техника способствует трансформации самой динамики ссоры, поскольку она заменяет на любопытство намерение действовать. Иными словами, вы, вместо того чтобы размышлять над тем, как побольнее уколоть оппонента, начинаете разбираться в причине и вашего собственного поведения, и поведения оппонента.

Карта конфликта способна подсветить реальную причину разногласий и затем устранить их. Участники спора, понимая, какая у каждого из них мотивация, находят основу для избавления от конфликта. После того как вы перестанете подвергать оппонента критике и станете более внимательными к его потребностям, тон разговора изменится, как и его русло.

Карта конфликта способна подсветить реальную причину разногласийКарта конфликта способна подсветить реальную причину разногласий
Карта конфликта способна подсветить реальную причину разногласий. Фото: Изображение Midjourney
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