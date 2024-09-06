«Давай мириться»: что такое карта конфликта и как она может помочь в ссоре

Posted 6 сентября, 05:50
Published 6 сентября, 05:50
Modified 6 сентября, 05:50
Updated 6 сентября, 05:50
Карта конфликта — это специальная техника, позволяющая найти причину проблем и определить закономерность ссор, то есть узнать, что заставляет стороны вновь и вновь вступать в конфликт. Эта карта помогает каждому из участников подумать о своей роли в ссорах.
Это очень просто: необходимо вспомнить последний конфликт, в ходе которого вы и другие участники так и не смогли найти общее решение. Либо вспомните ссоры, которые повторяются на регулярной основе. После этого самому себе и партнеру нужно будет задать ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в ситуации и определить, как именно она развивалась.
Какие это могут быть вопросы:
Отвечать на вопросы нужно максимально честно и вдумчиво — только в этом случае получится составить правильную карту и найти причину ссоры.
Техника способствует трансформации самой динамики ссоры, поскольку она заменяет на любопытство намерение действовать. Иными словами, вы, вместо того чтобы размышлять над тем, как побольнее уколоть оппонента, начинаете разбираться в причине и вашего собственного поведения, и поведения оппонента.
Карта конфликта способна подсветить реальную причину разногласий и затем устранить их. Участники спора, понимая, какая у каждого из них мотивация, находят основу для избавления от конфликта. После того как вы перестанете подвергать оппонента критике и станете более внимательными к его потребностям, тон разговора изменится, как и его русло.
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