«Давай мириться»: что такое карта конфликта и как она может помочь в ссоре

Это очень просто: необходимо вспомнить последний конфликт, в ходе которого вы и другие участники так и не смогли найти общее решение. Либо вспомните ссоры, которые повторяются на регулярной основе. После этого самому себе и партнеру нужно будет задать ряд вопросов, ответы на которые помогут разобраться в ситуации и определить, как именно она развивалась.