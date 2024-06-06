7 вещей, которые счастливые супруги делают друг для друга, не спрашивая

Когда она идет в кино с подругами, а он едет на рыбалку с друзьями — это нормально. Но не на постоянной основе. У супругов должно быть хотя бы одно общее хобби, за которым им приятно проводить время. У кого-то это путешествия, у других — кулинария. Важно, чтобы это занятие приносило позитивные эмоции.