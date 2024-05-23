Как понять, мужчина любит или использует женщину: 5 простых способов

Если избранник просто использует женщину, он вряд ли будет рассказывать о ней своим друзьям или родным. Человек, который искренне любит, поступит наоборот — он расскажет всему миру, что нашел ту самую. Он познакомит возлюбленную с друзьями, пригласит на ужин к родственникам. Даже если мужчина женат, но встречается с другой, он не станет скрывать ее присутствие. Скорее он продемонстрирует супруге, что у него появилась другая возлюбленная и пора поставить точку в официальных отношениях.