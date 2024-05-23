Как понять, мужчина любит или использует женщину: 5 простых способов

Posted 23 мая, 06:37
Published 23 мая, 06:37
Modified 9 сентября, 23:32
Updated 9 сентября, 23:32
Причем речь идет вовсе не об интимной близости. Любящий мужчина просто старается чаще касаться своей женщины. Он берет ее за руку, старается обнять. Не нужно путать это с эротическим заигрыванием — если партнер действительно любит, он может проявлять свою нежность вполне невинными прикосновениями.
Даже если мужчина абсолютно ничего не понимает в косметике и не разбирается в сплетениях сюжета турецкого сериала, он все равно будет внимательно слушать то, что ему рассказывает женщина. Если он действительно любит, то ему не все равно, чем увлекается его возлюбленная, что произошло сегодня на ее работе, как дела у ее родителей и питомцев.
Чтобы понять, любит мужчина или просто использует, достаточно обратить внимание на одну важную деталь — отношение к мнению любимой женщины. Влюбленный мужчина прислушивается к суждениям своей партнерши и не принимает важные решения в одиночку.
Когда мужчина любит, он старается брать на себя ответственность и какие-то важные обязанности, особенно касающиеся физической активности. Он поможет дотащить сумки, встретит с работы, не откажется помыть посуду или посидеть с маленьким ребенком. Любящий мужчина старается разгрузить женщину, взяв часть ее обязанностей на себя.
Если избранник просто использует женщину, он вряд ли будет рассказывать о ней своим друзьям или родным. Человек, который искренне любит, поступит наоборот — он расскажет всему миру, что нашел ту самую. Он познакомит возлюбленную с друзьями, пригласит на ужин к родственникам. Даже если мужчина женат, но встречается с другой, он не станет скрывать ее присутствие. Скорее он продемонстрирует супруге, что у него появилась другая возлюбленная и пора поставить точку в официальных отношениях.
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