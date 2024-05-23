newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая, 06:37

Published 23 мая, 06:37

Modified 9 сентября, 23:32

Updated 9 сентября, 23:32

Как понять, мужчина любит или использует женщину: 5 простых способов

Как понять, мужчина любит или использует женщину: 5 простых способов

23 мая 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Как понять, мужчина любит или использует женщину: 5 простых способов
Даже если мужчина очень любит женщину, он не всегда говорит об этом вслух. Его возлюбленная невольно начинает терзаться сомнениями: он действительно любит ее или просто использует? Расскажем о том, как можно распознать настоящую любовь.

Он старается быть ближе

Причем речь идет вовсе не об интимной близости. Любящий мужчина просто старается чаще касаться своей женщины. Он берет ее за руку, старается обнять. Не нужно путать это с эротическим заигрыванием — если партнер действительно любит, он может проявлять свою нежность вполне невинными прикосновениями.

Он интересуется твоей жизнью

Даже если мужчина абсолютно ничего не понимает в косметике и не разбирается в сплетениях сюжета турецкого сериала, он все равно будет внимательно слушать то, что ему рассказывает женщина. Если он действительно любит, то ему не все равно, чем увлекается его возлюбленная, что произошло сегодня на ее работе, как дела у ее родителей и питомцев.

Когда мужчина любит, он будет внимательно слушать то, что ему рассказывает женщинаКогда мужчина любит, он будет внимательно слушать то, что ему рассказывает женщина
Когда мужчина любит, он будет внимательно слушать то, что ему рассказывает женщина. Фото: Изображение Midjourney

Он учитывает твое мнение

Чтобы понять, любит мужчина или просто использует, достаточно обратить внимание на одну важную деталь — отношение к мнению любимой женщины. Влюбленный мужчина прислушивается к суждениям своей партнерши и не принимает важные решения в одиночку.

Он старается помогать

Когда мужчина любит, он старается брать на себя ответственность и какие-то важные обязанности, особенно касающиеся физической активности. Он поможет дотащить сумки, встретит с работы, не откажется помыть посуду или посидеть с маленьким ребенком. Любящий мужчина старается разгрузить женщину, взяв часть ее обязанностей на себя.

Когда мужчина любит, он поможет дотащить сумки, встретит с работы, не откажется помыть посудуКогда мужчина любит, он поможет дотащить сумки, встретит с работы, не откажется помыть посуду
Когда мужчина любит, он поможет дотащить сумки, встретит с работы, не откажется помыть посуду. Фото: Изображение Midjourney

Он не скрывает твое присутствие в жизни

Если избранник просто использует женщину, он вряд ли будет рассказывать о ней своим друзьям или родным. Человек, который искренне любит, поступит наоборот — он расскажет всему миру, что нашел ту самую. Он познакомит возлюбленную с друзьями, пригласит на ужин к родственникам. Даже если мужчина женат, но встречается с другой, он не станет скрывать ее присутствие. Скорее он продемонстрирует супруге, что у него появилась другая возлюбленная и пора поставить точку в официальных отношениях.

#Общество#Семья#Отношения#Мужчины#Женщины#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика